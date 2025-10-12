郝龍斌、趙少康控中國介選　張競：誤闖政治叢林的小白兔？

▲趙少康召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會 。（資料照／記者崔至雲攝）



記者陶本和／台北報導

國民黨主席候選人郝龍斌質疑近日有大量疑似來自中國大陸的Youtube頻道攻擊自己，中廣前董事長趙少康則公布證據，要求國安單位介入調查。對此，中華戰略學會資深研究員張競以題為「北京干預國民黨主席選舉？讓證據說話」投書，他認為，台灣所有選舉都無法不顧慮北京，但北京卻未見得想亂淌台灣選舉這種渾水，敲鑼打鼓聲稱北京干預與影響台灣選舉，恐怕真要讓人懷疑提出此種觀點者，難道又是個誤闖政治叢林的小白兔嗎？怎麼會講出此種政治素人水準之外行話？

對於郝龍斌的質疑，以及趙少康所公布的證據，前立委邱毅表示，趙少康把自己政治金童的招牌給砸了，他認為，現在中美貿易戰再起，川普一下子把大陸商品關稅提高為100%，又要對大陸商船課30倍港口費，大陸應付中美大國博弈，才是重點中的重點，哪有空去管國民黨主席選舉。

張競則以題為「北京干預國民黨主席選舉？讓證據說話」投書。他被外媒問及此事，他則回應，隨著對岸實力日益強大，兩岸情勢演變至此，有哪個政治人物能夠完全忽視兩岸關係？並且會對北京毫不在乎？

張競向外媒說，正因為如此，單憑北京政權存在本身就足以成為台灣所有政治公式必須考量之要素，因此中國共產黨與其政權自然就會影響台灣所有選舉。

張競認為，北京若要干預台灣選舉，就必須採取積極行動有所作為，或是反過來採取嚴格自制，絕不輕舉妄動，避免採取可能產生負面效應之具體作為。

張競說，人類社會各項政治指控經常都毋需證據，往往憑著個人直觀與臆測，就可以直接提出毫無證據，也無法證明對價與因果關係的指控內容，「隨著此種指控，其實就是在蔑視選民判斷能力與低估其智商」。

張競認為，在台灣所有選舉都無法不顧慮北京，但北京卻未見得想亂淌台灣選舉這種渾水狀況下，敲鑼打鼓聲稱北京干預與影響台灣選舉，「這恐怕真是要讓人懷疑提出此種觀點者，難道又是個誤闖政治叢林的小白兔嗎？怎麼會講出此種政治素人水準之外行話」？