　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

台北驚見「馬路多一塊藍色方格」　交通局揭正確用途

▲有民眾在新鋪設的馬路上發現地面多出一大塊藍色方格。（圖／翻攝自Threads「kuo.92」）

文／CTWANT

台灣被稱為「行人地獄」，對此政府近年也積極改善道路設計、加強執法，只要駕駛未禮讓行人就會挨罰。近日有民眾在新鋪設的馬路上發現地面多出一大塊藍色方格，外觀相當醒目，掀起熱烈討論。

日前有網友在Threads貼出照片表示，附近路面剛重鋪完卻多出一塊藍色格子區，讓他相當好奇用途。不少人留言猜測，「友善科技執法」、「準備削弱你荷包用的」，但也有網友說明，「台北市的行人友善區都是用深藍色鋪面做提示的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，先前台北市交通局說明，藍色柏油壓花為行人友善區的識別標誌，目的在提醒駕駛人減速慢行、禮讓行人。該設計仿效新加坡作法，車輛行經時會產生輕微震動，讓駕駛透過體感意識到應放慢速度。

除了藍色鋪面外，部分路口也搭配「黃色棋盤格」作為警示標記，預先提醒駕駛進入減速區。交通局指出，行人友善區的理念是「行人至上」。區域內行人可全寬通行，車輛進入後最高時速不得超過20公里，並禁止按喇叭驅趕行人，營造更安全舒適的步行環境。

交通局提醒，民眾若在路上看到藍色鋪面區塊毋須驚慌，只要遵守速限、注意行人安全，即可共同打造更友善的行人環境。

延伸閱讀
男友月入百萬又契合！女友曝「唯一致命點」怕大眾眼光　當事人證實：已分手
陸男來台旅遊5天讚「最好的景色是人」　曝「最大缺點」：無法待太久
原始連結

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她
超級富豪都買哪些奢侈品？　「年撒8.8兆」敗金內幕揭密
郭書瑤脫了！　只穿泳衣「由下往上近拍」超兇視角曝
恒大許家印勞斯萊斯「幻影」被接管！　車牌HD3333有玄機
夏語心拍攝一半…裙子突往上飛「下體被看光」：全場都男生

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

國慶日豐收！大批丁香魚游進擱淺澎湖未完工新滬　村民驚喜狂撈

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

網曝2寶媽被舉牌！寧靜車廂「大寶獨留座位」她出去哄娃　高鐵澄清

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　竟釣出當事人

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

阿本脫口：我們分手分得好XD　炎亞綸心疼他「遭導演欺負」

勇猛嬤1人霸氣制伏雨傘節　全場閃超遠！網：怎跟蛇撞衫

HowHow鮮少放閃原因「想公私分明」　感謝鄧福如「為家庭放棄掌聲」

阿北偷4千元「佳德鳳梨酥」藏飯店　兩手空空逛大街畫面曝光

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

國慶日豐收！大批丁香魚游進擱淺澎湖未完工新滬　村民驚喜狂撈

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

網曝2寶媽被舉牌！寧靜車廂「大寶獨留座位」她出去哄娃　高鐵澄清

男友月入百萬又超合！她曝「唯一致命傷」怕被笑　竟釣出當事人

上公廁「愣見超謎3個字」　真相爆共鳴！一票苦主：真的超痛

川普對中加收100%關稅「周一股市會怎樣？」　網喊：台積電買起來

北返車流下午湧現「國道13地雷路段」　國5恐塞到午夜

歷史性一刻！「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

男友連假回老家「手機沒訊號」　真相傻眼了！網勸分手

勝利又出事！遭傳與「柬埔寨太子集團」有關聯　昔影片遭挖引熱議

郭婷筠、彭正結婚6年…驚爆「對他能躲就躲」　鬆口：已經拉扯一年

新北5區「半世紀老屋」破萬戶　建商點名2區都更效益最佳

19歲以上女性限定！首爾超狂野「猛男秀」現場互動大公開

吃鼎泰豐！隔壁桌「留一塊排骨」閃人　過來人揭原因：正常吧

郝龍斌指遭網軍攻擊　張亞中批「某候選人」：優雅身影可隱藏邪惡？

菲律賓「恐怖雙震」奪7命！狂搖30秒站不穩　民眾倉皇逃生

美軍出動了！赴以色列監督「加薩停火協議」　將成立指揮中心

顏正國開放粉絲弔唁　「看著他長大的」李興文也來了

男星還低調留花蓮救災！當地人「托他號召1物資」：目前需要卻沒有

【軍民同心！】鏟子超人與國軍慶雙十！揮國旗展現團結重建光復

生活熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火「根本火災現場」！遊客罵：爛透了

成功高中、中山女高晚自習點心掀羨慕潮

壽司吃到飽「只吃料不吃飯」　店家出手

「翻轉布丁」不只外觀翻　營養師揭3吃法

年輕人超愛「襪＋拖鞋」！爆紅穿法被酸　網揭真相：大咖超愛

快搶！連假1800份購物金限時快閃

10月有3次周休三日！他1原因喊「太痛苦」

30歲男嚴重糖尿病！3招逆轉免吃藥

川普對中加收100%關稅　網喊：台積電買起來

更多熱門

相關新聞

「輝達離開台北機率不大！」　他分析原因

「輝達離開台北機率不大！」　他分析原因

輝達台灣總部進駐北士科新光人壽T17、T18卡關，有越來越多縣市向輝達招手。不過，網紅Cheap則認為，輝達離開台北的機率不太大，因為輝達要的地方，應該是能兼顧決策、人才、交通和供應鏈的地方，甚至還要有「外商環境」，而以他的立場來看，輝達去哪裡都可以，只要留在台灣就好。

收到500元假鈔　超商店員「靠2招識破」

收到500元假鈔　超商店員「靠2招識破」

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

白帽伯幹走整箱佳德鳳梨酥！主動投案了

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

關鍵字：

馬路行人友善台北識別

讀者迴響

熱門新聞

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

怎一秒認出台灣人？搭電梯「1發音」爆共鳴

即／萊萊磯釣場外海潛水團3女　緊抓漁網獲救

開出140億解約金？新壽董事長回應了

啦啦隊女神「遮整臉」救災超低調！

即／美股突下殺一大根！　台積電ADR跌近2％

快訊／中國公布台「心戰大隊」18人懸賞公告　國防部回應了

懸賞18人！對岸稱掌握我軍方「心戰大隊」

川普加徵中國100％關稅　美股血崩878點

「白沙屯媽祖」直衝1縣市　信眾暖哭：整個雞皮疙瘩

高雄19歲女與激戰後亡　家屬求償經理900萬元

于朦朧第2瘋傳是他！同劇男星直播「比6手勢」吃紅蛋糕

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

月餅賣不完去哪了？內行曝3種去向

更多

最夯影音

更多
國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒
顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

顏正國最後遺願「放不下家人」　鋼鐵爸曝遺孀仍無法接受...

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

萌貓剛到家就收獲阿嬤心　姐：不到半年就被養成豬

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

「辣個男人」國慶日開金嗓！　韓國瑜唱《國恩家慶》向鏟子超人、救災朋友致意

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

國慶升旗不見「二寶、三寶」！　蔣萬安獨自唱國歌笑回：他們連假去玩啦

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面