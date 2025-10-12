「她」是盧秀燕？　郝龍斌：她要我選黨主席、不攪局她的從政路

▲國民黨主席候選人郝龍斌。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席選舉10月18日將投票，多方民調顯示，前藍委鄭麗文居於上風。不過台北市前市長、候選人之一的郝龍斌今（12日）透過臉書發文指出，「老，正是她們要我參選的理由！嫌我老吧？我自己也覺得，該有不一樣的人生了。直到她，不是他，希望我可以參選國民黨主席。她明白我老了，不會在她的從政之路上，刻意攪局，求官或入閣。我已過了那樣的年紀，也早已經歷那些職位。我也不會想安排自己的人馬，製造派系，不論在黨部，或是未來的政府。」

郝龍斌說，詢問對方為什麼希望他選？因為她們及他們需要一個有一定政治輩份的人，協調2026年地方選舉幾個艱困選區，找到德高望重的人，嬴得大選。然後順利藍白大局整合，走向2028之路。他還說，老的好處還有一個，就是有被討厭的勇氣，知道自己為什麼而來，何時該走。老，還有另一個大好處，看盡江湖各路戲碼，也懂得接受各種不同掌聲或攻訐。到了一定年齡，不只耳順，還心空。

郝龍斌坦言，本已開始自己下一個人生目標。但當「她開口時，我也詢問了幾位我認為比我適合的人，例如少康兄。他和我一樣，也陷入天人交戰。請相信我，如果可以，我們會歡欣的迎接世代交替，在台下给予掌聲。如果我只考慮到自己，我會毫不猶豫拒絕她。她表明不會公開表態支持我，又希望我參選。這樣晚起步的選戰，實在太困難。」

郝龍斌說，一生的價值觀受到父親郝柏村的影響非常大。他一生保衛中華民國，從823炮彈飛過他的耳邊，他繼續奮戰，他的雙手雙足，緊緊握住武器，因為後面的島嶼是中華民國的最後退路。自小我的父親教導子女們永遠記得把國家興亡放在首位，不是自己的權勢地位。他當上參謀總長時，把我叫到辦公室，當時我已經在台大任職，不知道什麼大事。結果他把辦公室的同仁召集一起，然後用他那看起來像吃人老虎相（我媽媽說的）的眉毛一挑，「這是我的兒子，他如果打電話來辦公室，不要理會他。當總長的是我，他只是我在家中的兒子。⋯⋯公私必須分明。」這就是郝家的家教，不使用特權，但如果國家需要自己站出來，就沒有「逃兵」兩個字，只有戰勝或戰死沙場。

許多國民黨員如今被司法拘留，許多軍中長輩憤怒自己的中國人認同被打壓，不能大聲喊出他們的心聲，郝龍斌說，這些現象只有政黨輪替才能改變，才能還給大家公道。不是在黨主席的辯論場上，情緒得到出口而已。郝透露，太太一開始非常反對出來競選黨主席，希望珍惜難得的平靜生活，為什麼還要擔起這麼辛苦的責任，而郝龍斌向太太坦白，自己有藍圖和執行力，可以改造國民黨，栽培專業優秀的人，並且贏得2026和2028的選舉，翻轉過去十年來被民進黨對外帶向戰爭邊緣，對內鬥爭分化的沉淪命運，「在我的心裏，說服妻子的過程，也是說服我自己。」

郝龍斌強調，參選的同志都很優秀，好幾位候選人更年輕，「但我清楚，他們還不到放下權力渴望，爭取更多權柄榮耀的時刻。這會對2028國民黨衆望所歸的候選人，造成困擾。」他們或許也還不足以協調地方優秀人選，披上戰袍，為2026贏得選舉。重點可能不只是年齡不夠，而是從政資歷。美國總統雷根參選時，人們笑他老，他幽默以對，「我不想提我的年齡，因為我怕它突顯你們的經驗不足。」

郝龍斌說，自己不做逃兵，不怕被笑老，但只怕自己留戀安逸的生活，結果眼睜睜看著大局如2024又崩壞一次。然後悔恨這個自私。完成這些工作之後，將什麼都不求，只求無愧。不會介入總統選舉，只會輔選，不會安插自己的人馬選縣市長，選立委，尤其不分區委員，只會幫國民黨找最適合的人選。「因為我老了，看盡幾代權力更迭，知道這些東西最終都會隨著時間化成灰燼。只要下架操弄權力的民進黨，還給台灣社會一個正常的執政團隊，我的任務就完成了。過去國民黨的失敗，經常來自於主其事者私心太重，有自己心中的另外盤算。國民黨已經連輸三次，退無可退。尤其2024，該贏未贏。這次我們絕對不能再犯相同的錯誤。親愛的黨員同志，如果妳或您和我抱持相同的理念請與我同行。」