醫師娘愛買房產遭詐3113萬　男女騙子逃12年落網被起訴

▲桃園檢方對詐騙醫師娘3000多萬元的馮婦、潘男依詐欺罪提起公訴。（圖／資料照片）

記者楊熾興／桃園報導

76馮姓女子夥同假冒書記官的64歲潘姓男子，誆稱熟識書記官可以最低價標購法拍屋和周邊土地，聯手詐騙桃園市一家診所醫師娘，當醫師娘交付3113萬元後，馮、潘2人就不知去向，經被害的醫師娘報警處理，逃亡迄今12年才被查獲，桃園地檢署以詐欺罪嫌提起公訴。

馮、潘2人獲知桃園知名診所的巫姓醫師娘經常收購房地產，因此刻意接近她並與之混熟，並介紹同夥假冒書記官的潘男認識，可以最低價拍得法拍屋，見醫師娘漸漸掉入話術中，並表示可以最優惠標得中壢區一處法拍屋和地。

醫師娘不疑有他，在2013年4月指示女兒交付3048萬元給馮婦，次日再由她在診所交付65萬餘元；未料馮、潘2人收款後不知所蹤，醫師娘驚覺受騙乃向警方報案，桃園檢方傳拘未果發出通緝，直到今年才由調查局桃園市調處將馮、潘2人查緝到案移送。

另外，醫師娘指控馮、潘2人從2013年5月至2014年9月先後9次詐騙她近5500萬元，但馮、潘2人均否認且醫師娘也難以舉證，檢方認為若成罪，與起訴案具有接續犯的裁判上一罪關係，因此不另為不起訴處分。