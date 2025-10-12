進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

▲衛福部食藥署公布最新邊境檢驗結果，不合格品項有14項。（圖／翻攝自衛福部食藥署）

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部食藥署於近日公布最新的邊境檢驗結果，發現有許多青菜蔬果被檢查不合格，包含越南輸入的青菜花（綠花椰菜）農藥殘留含量不符規定，9648公斤依法將全數退運或銷毀，不合格的蔬果品項還包含越南「鮮榴槤」、澳洲「鮮茂谷柑」、日本「鮮蜜柑」、中國「冷凍奇異果丁」、日本「哈蜜瓜」等。

衛福部食藥署7日公布的不合格品項有14項，包含越南「鮮榴槤」、越南「青菜花」、澳洲「鮮茂谷柑」、中國「八角」及「八角碎」、日本「鮮蜜柑」、美國「食物墊紙」、法國「香料粉」、印尼「冷凍海鱺魚片」、南韓「冷凍黑旗魚」、羅馬尼亞「新鮮黑松露」、中國「冷凍奇異果丁」、印度「綜合調味料」、日本「哈密瓜」等。

其中由某農產行報驗從越南輸入的9648公斤青菜花，被驗出殘留農藥克美素0.01 ppm、氟尼胺0.05 ppm，依農藥殘留容許量標準，克美素在青花菜為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01 ppm；氟尼胺以其他(蔬果類)* 0.01 ppm為法規容許值，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，因此這批青菜花依法將全數退運或銷毀。

其他同樣不合格的青菜蔬果的情況分別是，越南「鮮榴槤」驗出殘留農藥克美素0.02 ppm，澳洲「鮮茂谷柑」驗出殘留農藥芬普尼0.003 ppm（0.001 ppm為法規容許值），日本「鮮蜜柑」殘留農藥撲滅寧0.6 ppm（撲滅寧在柑桔的容許量為0.5 ppm），中國「冷凍奇異果丁」殘留農藥撲滅寧0.02 ppm（0.01 ppm為法規容許值）、日本「哈密瓜」殘留農藥撲滅松0.02 ppm（0.01 ppm為法規容許值）。