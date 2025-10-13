美中貿易戰再升溫！五角大樓「囤購關鍵礦物」　砸10億美元抗中國

▲美國五角大廈積極採購關鍵礦物。（圖／路透）

記者羅翊宬／綜合報導

美中貿易戰再升溫！有消息指出，美國國防部（戰爭部）正斥資10億美元（約新台幣325億元）大舉採購關鍵稀土等戰略金屬，以強化國防與戰略儲備。此舉意在應對中國在全球稀土及國防必需金屬供應鏈的主導地位，並降低美國對中國出口管制可能帶來的衝擊，同時加速《大而美法案》所規劃的國防儲備計畫。

根據英國《金融時報》，美國國防後勤局（DLA）近幾個月公開的文件顯示，美方計畫投入10億美元購買包括最高5億美元的鈷、2.45億美元的銻、1億美元的鉭，以及總值4500萬美元的釔等金屬。

美國國防後勤局負責儲備合金、稀土、礦石與貴金屬，截至2023年，資產總值約13億美元（約新台幣422億元），這些資源僅在國家緊急或總統授權下才會動用。

報導指出，中國近期對稀土及其他國防和技術製造關鍵材料實施出口管制，加劇美國及歐洲對穩定供應的擔憂。美國國防部認為，這些關鍵礦產對武器系統、雷達與導彈探測系統等皆至關重要，因此儲備活動明顯加速。過去部分金屬並未列入儲備範圍，此次採購也標誌著美方對多種資源的戰略擴張。

美國國防後勤局還透露，與美國銻業公司（USAC）交易將增加緊急國防動員所需的庫存，同時確保該公司在產業波動中持續生產。報導指出，美方還計畫收購稀土、釨、鉍及銦以補充庫存，其中銦的採購量約222噸，而美國2024年的精煉銦需求量約為250噸。

此外，因中國限制鋯、稀土出口，過去一年部分金屬價格飆升，造成西方企業對供應鏈穩定性憂心。

《大而美法案》（OBBA）已由美國總統川普簽署，包含75億美元（約新台幣2438億元）用於關鍵礦產，其中20億美元用於增強五角大樓的國防儲備，50億美元投資於供應鏈安全，另有5億美元作為信貸計畫以刺激產業投資。

美國前國防官員表示，法案通過後，確保關鍵礦產供應鏈安全的相關部門「資金充裕」，將加速美方全球儲備布局。