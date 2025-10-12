局勢升溫！巴基斯坦關閉邊界　阿富汗宣稱擊斃58名巴國士兵

▲巴基斯坦宣布關閉與阿富汗接壤的邊界過境點。圖為兩國主要邊境口岸之一的托爾哈姆（Torkham）。（圖／路透，下圖。）

記者吳美依／綜合報導

巴基斯坦今（12）日突然宣布關閉與阿富汗接壤的邊界過境點。雙方軍隊前一晚爆發激烈交火後，都宣稱造成鄰國士兵死傷，緊張局勢持續升溫。

《路透社》報導，兩國主要邊境口岸托爾哈姆（Torkham）和查曼（Chaman）於12日關閉，另外喀拉蚩（Kharlachi）、安古爾阿達（Angoor Adda）和古拉姆汗（Ghulam Khan）等次要通道也封閉。

巴基斯坦與阿富汗共享長達2600公里的邊界，邊界安全問題一直是雙邊關係的敏感議題。此前，巴基斯坦指控塔利班政府窩藏攻擊巴國的「巴基斯坦塔利班運動」（TTP），並於9日空襲阿富汗境內，試圖擊殺該組織領導人。

TTP致力推翻伊斯蘭馬巴德（Islamabad）政府，企圖建立更嚴格的伊斯蘭統治體系取而代之，與塔利班關係密切。不過，塔利班始終否認窩藏其領導人，也不清楚此人是否已在攻擊中喪生。

巴基斯坦聲稱，阿富汗軍隊11日深夜率先對該國邊境哨所開火，巴軍立即以槍枝與火砲反擊，摧毀阿富汗多座邊境哨站。儘管截至12日上午交火大致平息，巴國庫拉姆地區（Kurram）仍持續出現零星槍戰。巴基斯坦宣稱，阿富汗這次攻擊，是為了報復本周稍早的空襲行動。

阿富汗國防部今日稍早則表示，軍事行動已於當地時間午夜結束。塔利班政府發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）12日僅強調，「阿富汗境內任何地區都不存在威脅」。

目前，阿富汗宣稱造成58名巴基斯坦士兵死亡，該國同時也有20名士兵傷亡。巴基斯坦安全官員僅表示，他們也對阿富汗部隊造成人員傷亡，但未透露具體數字。不過，《路透社》無法獨立核實上述數據。

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫！塔利班襲哨所 巴軍夜間反擊

