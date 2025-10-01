　
張曼娟曾遇恐怖情人！檢察官成「最難忘貴人」　大票爆迴響

▲▼作家張曼娟出席台灣人壽與康健雜誌舉辦的世代講座。（圖／記者李蕙璇攝）

▲作家張曼娟。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

作家張曼娟近日曝光年輕時遇到「恐怖情人」的經歷，對方雖是留美博士，可在一起期間就提出結婚要求，還要她遵循「婚姻戒律」，張曼娟無法接受，提出分手後，對方卻展開一連串騷擾與報復，「經歷其中的時候，我也以為是一場惡夢。但我沒有妥協，沒有湊合，我選擇了自己要走的路，贏來了想要的人生。」

張曼娟在粉專回憶，博士班畢業那年，經大學同事介紹，她認識了一位留美博士，起初兩人靠信件、電話聯絡，對方回到台灣任教後才有實際相處，可不到一個月，她便發現，不管是性格或是價值觀，兩人的差異相當大，其實並不適合。

可對方卻提出結婚要求，還列婚姻戒律，「其中最令我震驚的，莫過於婚後必須將教職收入與一切版稅交由丈夫處置，而丈夫每個月會發三千元零用金給我，不管我需要任何東西，都得向丈夫申請，他批准之後才可以購買。」

在溝通無效後，張曼娟提出分手，豈料卻是災難開端，對方認定「交往就不能分手」，不僅深夜打電話到她家謾罵，還寄黑函給鄰居，甚至跑到她任教的大學散發她寫的情書，意圖讓她無地自容。對方更威脅要「好好教訓」她，直到她低頭嫁人，並揚言「怕丟臉的是妳，我才是贏家」。

在無止境的羞辱和恐嚇下，張曼娟形容自己「吃不下、睡不著、動不動就掉眼淚」，猶如驚弓之鳥。好友看不下去質問她，「妳要悲傷多久？那個人有什麼重要？」讓她驚覺，「別人或許能傷害我，但不致於毀滅我，除非我給他毀滅我的權力。」她也在心中立下誓言，「從此以後，我要當一個快樂的人，誰都不能剝奪我的快樂。」

張曼娟也發出另一篇文說明，「眼看我已失去求生意志，父母堅持必須訴諸法律，對於他的恫嚇、威脅，絕不能再忍耐了。」令人難忘的是，在偵查庭上，檢察官怒斥男方，「像你這樣的男人，哪個父母會把女兒嫁給你？」

張曼娟感恩直呼，「檢察官是我永難忘懷的貴人。素昧平生的他，堅定的保護了我。」回想起來，這個故事聽起來像假的一樣，「經歷其中的時候，我也以為是一場惡夢。但我沒有妥協，我選擇了自己要走的路，贏來了想要的人生。」

最後，她強調自己把故事寫出來，是想跟更多人分享，如果正處在類似的人際關係或職場中也不要妥協，「受到壓迫，必須為自己挺身而出，改變命運。」並說她現在真的過得很好，「就算是糞，也能成為花朵的滋養。只是我現在離糞愈遠愈好，糞真的很臭，大家繞道而行喔！」

貼文引發熱議，「所以才交往不到一個月就被逼婚…男方還做了這麼多恐怖情人的事。老師真是歷劫啊！」、「沒想到老師經歷過這樣的事情，還好老師沒有嫁給他…」、「太可怕了～恐怖情人，老師那段期間辛苦了」、「幸好有明理又有勇氣的爸媽！」「謝謝老師願意分享，相信會讓也正在其中受苦的一些人止損。」

09/30 全台詐欺最新數據

