「法首位入獄前總統」沙柯吉　傳10／21入獄服刑

▲法國前總統沙柯吉。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

法國前總統沙柯吉（Nicolas Sarkozy）因涉及刑事共謀，遭判5年有期徒刑，消息人士指出，他將自10月21日起在巴黎桑泰監獄（La Santé）服刑，成為法國戰後首位入獄的國家領導人，也是在歐洲聯盟（EU）範圍內首度有前任元首實際服刑。

現年70歲的沙柯吉，曾於2007至2012年間擔任法國總統。根據法院先前裁定，他在2007年競選總統期間，接受已故利比亞強人格達費（Moamer Kadhafi）資助，違反選舉資金法律，構成刑事共謀。

為了確保其服刑期間的安全，巴黎當局預計對桑泰監獄內部加強警戒措施。沙柯吉可能會被安排入住專門收容弱勢囚犯的牢房，甚至有機會獲准單獨監禁，以避免與其他囚犯接觸。

沙柯吉13日前往巴黎的金融檢察官辦公室，了解服刑相關安排。他所乘車輛配有有色玻璃，抵達後約停留45分鐘後離開，全程未向媒體發表任何言論。根據法新社記者目擊，他其後返回位於巴黎的住處。

儘管法院已作出定罪判決，沙柯吉始終否認所有指控，目前他已對裁決提起上訴，案件仍有法律後續進展的可能性。此次入獄安排，可能為法國司法史與政治風氣帶來重要象徵意義，也勢必再度引發外界對過往政治資金黑箱操作的反思。