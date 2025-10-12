郝龍斌、張亞中批境外勢力介選　鄭麗文陣營反擊：指控要有證據

▲國民黨主席候選人鄭麗文陣營代表李德維。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日將投票，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、立委羅智強等6人完成登記參選，多方調查顯示，鄭麗文居於上風，郝龍斌則指控有「境外勢力」網軍介入選舉，比民進黨「1450」還要厲害。國民黨主席候選人鄭麗文陣營代表李德維今（12日）受訪回擊，指控要有證據，不要人云亦云。

趙少康昨天表示，大量疑似來自中國大陸的YouTube頻道，散發攻擊郝龍斌甚至他的消息；黨主席選舉是國民黨家務事，卻引起大陸排山倒海的介入，希望大陸官方制止，如果大陸官方縱容就是介入。張亞中更直接挑明，大家都知道郝龍斌點名的是誰，就是另名候選人鄭麗文



今日上午有眾多候選人及國民黨人士出席「第73屆全球華僑節慶祝大會」，並於會前受訪。針對張亞中點名鄭麗文，郝龍斌說自己不清楚，但在參選後真的有非常多假帳號、假IP都是在三周前成立，集中火力造謠、攻擊、抹黑他，很多不是事實的事情因此廣為流傳，對他造成很大傷害，這是事實。

李德維則說，選舉剩最後一周，大家應冷靜，要指控別人的人，要自己拿出證據，而不要人云亦云。張亞中其實是搭著趙少康記者會便車，但大家可以注意到，趙少康、郝龍斌都沒有直接指控，所以要指控的人還是要拿出證據，有幾分證據說幾分話。