北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

▲北車大廳傳出性侵事件。圖與本文無關。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國慶連假前，台北車站大廳傳出性侵事件，一名女子疑似酒醉倒地，而遭另名男子拖至牆邊，過程持續十分鐘，卻無人制止，直到外籍旅客察覺異狀報警，警方才抵達現場將嫌犯逮捕。針對此事，就有許多網友對於其他路人的「冷漠」感到訝異，難以相信這十分鐘都沒人伸出援手。

事件發生於10月9日下午4時多，正值連假運輸高峰，車站內人潮眾多，有目擊者表示，該名女子癱軟，被嫌犯拖至牆邊。馬來西亞籍外國遊客目睹後，立即請友人報警，警方獲報迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將嫌犯逮捕送辦。調查發現，嫌犯是44歲的邱勝明，過去有竊盜前科，後來疑似喬裝街友長期在台北車站周邊徘徊。

事件曝光後，有不少網友在網路上表示，「超級噁！拜託不要那麼冷漠，反正報警就對了」、「這居然是發生在台灣？台北車站？如果我有看到絕對不可能無視」、「不管怎樣都要報警吧，重點這次幫忙報警的居然還是外籍遊客，被傷害的不只那個女生也包含台灣本身的形象」、「極恐怖的冷漠」、「真的超扯，那些見死不救的到底什麼心態」、「竟然無人制止」。

也有網友說，「我覺得不是旁觀者冷漠欸，可能大部分人都覺得是情侶在大庭廣眾下發生性行為，如果我看到我肯定也是直接當什麼都沒發生走過去」、「我就不信直接看到不知道真實狀況的誰敢『直接制止』」。還有網友無奈表示，「北車一堆街友，每次晚上經過都超恐怖」、「北車真的不好好整治嗎」。