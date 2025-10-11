馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

▲有民眾在新鋪設的馬路上發現地面多出一大塊藍色方格。（圖／翻攝自Threads「kuo.92」）

文／CTWANT

台灣被稱為「行人地獄」，對此政府近年也積極改善道路設計、加強執法，只要駕駛未禮讓行人就會挨罰。近日有民眾在新鋪設的馬路上發現地面多出一大塊藍色方格，外觀相當醒目，掀起熱烈討論。

日前有網友在Threads貼出照片表示，附近路面剛重鋪完卻多出一塊藍色格子區，讓他相當好奇用途。不少人留言猜測，「友善科技執法」、「準備削弱你荷包用的」，但也有網友說明，「台北市的行人友善區都是用深藍色鋪面做提示的」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，先前台北市交通局說明，藍色柏油壓花為行人友善區的識別標誌，目的在提醒駕駛人減速慢行、禮讓行人。該設計仿效新加坡作法，車輛行經時會產生輕微震動，讓駕駛透過體感意識到應放慢速度。

除了藍色鋪面外，部分路口也搭配「黃色棋盤格」作為警示標記，預先提醒駕駛進入減速區。交通局指出，行人友善區的理念是「行人至上」。區域內行人可全寬通行，車輛進入後最高時速不得超過20公里，並禁止按喇叭驅趕行人，營造更安全舒適的步行環境。

交通局提醒，民眾若在路上看到藍色鋪面區塊毋須驚慌，只要遵守速限、注意行人安全，即可共同打造更友善的行人環境。

延伸閱讀

▸ 男友月入百萬又契合！女友曝「唯一致命點」怕大眾眼光 當事人證實：已分手

▸ 陸男來台旅遊5天讚「最好的景色是人」 曝「最大缺點」：無法待太久

▸ 原始連結