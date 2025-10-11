想娶正妹女友！太愛貓「1年消費驚呆他」　全場搖頭：放生吧　

▲正妹女友在貓身上花20萬，原PO崩潰求助要不要娶。（示意圖／記者周亭瑋攝）



網搜小組／劉維榛報導

「真的很想趕快結婚生小孩！」一名40歲男網友透露，女友外型亮眼又善良，但對方一年花費60萬、熱心救流浪貓、不想生小孩、家事全不會，談到婚禮和頭期款都說沒錢，更因為救貓的話題而爆氣。文章曝光後，網友一致回應，「價值觀不合就別結！」

一名男網友在臉書《靠北婚姻》透露，與女友交往三年，對方身材臉蛋都不錯，個性也正直善良，尤其十分熱愛小動物，目前年薪約80萬元，但某次意外翻到女友的記帳本，發現對方一年在生活購物上近40萬，貓的部分則花20多萬，「根本沒存多少錢，根據她自己講是存50萬左右。」

由於原PO有結婚的規劃，曾問過女友是否停止花錢救流浪貓，專心養自己的貓就好，然而總是得到「再考慮」的敷衍答案。

此外，女友住在家裡，家事全由家人包辦，「不會煮飯、連洗衣機都不會用」，也讓原PO擔心婚後一切都要自己扛。更讓他糾結的是，女友也直白表示「不想生小孩，只想養貓」，理由是沒錢養孩子。

原PO坦言，女友是單親家庭，父親欠債，讓他擔心「會不會以後債務轉到她頭上」。至於結婚買房部分，女友願意一起付房貸，但拿不出頭期款，就連婚禮都說沒錢。

對此，他語重心長建議女友少打扮、別亂花錢、也別再救浪浪，沒想到平時溫柔的她竟爆氣指著他大罵。

最後，原PO也自曝經濟條件，目前年薪120萬、存款有200萬左右，有一台車代步，未來父母也會贊助頭期款買房，現在只能無奈求問大家看法，「已經快40歲了，真的很想趕快結婚生小孩，女友這樣到底要不要結？」

底下網友紛紛搖頭回應，「你們都沒錯，只是不適合」、「不要浪費自己的人生，也不要試圖改變女友的人生觀」、「價值觀不一樣就不要結婚，不然婚後問題很多」、「建議找一個安全牌的女人結婚」、「當你有這樣子的疑慮，就代表你們不合適」、「她花她自己的錢，基本上你無權干涉，你是為了要結婚在設想，但不是去限制她，如果無共識建議還是分開」、「金錢跟生育上無共識，婚後問題多」。