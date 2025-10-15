　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

大廳公然性侵　他直擊「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

▲▼ 。（圖／網友授權）

▲原PO發現北車大廳拉起封鎖線。（圖／網友授權，下同）

記者施怡妏／綜合報導

國慶連假前夕，一名邱姓通緝犯於台北車站大廳，將一名女子拖至牆邊侵犯，長達10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客察覺異樣才報警，引發譁然。有網友指出，今（15）日北車有三位警察在巡邏，牆邊也拉起封鎖，禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為。

有網友在Threads發文，昨日台北車站的牆邊還有民眾在睡覺，今日再次前往北車時，有3位員警在車站內巡邏，牆邊也拉起封鎖線，禁止躺臥、飲酒、抽菸等行為，「現在街友在商店區柱子旁邊休息，破洞的社會安全網終於要補了嗎？希望不是只是做做樣子」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼ 。（圖／網友授權）

貼文曝光，網友們建議，要解決的是問題的根本，「每次都要發生事情才做事」、「這樣驅趕只是讓他們跑到別的地方」、「個人觀點，真正的問題從未被改變，就只是地點從北車變成另一個不容易被看見的地方而已」、「其實松山車站到饒河夜市旁邊也不少，真的很希望這裡也可以管一管」、「不如蓋一個空間讓他們去躺，裡面什麼都沒有，就一塊空地，能遮雨而已，外面看進去就只是一個建築」。

針對性侵案件，台鐵公司表示，對於此次事件深表遺憾，已全力配合鐵警局偵辦，並主動與鐵警局召開安全聯防會議，具體提出4項加強台北車站安全防護措施，包括鐵警定點守望密度增加、鐵警與車站建立安全聯防網、站方與鐵警組成關懷小組，及協請台北市政府社會局加強無家者輔導安置。

．本文經「網友＠catcatzero」授權轉載。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
574 1 5616 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／「風神」將成颱！　中央協調所緊急升級防災
神顏男團偶像遭毀滅爆料！　偷吃20歲女偶像「正宮怒開撕」
29歲海巡請病假10個月　領薪還偷開餐廳下場慘了
男大生繳不出學費墜樓亡　市府證實：還有一個弟弟半工半讀
北車現況曝！大廳拉封鎖線　3員警巡邏
快訊／威廉認沒收入「準備賣房渡難關」　坦承六棒都沒當兵
快訊／騎士怒「丟鞭炮燒車」被逮捕　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「日本人不愛UNIQLO？」他酸只有觀光客在買　內行貼數據打臉　

「大陸不會這樣抓人！」　館長喊無辜：我就看今天會不會被押

翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡　醫驚：碳水量＝1/2碗白飯

星宇機場貴賓室推米其林餐點　「請客樓」下周起進駐

大廳公然性侵　他直擊「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

看Netflix「推薦片單」怎麼選的？內行解答...曝狂吸用戶關鍵

「小指貼退熱貼」助眠爆紅！醫警告3類人禁用：恐引發窒息

板橋435攜手小北百貨策展　《藝術×零售》打開生活創作新提案

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉：千錯萬錯都是我們的錯

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

Lulu曝陳漢典告白：好險有娶到妳　韋禮安一旁放冷箭..她氣：請鬼拿藥單！

啦啦隊女神傳父女戀 60歲男友遭爆是Uber司機 親吻照曝光

王菲前夫李亞鵬宣布二度離婚！　「孩子跟媽媽生活」累積負債110億

昆凌合體Melody狂飆「晶晶體」　維持10年婚姻祕訣：不要找麻煩

典典寶寶烤肉被燙到：我要再一次！　和趙小僑逛市場「狂被老闆送東西」

「日本人不愛UNIQLO？」他酸只有觀光客在買　內行貼數據打臉　

「大陸不會這樣抓人！」　館長喊無辜：我就看今天會不會被押

翻轉布丁糖分爆表！熱量只多13大卡　醫驚：碳水量＝1/2碗白飯

星宇機場貴賓室推米其林餐點　「請客樓」下周起進駐

大廳公然性侵　他直擊「北車今拉封鎖」禁止臥躺、飲酒！3員警巡邏

看Netflix「推薦片單」怎麼選的？內行解答...曝狂吸用戶關鍵

「小指貼退熱貼」助眠爆紅！醫警告3類人禁用：恐引發窒息

板橋435攜手小北百貨策展　《藝術×零售》打開生活創作新提案

北車女子遭侵犯無人制止　台鐵提4加強措施：增鐵警守望密度

快訊／高鐵「寧靜車廂」惹議　史哲道歉：千錯萬錯都是我們的錯

《聽海湧》吳翰林網內互打黃冠智　周厚安「沒被周華健催生」原因曝

「日本人不愛UNIQLO？」他酸只有觀光客在買　內行貼數據打臉　

林益全刪「謝謝統一」IG限動　經紀公司：他還想繼續打球

「大陸不會這樣抓人！」　館長喊無辜：我就看今天會不會被押

賴清德當面問「光電板質詢」爭議　陳亭妃喊冤：我被斷章取義

快訊／「風神」將成颱！中央協調所緊急升級　9大面向全力防災

強逼賣淫身體破爛！醜妹站壁「每晚最多睡13人」　店長GPS變態監控

雲豹新球季口號「豹青頑張」　徐賢淑領銜韓援三本柱亮相

星宇航空攜手寒舍集團　貴賓室引進請客樓、辰園星級美食

撤回砍監察院預算案傅崐萁非常生氣！　黃國昌：承受很大壓力

【涼亭驚魂】男子全身突起火狂燒！民眾以為是假人嚇傻報警

生活熱門新聞

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

59歲醫生車禍亡　為恭醫院沉痛聲明

「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

準風神路徑預測北修　可能轉彎撲台

北車性侵案！目擊者曝「怕受傷不敢上前制止」　網罵翻

全台降溫轉雨下4天　風神周末成颱

風神颱風最快周六生成　周末有感降溫「雨連下4天」

她每天堅持3習慣　400多天甩肉51公斤

老闆哭了！2026連假沒補班「爽休16天暈倒」

西寧國宅要拆了　命理師曝風水

出國旅遊「1玩法」變夯了！過來人喊爽

鄭明典揭冷舌南侵！北東急凍10℃時間曝

更多熱門

相關新聞

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

別再轉傳散布北車性侵案影片　綠委：對受害者是二度傷害

國慶連假前夕，台北車站大廳發生性侵事件，被通緝的男子當場將一名疑似喝醉的女子拖至牆邊侵犯，整整10分鐘無人制止，直至一名外籍旅客見況，才嚇到連忙報警，事件曝光後引發社會輿論譁然。對此，民進黨立委黃捷、林月琴今（15日）表示，媒體不當播出性侵害影片，已嚴重侵害被害人權益，會要求相關單位查處，追究法律責任。她們也齊聲呼籲，請大家不要再轉傳或散布，避免對受害者造成二度傷害。

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

致敬鏟子超人！台鐵上架光復站紀念立牌

致敬鏟子超人！台鐵上架光復站紀念立牌

兄弟聯手性侵！　害12歲女童懷孕生子

兄弟聯手性侵！　害12歲女童懷孕生子

關鍵字：

北車性侵案安全措施台鐵無家者

讀者迴響

熱門新聞

北車傳公然性侵！通緝犯拖醉女施暴10分鐘

直擊小S隔7個月首現身！「Lily陪身邊露笑容」

北車治安堪憂　國慶連假大廳上演性侵　

柬詐騙台灣9公司被制裁　全在大安區

何欣純出戰台中市長！蔡其昌表態了

即／鮑爾將開口！美股三大指數開盤齊跌

北車性侵案「10分鐘」沒人制止　網不敢相信

準颱風「風神」不友善！　美預測：侵台機會增大

擅自拔房間插頭充手機 女慘噴6千多元

爆料趙露思！《許我耀眼》配音員道歉

男大生想休學繳不出學費隔日墜樓亡　校方沉痛回應

徵助理「一堆破40歲投履歷」！公司只挑年輕人慘爆

37歲八點檔女星一次宣布結婚、懷孕！接地氣閃照曝光

陸放寬「一次有效台胞證」條件　

出現6跡象　恐在好市多當「盤子」

更多

最夯影音

更多
顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效
台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

台中社區「2噸重水泥陽台」4樓崩落狠砸馬路　住戶半夜被嚇醒

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

猝逝「長榮空姐」今告別式　胞姊轟座艙長虛偽：很多不認同

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

撿回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚曝：很後悔做好人

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

22隻浪犬霸佔鹿港兒童沙坑　公所誘捕竟遭愛狗人「開籠放生」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面