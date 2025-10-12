　
政治

「我像沙包忍辱負重」　鄭麗文談2026布局：新北市長必是國民黨

▲▼ 國民黨黨主席候選人政見發表會-鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

▲ 國民黨主席候選人鄭麗文 。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉今（12日）舉行北部場政見發表會，候選人鄭麗文指出，從未受過如此高度關注，可見國民黨是中華民國最重要政黨，盼展現團結、民主風度，不要網內互打，自己深感忍辱負重，感覺就像沙包，但歡喜做、甘願受。她還說，2026藍白合，台北市有最帥的蔣萬安市長，不要變三腳督，希望團結藍白在野力量挺蔣連任，新北市長也只有國民黨才有能力執政，未來做國民黨主席將穩住北北基桃，深入並翻轉南台灣，也盼國民黨重回年輕人最喜歡的政黨。

近日屢遭爆欠繳黨公職分攤金、被爆領車馬費反罷免等負面爭議，鄭麗文感嘆，國民黨團結應該做給別人看，打不死自己的，必讓她更強大，希望在逆境中成長，相較未來千百倍的國家機器打壓，現在只是小小考驗。她還替國民黨北市黨部前主委黃呂錦茹抱屈，憂心黨工遭羈押，未來將募款、成立律師團，替黨工討回來，國民黨產也會討回來，讓黨工退休金有著落。她說，面對民進黨想團滅在野，國民黨一定要抬頭挺胸站起來。

鄭麗文說，2026藍白合，希望團結藍白在野力量挺蔣萬安連任台北市長，新北市長也只有國民黨才有能力執政。兩岸關係部分，鄭麗文說，兩岸和解、和平才有出路，為了下一代更大舞台，不至於成為戰場上的冤魂，國民黨將向全世界說，不當第二個烏克蘭，要為東亞和平貢獻重要力量。

鄭麗文也喊話朝野不要惡鬥、內耗，國民黨頭腦清醒，好好做為穩定台灣、拚經濟的力量，過去故總統蔣經國創造「護國神山」，未來國民黨會再造護國神山、成為再造經濟奇蹟的政黨。

10/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

國民黨主席候選人郝龍斌質疑近日有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道攻擊自己，中廣前董事長趙少康則公布證據，要求國安單位介入調查。對此，中華戰略學會資深研究員張競以題為「北京干預國民黨主席選舉？讓證據說話」投書，他認為，台灣所有選舉都無法不顧慮北京，但北京卻未見得想亂淌台灣選舉這種渾水，敲鑼打鼓聲稱北京干預與影響台灣選舉，恐怕真要讓人懷疑提出此種觀點者，難道又是個誤闖政治叢林的小白兔嗎？怎麼會講出此種政治素人水準之外行話？

