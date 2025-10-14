精舍命案13被告「沒有一人道歉」！律師：如此態度家屬無法接受

▲精舍命案死者蔡女家屬委任律師黃中麟。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）被控去年（2024年）領導宗教團體信眾，開批鬥大會以酷刑虐死蔡姓女會計，檢方偵結後將王薀與藝人信徒李威共13人依傷害致死等罪起訴。今本案於台北地院開庭，李威也以轉為污點證人身分出庭。蔡女家屬委任律師黃中麟開庭前受訪指出，到目前為止，13名被告沒有一人與家屬連繫道歉、商談賠償事宜，如此犯後態度讓家屬非常受傷，完全無法接受。

回顧本案，50歲的蔡女退休後潛心宗教，並追隨王薀修習佛法，但卻疑似因記錯帳害王薀損失數百萬元，2024年5月連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔；同年7月23日深夜，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近一家茶館內，以研討名義遭多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，於翌日凌晨1時許陷入昏迷。

而王薀在蔡女倒地失去意識之前已先離開現場，信徒們隨後七手八腳將蔡女以膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中將她推回精舍，直到同日上午10時許才發現蔡女已經氣絕，並報案謊稱其「不明原因死亡」。但由於蔡女身上遍布大小瘀傷，警方進一步追查後，才查出這起駭人聽聞的「精舍命案」，並將王薀、李威等共13人依傷害致死、強制等罪嫌起訴，其中李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

今本案於台北地院開庭，李威於10時50分現身出庭；但列為被告的李威妻子今天卻請假未出庭。

受害家屬委任律師黃中麟在開庭前接受媒體聯訪，表示案發至今13位被告沒有一人跟蔡女家屬聯繫道歉，或商討賠償方案，讓家屬感到非常受傷，加上最近又看到許多借用宗教名義斂財、甚至又有不幸事件發生，都讓家屬感到無比痛心，希望律師能代表呼籲政府，對於這種假宗教之名、行斂財之實的不法宗教團體予以監督管制。

黃中麟說，由於本案發生已久，迄今已逾一年，家屬希望司法能速審速決，還給家屬一個公道；另一方面，家屬也認為，如果被告犯後有悔意，應該要與家屬或是委任律師聯繫，但截至目前為止，都沒有等到善意的回應，家屬對於13名被告的犯後態度完全無法接受。黃中麟指出，家屬有提出附帶民事損害賠償，還在台北地院審理中，若有安排調解，希望被告拿出具體賠償方案或調解誠意。

▼精舍命案被告藝人李威今出庭。（圖／記者黃哲民攝）