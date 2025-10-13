抱病空服早想叫救護車　學妹曝座艙長回覆「要自費她確定？」

▲長榮航空。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

長榮航空爆出憾事，有空服員在社群平台指出，一名長榮空服員近日在執行航班時身體不適，但當班座艙長並未即時協助聯絡機上衛星醫療系統（medlink），下機時也忽視其身體狀況及需求，該組員返台後住院仍不幸離世。就有其他空服員紛紛跳出，爆料機上狀況，引發話題。

有空服員在Threads貼出LINE訊息截圖，文中提到組員過世的事，「這不只是『遺憾』，而是制度長期忽視組員健康的結果。」可能會有人認為，身體不舒服就請假，幹嘛硬撐上班？「你不知道的是，我們的病假、事假，甚至是特休都可能被懲處班表，會影響考績、升遷與年終。所以大家即使身體撐不住，也不敢請假。因為一請，就要付出代價。」

另外，從訊息截圖中可見，發言者表示，當時他準備要下班，一位非常非常不舒服、全身疼痛的學姐因為全身發冷而披著一件毛毯，步伐非常緩慢的跟著最後一位乘客往前移動。

他當下驚訝的問「學姐妳不是很不舒服嗎？怎麼沒等一下坐輪椅？」對方就虛弱的搖著頭，稱座艙長沒有要叫的意思。可學姐的狀態已經嚴重到感覺走不下樓梯，所以當下有些學姐幫忙攙扶，有些幫忙移動行李到接駁車上。

就在學姐要跨出艙門前，他卻聽到座艙長對著疼痛不已學姐說「妳確定毛毯還要披著？」他當下有回「可是她真的很不舒服很冷。」身體不舒服的學姐似乎不想為難兩邊，忍著疼痛說「沒關係要下機了，或許沒那麼冷了」，邊說邊緩慢的拿下毛毯。

可學姐每踏一步階梯，臉上就表現非常痛苦的樣子，甚至有幾階是必須痛到喊出聲音來的，走幾步就需要休息一下。他趕緊下到接駁車放好自己行李，再跑回去幫忙其他兩位同仁，「我們三個輪流詢問那位學姐要不要背她，但因為她身體已經到達有點無法控制的程度，所以她太害怕跌倒以致於不敢讓我們背。」

他直呼，那個狀況真的很不對勁，便問要不要叫救護車，對方還看著他緩慢地問「可以嗎？」他馬上詢問樓梯下的地勤學姐，地勤相當熱心，也很擔心狀況。可他突然想到，自己那樣做可能會越級，趕緊到接駁車上問座艙長，座艙長則反問「是可以！但她知道救護車要自費嗎？她確定？」

他當下忍不住心想「這還是個問題嗎？」即便他真的跑去確認學姐有想自費叫救護車，座艙長卻又跑下來再次確認「那個要自費ㄋㄟ！妳知道嗎？」

桃園市空服員職業工會秘書長、長榮航空企業工會顧問周聖凱表示，該名組員9月底從米蘭飛回台灣，當時在機上就有發生身體不適狀況，抵台後即辦理住院，於國慶日連假期間過世。針對當班座艙長行為，若屬實即涉及職場霸凌，但由於當班其他組員目前說法不完全一致，希望公司盡快啟動調查。

周聖凱指出，空服員長時間面臨熬夜輪班工作，身體多少有病痛，但長榮航空對於空服員的請假制度比其他部門更不友善，一旦請假就可能影響選班、選假資格，甚至是年終獎金，導致組員經常抱病上班，即便身體不適也要優先擔心工作，希望公司能改善制度。

對於後續工會是否採取行動，周聖凱表示，目前還在討論中，家屬也正在釐清該名組員死因是否與過勞工作相關。

長榮航空表示，對於同仁的離世深表哀悼與不捨，於同仁住院期間皆持續與家屬保持聯繫，主動表達關懷之意，惟於10月11日仍接獲同仁不幸往生消息。針對此事件公司正進行調查中，將盡速釐清相關情形，後續亦會盡全力協助家屬處理相關事宜。