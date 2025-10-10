漁民想除草「淘寶買25公斤農藥」這下慘了　判刑6月再罰百萬　

▲男子貪圖方便網購農藥遭判刑。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／連江報導

福建連江一名蘇姓漁民因犯懲治盜匪條例案件遭判8年徒刑，28年前才出獄，去年他又上「淘寶網」買25公斤含亞滅培的農藥粉，入關時遭查獲，依違反農藥管理法起訴。全案經福建連江地院審理，依蘇男犯輸入偽農藥罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，又併科罰金100萬，罰金可易服勞役。緩刑3年。

判決指出，農藥的製造、加工或輸入，應經中央主管機關核准登記，並發給許可證，若違法擅自製造、加工、輸入或仿冒內國內外產品，即屬於農藥管理法所稱的「偽農藥」。

福建連江一名蘇姓男子因想除草，於去年4月15日前某時，在大陸網站「淘寶網」訂購25公斤含亞滅培的農藥粉，貨物進台北關時遭查獲，蘇男也被內政部警政署航空警察局函送福建連江地檢署，依違反農藥管理法起訴。

福建連江地院審理，檢視進口快遞貨物簡易申報單、涉案貨物照片等證據，判定蘇男沒經核准許可，自行從國外輸入偽農藥，對環境保護產生威脅，犯行明確，且他曾因犯懲治盜匪條例案件，於1990年被判處有期徒刑8年確定，於1997年6月24日縮刑期滿執行完畢，現又因貪圖方便，擅自從大陸購入偽農藥，行為實屬不該，但審酌蘇男坦承犯行，且農藥僅打算自己使用，並沒有流入市場等情，以及現從事漁業、月收10萬等生活狀況，依蘇男犯輸入偽農藥罪，處6月徒刑，可易科罰金18萬，又併科罰金100萬，罰金可易服勞役。緩刑3年。可上訴。