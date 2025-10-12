　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

▲▼又有毒蔬果被運來台灣！5款農藥超標　「9公噸抗癌蔬菜」也中鏢。（圖／翻攝自衛福部食藥署）

▲衛福部食藥署公布最新邊境檢驗結果，不合格品項有14項。（圖／翻攝自衛福部食藥署）

記者趙蔡州／綜合報導

衛福部食藥署於近日公布最新的邊境檢驗結果，發現有許多青菜蔬果被檢查不合格，包含越南輸入的青菜花（綠花椰菜）農藥殘留含量不符規定，9648公斤依法將全數退運或銷毀，不合格的蔬果品項還包含越南「鮮榴槤」、澳洲「鮮茂谷柑」、日本「鮮蜜柑」、中國「冷凍奇異果丁」、日本「哈蜜瓜」等。

衛福部食藥署7日公布的不合格品項有14項，包含越南「鮮榴槤」、越南「青菜花」、澳洲「鮮茂谷柑」、中國「八角」及「八角碎」、日本「鮮蜜柑」、美國「食物墊紙」、法國「香料粉」、印尼「冷凍海鱺魚片」、南韓「冷凍黑旗魚」、羅馬尼亞「新鮮黑松露」、中國「冷凍奇異果丁」、印度「綜合調味料」、日本「哈密瓜」等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

其中由某農產行報驗從越南輸入的9648公斤青菜花，被驗出殘留農藥克美素0.01 ppm、氟尼胺0.05 ppm，依農藥殘留容許量標準，克美素在青花菜為不得檢出，應低於檢測方法之定量極限0.01 ppm；氟尼胺以其他(蔬果類)* 0.01 ppm為法規容許值，不符合食品安全衛生管理法第15條第1項第5款規定，因此這批青菜花依法將全數退運或銷毀。

其他同樣不合格的青菜蔬果的情況分別是，越南「鮮榴槤」驗出殘留農藥克美素0.02 ppm，澳洲「鮮茂谷柑」驗出殘留農藥芬普尼0.003 ppm（0.001 ppm為法規容許值），日本「鮮蜜柑」殘留農藥撲滅寧0.6 ppm（撲滅寧在柑桔的容許量為0.5 ppm），中國「冷凍奇異果丁」殘留農藥撲滅寧0.02 ppm（0.01 ppm為法規容許值）、日本「哈密瓜」殘留農藥撲滅松0.02 ppm（0.01 ppm為法規容許值）。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人
謝霆鋒遭雷射光射中　頭髮燒焦！
快訊／台南夜間車禍7人送醫
黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」
直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

網上學到餵藥技巧來實測　貓被包成肉粽堅決不吞XD

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

吃泡菜、味噌讓身體更健康！醫師曝前提：不能只靠食物拯救

范世錡突自爆「我殺了于朦朧！」截圖瘋傳　疑點曝光

進口蔬果6款驗出農藥超標！最強防癌食材也中鏢　9648公斤全銷毀

直接吃鮭魚「比魚油更有效」！專家曝3大好處：是超級食物

快訊／3地區晚間大雨特報！氣象署示警：注意雷擊、強陣風

國道下午3事故導致車流回堵　國10左營端晚間已湧車潮

未來一周偶有零星雨　下周末2地低溫下探20度

結婚3年不孕！人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

見人喊「股市賠錢是政府問題」！律師嘆：自己收入自己負責

已經聲請保護令！幼童洗碗一半遭父「持槍射大腿」　還連賞3巴掌

輾壓101！「台北最強景點」出爐　狂吸1525萬人

林書緯9助攻串聯！新北國王狂勝夢想家19分　開季2連勝

快訊／台南夜間車禍7人送醫　9歲男童小腿開放性骨折

S媽臨時「缺席公益活動」喊卡原因曝光！　廖家儀親揭她私下暖舉

謝霆鋒重慶開唱「遭雷射光燒焦頭髮」　他兩度閃避畫面曝光

黃立成加密幣大賠16.7億！　最新回應曝「3大心法」

災後重建！新北農業局完成18件復建工程　恢復北海岸農業命脈

母親視角看白色恐怖！小薰「以肉易肉」被兒發現…奪人權電影首獎

新北府中遊龍陸橋拆除完成　縣民大道重現開闊明亮風貌

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

生活熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

馬路突多出「一大塊藍色方格」　一票人問號！交通局解答

蘇一峰爆「藥水洗光電板」！業者要告...他回這句

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

上班族「最討厭聽到1詞」　一票有感

人妻內診慘叫「痛」　尪認了：從沒放進去過

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

光復鄉物資爆倉　急缺水電工「無償重新拉線」

大陸人來台玩5天「曝最大缺點」嘆：待不下去

轉乘機捷別再從北車！達人實測這站快3倍

爭鮮499吃到飽爆「奧客留一堆醋飯」　店員1舉動網狂讚

更多熱門

相關新聞

漁民想除草「淘寶買農藥」挨罰1百萬

漁民想除草「淘寶買農藥」挨罰1百萬

福建連江一名蘇姓漁民因犯懲治盜匪條例案件遭判8年徒刑，28年前才剛出獄，去年他又上「淘寶網」買25公斤含亞滅培的農藥粉，入關時遭查獲，依違反農藥管理法起訴。全案經福建連江地院審理，依蘇男犯輸入偽農藥罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，又併科罰金100萬，罰金可易服勞役。緩刑3年

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

即／光復災區農藥外洩　現場封鎖1人送醫

台灣營多麵檢出致癌農藥　印尼國內檢測正常

台灣營多麵檢出致癌農藥　印尼國內檢測正常

有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

有毒蔬菜流到市面　衛生局檢出超標25倍

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

印尼「營多麵」調味包驗出致癌農藥

關鍵字：

農藥邊境檢驗

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

台股週一暴跌？財經作家：買2檔ETF就從從容容

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

明天開盤不樂觀！不敗教主：我又會蒸發8位數

快訊／加密貨幣交易網紅陳屍藍寶堅尼

科技男、醫師參加聯誼「只想找1類女生」！她曝殘酷真相

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

趙露思新戲「徹底卸妝」摘美瞳！素顏痛哭戲被封神

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面