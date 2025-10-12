北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

▲重災區佛祖街災後景況，全台超人拚復原。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）



記者董美琪／綜合報導

花蓮縣光復鄉近日災後重建期間，網路卻流傳一則「佛祖街發現大體」的貼文，引發網友熱議與恐慌。花蓮縣消防局接獲通報後，立即派員趕往現場查證，結果證實為「烏龍報案」，現場並未發現任何遺體，白白耗費救災資源。

消防局指出，依《災害防救法》第53條規定，明知為災害之不實訊息而通報者，最高可處5萬元以下罰鍰。消防單位也呼籲民眾切勿隨意散播、轉傳未經查證的災情，以免誤導社會、妨礙救災進度。

▼北部男災區亂傳「百人活埋」。（圖／翻攝自Threads）



有參與當日搜救的特搜隊員也在社群上發文澄清，指當天多起報案混亂，「還有人報錯地址，我們都得派人確認，造成搜救人力白跑一趟。」他呼籲外界勿再散播謠言，「每次出勤都耗費大量體力與時間，請停止這種行為。」

而針對另一則「百人活埋」的不實災情，花蓮縣警察局也在11日發布聲明指出，該起假訊息出自一名男子，內容稱強颱「樺加沙」重創花蓮後「馬太鞍溪有上百人被掩埋」。經消防單位查證為假消息後，警方已通知該男子到案說明，並依《災害防救法》第53條移請新北市警察局裁罰。

花蓮縣警察局強調：「在資訊快速流通的時代，分享前請先查證！轉傳假消息不僅誤導他人，更可能觸法。」呼籲民眾勿信勿傳，落實「防災、防詐、假消息零容忍」，避免影響災區重建與搜救工作。