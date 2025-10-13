台灣設計展熱點活動「2025潮派鹿港音樂祭」　兩日累計突破13萬人次狂歡

▲2025潮派鹿港音樂祭，兩天共吸引超過13萬人次的樂迷狂歡。

圖、文／彰化縣政府提供

2025全台陣容最豪華的音樂祭，台灣設計展熱點活動-「2025潮派鹿港音樂祭」10月11、12日於鹿港體育場盛大登場。「2025潮派鹿港音樂祭」為今年首屆舉辦的音樂祭，特別邀請了全台音樂祭最具指標性的獨立樂團及重量級卡司，由盧廣仲、玖壹壹、美秀集團、TRASH、麋先生MIXER、怕胖團PAPUN BAND、無妄合作社、芒果醬Mango Jump、宋德鶴、溫蒂漫步、固定客、OBSESS、呂允等26組超人氣樂團共同開唱，更邀請來自日本愛知縣的SpecialThanks跨海參演，兩天共吸引超過13萬人次的樂迷共同狂歡，是國慶連假最受歡迎的音樂祭活動之一。

▲▼樂迷齊聚嗨翻。





兩日活動從中午即開始湧現聽團人潮，演出現場更是熱情不斷，金曲樂團TRASH得金曲獎後首次回到彰化開唱，11日OBSESS、固定客等重金屬樂團接力開唱，現場樂迷開圈不斷，氣氛熱鬧；而從下午溫蒂漫步、芒果醬演出開始，更是大量樂迷人潮湧現，怕胖團PAPUN BAND、玖壹壹等重量級演出團隊點燃全場民眾的熱情，本土天團玖壹壹演唱壓軸歌曲「明天再擱來」正式為首日畫下完美句點，歌迷更在合唱聲中相約隔天見。



12日現場氛圍更為熱烈，由日本愛知縣的SpecialThanks開場，呂允、無妄合作社接力開唱；而接續登場的人氣樂團麋先生MIXER更是讓現場樂迷瘋狂，剛得金曲獎首次回家鄉演唱的TRASH一上台即照成轟動，演唱成名曲「終究還是因為愛」讓現場氣氛來到一波高潮，現場還用吉他Solo了一段「鹿港小鎮」，讓樂迷深深感動；而壓軸登場的美秀集團及三金得主盧廣仲更是活動中的焦點，美秀集團「擋一根」、「米兒」等夯曲連發，而現場更演出了改編版的「捲菸」，將網路迷因夯曲「沒出息」無違和融入，現場笑聲不斷；而壓軸盧廣仲更是接續美秀集團的熱力開唱，金曲連發，現場上萬樂迷高聲大合唱，將鹿港體育場直接變成小巨蛋，也將首周的潮派鹿港音樂祭推向完美高潮！

▲▼大團夯曲連發，點燃全場熱情。





而接續首週的活動熱情氛圍，「2025潮派鹿港音樂祭」於本月18、19日也將移師至彰化八卦山大佛下開唱，該場次除了有眠氣Hypersomnia、打倒三明治、羊米人、伯爵白、核果人NUTS等人氣樂團外，更有全國樂團徵選入選的優質樂團共同開唱，要帶給樂迷朋友一場在大佛底下聽團的音樂盛宴。



彰化縣縣長王惠美表示相當感謝全國各地前來參加「2025潮派鹿港音樂祭」的樂迷朋友及前來參加台灣設計展的全國民眾，王縣長表示彰化其實很有料，只是過去太過低調，這次藉由台灣設計展的機會，讓全國的民眾有機會認識彰化的城市樣貌、美食、歷史及人文樣貌，期待未來全國民眾可以多來彰化走走，彰化除了美食以外，其實還有更多動人的故事可以分享給大家。



而除了音樂祭外，即日起至10月26日都是台灣設計展的展期期間，縣府表示，本次設計展主題「彰化行」將彰化比喻為一個百年大企業，旗下有15個主題分行，其中台灣設計研究院協助成立6個分行「製造行、升級行、跨界行、願景行、永續行及商圈行」，呈現彰化產業不同階段的發展、設計跨界整合的成果，以及商圈改造。這次「彰化行」有三個熱點特色，第一，展區規模最大、展館數最多，跨越四個鄉鎮市，規劃三大展區，15個主題「分行」。第二，參與人數最多、地方擾動最廣：集結700位以上的設計師、1,640家廠商，百工百業加入這場設計饗宴。第三，設計響應最多元，城市串聯超精彩：超過600間在地店家響應活動，帶動城市活力，以不同形式表演串聯街區。



除了充滿活力的「潮派鹿港」和「城市串聯」外，各主題分行也將呈現精彩內容。「彰化總行」將統整各展區精華；「人人百貨」是青年生活風格靈感的大平台；位於田中高鐵彰化站旁的彰化國際展覽中心，將以「冠軍行」展示在地產業實力；「田尾行」則由在地職人打造花卉王國的獨特景觀；還有透過互動體驗呈現縣政願景的「圓夢行」、彰顯信仰文化的「文化行」與「平安行」等，為民眾提供最豐富多元的「彰化行」遊覽觀光路線，也歡迎全國的民眾一起來參加這場在彰化呈現的設計盛宴！

