國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

沒拿到和平獎！　巴基斯坦總理喊「2度提名川普」：拯救數百萬人命

▲▼美國總統川普（Donald Trump）在加薩和平峰會上簽署協議文件。（圖／路透）

▲川普在加薩和平峰會上簽署協議文件。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦總理謝里夫（Shehbaz Sharif）13日宣布，有意2度提名美國總統川普角逐諾貝爾和平獎，希望藉此表彰他在促成加薩停火協議上發揮的關鍵作用。

加薩停火協議生效後，各國領袖齊聚埃及海濱度假勝地「沙姆沙伊赫」（Sharm el-Sheikh），商討加薩的未來治理、安全與重建方向。

謝里夫與川普同台時提到，今年6月巴基斯坦就曾提名川普角逐諾貝爾和平獎，表彰他在阻止印巴戰爭方面的 「傑出非凡貢獻」，「今天，我想要再次提名這位偉大總統競爭諾貝爾和平獎，因為我真的覺得他是這個獎項最真誠與出色的候選人」。

謝里夫表示，川普不僅為南亞地區帶來和平，也在加薩實現和平，「在中東拯救了數百萬條人命」。他當場向川普敬禮致意，稱讚美國總統不僅是有遠見的領導楷模，更是「世界此刻最需要的領袖」，「竭盡全力阻止7場，到了今天更多達8場戰爭」。

不過，今年諾貝爾和平獎是由委內瑞拉反對派領袖瑪麗亞·科里納·馬查多（Maria Corina Machado）獲得殊榮。而川普13日在介紹各國領袖時，似乎對挪威的選擇表達不滿，直呼「挪威，怎麼回事？發生什麼事了？」

 
※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

