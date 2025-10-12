巴基斯坦、阿富汗邊界衝突升溫！塔利班襲哨所　巴軍夜間反擊

記者張方瑀／綜合報導

巴基斯坦與阿富汗邊界緊張升溫，雙方11日深夜在超過6處地點爆發激烈交火。巴方控訴塔利班（Taliban）武裝部隊突襲邊境哨所，巴軍隨即全力反擊，並強調已摧毀多處阿富汗陣地。塔利班則宣稱已奪下3個巴基斯坦據點，雙方互控挑釁行動，局勢一觸即發。

根據《路透社》報導，這起衝突與巴國日前對阿富汗首都喀布爾（Kabul）發動空襲有關。阿富汗國防部發言人霍瓦拉茲米（Enayatullah Khowarazmi）表示，這次的攻勢是對巴基斯坦「侵犯空域」的回應，行動已於當地時間午夜結束，「若對方再度侵犯我國領空，阿富汗武裝部隊將強力反擊。」

The Pakistan Army including Infantry, Artillery, Armoured Corps & all fighting corps, is giving a befitting response to unprovoked aggression from Afghanistan. #Pakistan #PakistanArmy #AfghanistanSheltersKhwarij pic.twitter.com/Cg5i5bTFO1 — PTV News (@PTVNewsOfficial) October 11, 2025

巴基斯坦安全單位也公布現場畫面，可見軍方火力猛烈朝阿富汗方向發射槍砲，夜空被密集火光照亮，戰況驚人。截至目前，巴方尚未回應衝突是否已完全結束。

報導指出，這條長達2600公里的邊境本就爭議不斷。巴基斯坦指控阿富汗塔利班政權在印度支持下，庇護「巴基斯坦塔利班」（Pakistani Taliban）成員，讓這些武裝份子從阿富汗境內對巴國發動襲擊。

對此，印度方面予以否認，塔利班當局也強調，他們不允許自家領土被利用來針對其他國家。

先前巴基斯坦安全人士透露，空襲喀布爾的目標是巴國塔利班的領袖，當時對方正搭車移動，但目前仍不確定是否成功擊斃目標。巴方也已對塔利班政權發出嚴厲警告，直言「耐心已經用盡」。