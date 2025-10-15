「警界郭雪芙」來了！　搶人大戰開打

▲北市女警外型亮眼，照片一出，意外掀起「搶人大戰」。（圖／翻攝自臉書粉專／臺北波麗士）

記者柯沛辰／綜合報導

全台警界新鮮人陸續報到，各地警分局粉專也紛紛曬出新人照，歡迎新血到來。不過，台北市警察局、新北新莊分局臉書先後PO出的新人女警，不僅讓網友眼睛一亮，還有人直呼其中一位神似「郭雪芙」，讓各地分局同仁爭相留言「搶人」，掀起熱議。

臉書粉專「臺北波麗士」在臉書貼出一系列新生照，「新血報到！來自警大、警專的新生力軍，還有從各縣市統調而來的學長姐們，正式加入臺北波麗士行列！帶著經驗與熱忱，一起並肩努力，守護這座城市！歡迎加入臺北市警察大家庭！」

原先貼文只是記錄新人報到時刻，沒想到一張外型亮麗的女警，意外成為焦點，讓許多人看完紛紛留言：「突然好想當警察」、「照片選得好，看得我都熱血起來了」、「這個派中正一啦」、「請派交通大隊」、「一定被學長把走」、「這位可以調到新北新莊嗎？我不闖紅燈了」。

無獨有偶，新北市新莊分局粉專「新莊警好讚」也PO出新生報到照，其中一尾馬尾女警氣質出眾，同樣廣受網友關注，讓不少人直呼：「警界郭雪芙」、「想被逮捕了」、「請問分局長，左一的LINE可否分享？」、「請問分局長，左一派哪個所? 我去那附近闖紅燈」、「學長們搶著要帶學妹」。

▼新莊警分局曬出新血報到照，讓網友驚為天人，直呼是「警界郭雪芙」。（圖／翻攝自臉書粉專／新莊警好讚）