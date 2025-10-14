美擬禁陸航班經俄領空　陸航空公司聯合致信美運輸部

▲中國國際航空。（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／綜合報導

近日，川普政府表示擬禁止陸籍航空公司在執飛往返美國航班時飛越俄羅斯領空。對此，大陸七家航空公司已經共同簽署了一封致美國運輸部（DOT）的信函，要求美國運輸部給予更多時間回覆評議。

美國總統川普政府10日提議下令，將禁止大陸籍的航班在往返美國時飛越俄羅斯領空，理由是陸籍航班將因此省油、省時，不利美國航空業者競爭。自俄烏戰爭之後，美俄相互禁止彼此航班進入己方領空。

《觀察者網》引述國際航空行業媒體Flightglobal報導，日前，中國國際航空、北京首都航空、中國東方航空、中國南方航空、海南航空、四川航空和廈門航空共同簽署了一封致美國運輸部的信函，要求美國運輸部給予更多時間回覆評議，以便航空公司有更多時間評估迅速停止穿越俄羅斯領空的美國航班對營運造成的影響。

這七家大陸航空公司一致認為，該禁令一旦實施，必將損害公共利益，並嚴重擾亂已預訂航班的中美旅客的出行計劃。

▲中國國航向美國運輸部提交的動議。（圖／翻攝觀察者網）

報導還援引中國國際航空方面的消息稱，美國運輸部的文件設定了異常短暫的兩個工作日評議期。中國國航正在評估擬議限制措施的影響，但完成評估並準備實質性回應需要比兩個工作日更長的時間。因此，中國國際航空已提交動議，希望美國運輸部將評議期延長至七個工作日。

大陸民航評論員張仲麟表示，預計大陸航空公司即便停飛中美航線，也不會向美國運輸部此項禁令妥協，此舉對於日韓這種中轉國家而言可能是一種利多。他認為，如果大陸航空公司妥協，後續將會處於一個非常被動的境地。

張仲麟說，最壞的結果，無非是大陸相關部門也對美國航空公司發布同等的禁飛命令，而且類似這種對等反制的政策，在這幾年中美兩國博弈的過程中並不少見。

美國政府法規公示網站Regulations.gov的資訊顯示，美國運輸部已公布文件，提議禁止大陸航空公司在執行往返美國航班時飛越俄羅斯領空，並要求大陸航空公司在兩個工作日內給予答覆。美國運輸部還表示，最終決定最早可能於今年11月生效。