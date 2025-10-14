　
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

精舍命案13被告「沒有一人道歉」！律師：如此態度家屬無法接受

▲▼精舍命案，死者蔡女家屬委任律師黃中麟。被告藝人李威。（圖／記者黃哲民攝）

▲精舍命案死者蔡女家屬委任律師黃中麟。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民、莊智勝／台北報導

作家王薀（本名王江鎮）被控去年（2024年）領導宗教團體信眾，開批鬥大會以酷刑虐死蔡姓女會計，檢方偵結後將王薀與藝人信徒李威共13人依傷害致死等罪起訴。今本案於台北地院開庭，李威也以轉為污點證人身分出庭。蔡女家屬委任律師黃中麟開庭前受訪指出，到目前為止，13名被告沒有一人與家屬連繫道歉、商談賠償事宜，如此犯後態度讓家屬非常受傷，完全無法接受。

回顧本案，50歲的蔡女退休後潛心宗教，並追隨王薀修習佛法，但卻疑似因記錯帳害王薀損失數百萬元，2024年5月連續多日被信徒公審、每天做五體投地的「大禮拜」400到500次懺悔；同年7月23日深夜，蔡女從平日居住的北市瑞安街精舍，被叫到附近一家茶館內，以研討名義遭多名信徒集體批鬥，不停起身 、下跪，外加推拉、踹踢與辱罵，蔡女受虐3個多小時，於翌日凌晨1時許陷入昏迷。

而王薀在蔡女倒地失去意識之前已先離開現場，信徒們隨後七手八腳將蔡女以膠帶綁在手推車上，覆蓋透明雨衣，在颱風夜中將她推回精舍，直到同日上午10時許才發現蔡女已經氣絕，並報案謊稱其「不明原因死亡」。但由於蔡女身上遍布大小瘀傷，警方進一步追查後，才查出這起駭人聽聞的「精舍命案」，並將王薀、李威等共13人依傷害致死、強制等罪嫌起訴，其中李威轉為污點證人，獲檢方建請法院減輕或免除其刑。

今本案於台北地院開庭，李威於10時50分現身出庭；但列為被告的李威妻子今天卻請假未出庭。

受害家屬委任律師黃中麟在開庭前接受媒體聯訪，表示案發至今13位被告沒有一人跟蔡女家屬聯繫道歉，或商討賠償方案，讓家屬感到非常受傷，加上最近又看到許多借用宗教名義斂財、甚至又有不幸事件發生，都讓家屬感到無比痛心，希望律師能代表呼籲政府，對於這種假宗教之名、行斂財之實的不法宗教團體予以監督管制。

黃中麟說，由於本案發生已久，迄今已逾一年，家屬希望司法能速審速決，還給家屬一個公道；另一方面，家屬也認為，如果被告犯後有悔意，應該要與家屬或是委任律師聯繫，但截至目前為止，都沒有等到善意的回應，家屬對於13名被告的犯後態度完全無法接受。黃中麟指出，家屬有提出附帶民事損害賠償，還在台北地院審理中，若有安排調解，希望被告拿出具體賠償方案或調解誠意。

▼精舍命案被告藝人李威今出庭。（圖／記者黃哲民攝）

▲▼精舍命案，死者蔡女家屬委任律師黃中麟。被告藝人李威。（圖／記者黃哲民攝）

更多新聞
快訊／長榮空姐病逝火化　勞動局報告出爐　
快訊／台股翻黑！　法人：留心兩大訊號出現
《黑暗榮耀》男星離婚　斷開9年妻
獨／回收電鍋送拾荒嬤淪貪污犯　清潔隊員含淚：後悔做好人
長榮空姐疑罕病猝逝　病友現身說法：注意3大關鍵症狀
23歲女遊花蓮遭打死棄屍！　只剩殘缺白骨
美籍網紅當鏟子超人遭檢舉調查！　移民署回應了

北市精舍命案王薀不認罪求交保：真的關很久

北市精舍命案王薀不認罪求交保：真的關很久

宗教作家王薀（本名王江鎮）被控指示追隨他的藝人李威等信徒，涉開批鬥大會以酷刑虐死1位犯錯的蔡姓女會計，檢方依傷害致死等罪嫌起訴13人，在押的王薀今（23日）被台北地院提訊，不認罪但求交保，聲稱願配合所有防止勾串滅證的要求，並辯解命信徒跳高打滾不是體罰，而是「像運動會」的緩和情緒手段。

精舍命案勘驗作證至少花35天　回歸職業法官接手

精舍命案勘驗作證至少花35天　回歸職業法官接手

陷「懺悔煉獄」活活虐死　父母獲180萬被害補償

陷「懺悔煉獄」活活虐死　父母獲180萬被害補償

精舍命案求交保夢碎　王薀與3女弟子延押禁見

精舍命案求交保夢碎　王薀與3女弟子延押禁見

王薀求交保100萬　女徒大喊「我沒罪」

王薀求交保100萬　女徒大喊「我沒罪」

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門

高中生騎YouBike擦撞路邊車　留字條苦等車主10天變警察找上門
王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

王世堅質詢變動漫神曲MV　熱血爆表網：競選播這首

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

崔振赫為媽媽制定「罵人罰款清單」！　「用蠻力切魚」母氣笑...他：罰5萬XD

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

陳偉霆茫吻趙露思「當場想脫褲」　夫妻發酒瘋超脫序..醉後上床惹♥

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

12強奪冠電影開拍！王識賢飾演曾豪駒　吳奇隆演陳傑憲？盼找現役球員來演

