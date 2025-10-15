大廳公然性侵　他直擊「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

▲原PO發現北車大廳拉起封鎖線。（圖／網友授權，下同）



記者施怡妏／綜合報導

國慶連假前夕，一名邱姓通緝犯於台北車站大廳，將一名女子拖至牆邊侵犯，長達10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客察覺異樣才報警，引發譁然。有網友指出，今（15）日北車有三位警察在巡邏，牆邊也拉起封鎖，禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為。

有網友在Threads發文，昨日台北車站的牆邊還有民眾在睡覺，今日再次前往北車時，有3位員警在車站內巡邏，牆邊也拉起封鎖線，禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為，「現在街友在商店區柱子旁邊休息，破洞的社會安全網終於要補了嗎？希望不是只是做做樣子」。

貼文曝光，網友們建議，要解決的是問題的根本，「每次都要發生事情才做事」、「這樣驅趕只是讓他們跑到別的地方」、「個人觀點，真正的問題從未被改變，就只是地點從北車變成另一個不容易被看見的地方而已」、「其實松山車站到饒河夜市旁邊也不少，真的很希望這裡也可以管一管」、「不如蓋一個空間讓他們去躺，裡面什麼都沒有，就一塊空地，能遮雨而已，外面看進去就只是一個建築」。

針對性侵案件，台鐵公司表示，對於此次事件深表遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強台北車站安全防護措施，包括鐵警定點守望密度增加、鐵警與車站建立安全聯防網、站方與鐵警組成關懷小組，及協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

．本文經「網友＠catcatzero」授權轉載。