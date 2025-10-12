　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫！塔利班襲哨所　巴軍夜間反擊

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦與阿富汗邊界緊張升溫，雙方11日深夜在超過6處地點爆發激烈交火。巴方控訴塔利班（Taliban）武裝部隊突襲邊境哨所，巴軍隨即全力反擊，並強調已摧毀多處阿富汗陣地。塔利班則宣稱已奪下3個巴基斯坦據點，雙方互控挑釁行動，局勢一觸即發。

根據《路透社》報導，這起衝突與巴國日前對阿富汗首都喀布爾（Kabul）發動空襲有關。阿富汗國防部發言人霍瓦拉茲米（Enayatullah Khowarazmi）表示，這次的攻勢是對巴基斯坦「侵犯空域」的回應，行動已於當地時間午夜結束，「若對方再度侵犯我國領空，阿富汗武裝部隊將強力反擊。」

巴基斯坦安全單位也公布現場畫面，可見軍方火力猛烈朝阿富汗方向發射槍砲，夜空被密集火光照亮，戰況驚人。截至目前，巴方尚未回應衝突是否已完全結束。

報導指出，這條長達2600公里的邊境本就爭議不斷。巴基斯坦指控阿富汗塔利班政權在印度支持下，庇護「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）成員，讓這些武裝份子從阿富汗境內對巴國發動襲擊。

 對此，印度方面予以否認，塔利班當局也強調，他們不允許自家領土被利用來針對其他國家。

先前巴基斯坦安全人士透露，空襲喀布爾的目標是巴國塔利班的領袖，當時對方正搭車移動，但目前仍不確定是否成功擊斃目標。巴方也已對塔利班政權發出嚴厲警告，直言「耐心已經用盡」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔
幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌
花132元爽中200萬！「全鎮找發票」見面問：是不是你中獎？
Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒
高鐵「寧靜車廂」挨轟對親子不友善！交通部：主要針對這些人
把握好天氣！　雨區擴大時間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

美國宣布：將讓卡達在愛達荷州建造軍用設施

加薩和平會議13日登場！川普、埃及總統主持　逾20國領袖出席

田納西州炸藥廠「爆炸後衛星圖」曝　警：失聯18人無生還希望

澤倫斯基喊話川普：加薩能停火　俄烏戰爭也能畫下句點

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫！塔利班襲哨所　巴軍夜間反擊

德國爆市集槍擊案　至少3人中彈

82歲拜登癌細胞擴散　抗攝護腺癌最新治療曝光

反制中國稀土限制　川普：波音零件不一定給！

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

美國宣布：將讓卡達在愛達荷州建造軍用設施

加薩和平會議13日登場！川普、埃及總統主持　逾20國領袖出席

田納西州炸藥廠「爆炸後衛星圖」曝　警：失聯18人無生還希望

澤倫斯基喊話川普：加薩能停火　俄烏戰爭也能畫下句點

巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫！塔利班襲哨所　巴軍夜間反擊

德國爆市集槍擊案　至少3人中彈

82歲拜登癌細胞擴散　抗攝護腺癌最新治療曝光

反制中國稀土限制　川普：波音零件不一定給！

技專校院「寄存名額3077個」處高檔　專家：台積電也需要科大生

她家麥田突降巨大不明物體！NASA設備突現德州農地　民眾全程目擊

加薩和平峰會前夕　卡達外交官「赴會途中翻車」釀3死2傷

美國宣布：將讓卡達在愛達荷州建造軍用設施

五週傷癒倒數！比薛特衝刺復出　藍鳥名單最後關卡待定

獨／大學取回招生名額僅2%「變實質減招」　還有3萬寄存教育部

4星座發了！　財運超旺

加薩和平會議13日登場！川普、埃及總統主持　逾20國領袖出席

田納西州炸藥廠「爆炸後衛星圖」曝　警：失聯18人無生還希望

高股息ETF月入20萬　達人：總報酬率穩健就值得持有

【北海岸火燒車】高中同學租車半途突起火！熱心騎士狂按喇叭救一車人

國際熱門新聞

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

少女手機被老師沒收！才知她遭性侵15次

中國限稀土　川普：波音零件我也能卡！

中升級稀土管制！項立剛：科技戰攻守易位

中國客倒2公升沐浴乳進溫泉池！日業者PO公告

洗完澡「開門通風」大錯特錯　達人解答

拜登抗癌近況：接受放射線＋荷爾蒙療法

有台積電！　外媒預測「2檔AI股」5年後超越輝達

百萬YTR爆偷吃辣妹Coser！認了外遇還嗆「玩玩而已」

退休男砸錢買露營車圓夢！妻子嫌太苦崩潰「傳Line喊離婚」

美中貿易戰又來　CNN：時間早晚問題

《紐時》驚「台灣旅遊」被國際低估！

臭翻天！泰女爛醉「計程車上大小便」

大阪世博「洗澡機」爆紅　公司宣布量產販售

更多熱門

相關新聞

中國威脅升高　美準官員：日韓應強化防衛

中國威脅升高　美準官員：日韓應強化防衛

美國國防部印太事務助理部長被提名人約翰•盧（John Noh）出席聯邦參議院軍事委員會確認聽證會時指出，中國在黃海等地區的軍事擴張已成美國最嚴重的安全威脅，呼籲南韓、日本及澳洲等同盟國提升國防支出與防衛能力

奪烏克蘭近1％領土　普丁：主控權在俄手上

奪烏克蘭近1％領土　普丁：主控權在俄手上

燎原1激光5秒熔毀超音速反艦導彈

燎原1激光5秒熔毀超音速反艦導彈

以色列驅逐援助者　「環保少女」穿獄服現身

以色列驅逐援助者　「環保少女」穿獄服現身

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

哈瑪斯談判條件曝　釋放重刑犯、全面撤軍

關鍵字：

阿富汗巴基斯坦軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面