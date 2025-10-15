　
北車性侵案「這10分鐘」沒人制止　一票不敢相信：拜託別那麼冷漠

▲▼北車大廳湧現移工施打疫苗。（圖／記者謝盛帆攝）

▲北車大廳傳出性侵事件。圖與本文無關。（資料照／記者謝盛帆攝）

記者曾筠淇／綜合報導

國慶連假前，台北車站大廳傳出性侵事件，一名女子疑似酒醉倒地，而遭另名男子拖至牆邊，過程持續十分鐘，卻無人制止，直到外籍旅客察覺異狀報警，警方才抵達現場將嫌犯逮捕。針對此事，就有許多網友對於其他路人的「冷漠」感到訝異，難以相信這十分鐘都沒人伸出援手。

事件發生於10月9日下午4時多，正值連假運輸高峰，車站內人潮眾多，有目擊者表示，該名女子癱軟，被嫌犯拖至牆邊。馬來西亞籍外國遊客目睹後，立即請友人報警，警方獲報迅速到場，依妨害性自主、乘機性交及公然猥褻罪將嫌犯逮捕送辦。調查發現，嫌犯是44歲的邱勝明，過去有竊盜前科，後來疑似喬裝街友長期在台北車站周邊徘徊。

事件曝光後，有不少網友在網路上表示，「超級噁！拜託不要那麼冷漠，反正報警就對了」、「這居然是發生在台灣？台北車站？如果我有看到絕對不可能無視」、「不管怎樣都要報警吧，重點這次幫忙報警的居然還是外籍遊客，被傷害的不只那個女生也包含台灣本身的形象」、「極恐怖的冷漠」、「真的超扯，那些見死不救的到底什麼心態」、「竟然無人制止」。

也有網友說，「我覺得不是旁觀者冷漠欸，可能大部分人都覺得是情侶在大庭廣眾下發生性行為，如果我看到我肯定也是直接當什麼都沒發生走過去」、「我就不信直接看到不知道真實狀況的誰敢『直接制止』」。還有網友無奈表示，「北車一堆街友，每次晚上經過都超恐怖」、「北車真的不好好整治嗎」。

10/14 全台詐欺最新數據

574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

突取消簽書會被罵　李珠珢首發聲
爆料趙露思《許我耀眼》配音員道歉了　「點名她」永不合作
北車女遭侵犯！目擊者還原現場「不敢上前制止」網戰翻
山本由伸締造日本第一人！　寫9年紀錄
北車性侵犯入獄服刑了！　檢方訊後直接發監
快訊／竹北1歲半女童幼兒園內溺斃！　竹檢出手了

空服抱病「撐著送完最後一餐」　旅客憶：座艙長超冷漠

長榮航空爆出員工過世憾事！一名長榮空服員在執行航班時身體不適，但座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世，引發熱論。一名當時機上的乘客指出，「座艙長真的非常冷漠」，飛行過程都不太關心那位空姐，希望長榮可以重視此事。

北車後站有賭場　私廚家常菜供3餐

老婆閨蜜來台玩！他被逼「請3天特休當司機」　結局神轉

2年砸9.5億掃「補習街」5棟透天　神秘人背景曝光

台人「常說的1簡稱」以前很多人反彈？

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

