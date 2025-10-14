賴瑞隆見柏油山「快閃上車」　謝寒冰：綠營知道事態嚴重了

記者柯沛辰／綜合報導

高雄小港大坪頂山坡地保護區被藍營議員許采蓁踢爆有「柏油山」。前鎮小港區立委賴瑞隆12日低調前往勘查，但面對媒體提問，僅回應「謝謝」便快步上車離去。到了隔天，賴在立院又遭記者追問，一樣上車走人。名嘴謝寒冰分析，綠營明顯知道事態嚴重，所以才不敢多言。

謝寒冰13日在《大新聞大爆卦》節目表示，綠營一定知道這些東西對選舉極端不利，所以為什麼賴瑞隆幾個人今天去現勘，過程不發一語？很明顯，他們知道事態嚴重，不能隨便亂講，這時候得趕快出手，把可能被媒體、被外界抓到的東西處理掉，所以接下來可能會莫名看到，罰單之類的處理進度陸續出現。

▲前鎮小港區立委賴瑞隆前往高雄小港大坪頂「柏油山」會勘，面對提問快閃離開。（圖／記者賴文萱攝）

謝寒冰好奇，國民黨立委陳菁徽近幾個月的假日在高雄到處跑，隨便去哪裡都可以看到，「不是柏油山、就是光電板、要不然就是大峽谷，整個高雄已經被他們（綠營）搞得滿目瘡痍，在地民眾能夠忍受嗎？」

他說，上次看到美濃那個婆婆就能明白，在地民眾其實都知道這些事，但大家敢怒不敢言，因為有黑道介入，官府也不抓人，了不起開個罰單。現在事情爆發了，官方就趕快用封鎖線圍起來，不讓外界看，都是這種做法。

▲高雄大坪頂保護區綠地慘變「柏油山」，怪手還持續開挖。（圖／記者賴文萱翻攝，下同）

謝寒冰預測，接下來選戰倒數的這一年裡，綠營執政縣市大概會象徵性做一些事情，要求廠商稍微收斂一點，先不要影響到選情，「可是他們不會停下來」。他指出，高雄市政府前兩天有一個離譜回答，說廠商「沒有違法，只是沒有申請而已」，這到底是哪一國的說法啊？

他質疑，那下次有人無照駕駛，被抓到是不是就可以說「我不是無照駕駛，只是忘了考照」？更怪的就是，賴瑞隆他們去現勘的時候，本來一開始不知道情況這麼嚴重，否則根本不會向媒體發採訪通知，「他們（邱議瑩、賴瑞隆）搞不好都不知道選區變成這樣。」

謝寒冰說，高雄市長陳其邁被質詢時，拿出一張對照圖，說2019年韓國瑜沒開罰單、他有開，「可是你（陳其邁）執政5年了，那為什麼會變成現在這樣？」他認為，綠營現在已經亂了套，也不知道該怎麼處理，所以陳其邁只好用「轉移目標」的打法，前兩天跑去花蓮勘災，「高雄自己災得亂七八糟，還跑去花蓮？就是希望媒體不要報。」