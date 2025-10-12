　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

▲▼災後Day14！重災區佛祖街「仍是土石山」　國軍上校進駐拚2天復原。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

▲重災區佛祖街災後景況，全台超人拚復原。（圖／記者陳宏瑞翻攝，下同）

記者董美琪／綜合報導

花蓮縣光復鄉近日災後重建期間，網路卻流傳一則「佛祖街發現大體」的貼文，引發網友熱議與恐慌。花蓮縣消防局接獲通報後，立即派員趕往現場查證，結果證實為「烏龍報案」，現場並未發現任何遺體，白白耗費救災資源。

消防局指出，依《災害防救法》第53條規定，明知為災害之不實訊息而通報者，最高可處5萬元以下罰鍰。消防單位也呼籲民眾切勿隨意散播、轉傳未經查證的災情，以免誤導社會、妨礙救災進度。

▼北部男災區亂傳「百人活埋」。（圖／翻攝自Threads）

▲▼北部男災區亂傳「百人活埋」。（圖／翻攝自Threads）

有參與當日搜救的特搜隊員也在社群上發文澄清，指當天多起報案混亂，「還有人報錯地址，我們都得派人確認，造成搜救人力白跑一趟。」他呼籲外界勿再散播謠言，「每次出勤都耗費大量體力與時間，請停止這種行為。」

而針對另一則「百人活埋」的不實災情，花蓮縣警察局也在11日發布聲明指出，該起假訊息出自一名男子，內容稱強颱「樺加沙」重創花蓮後「馬太鞍溪有上百人被掩埋」。經消防單位查證為假消息後，警方已通知該男子到案說明，並依《災害防救法》第53條移請新北市警察局裁罰。

▲▼災後Day14！重災區佛祖街「仍是土石山」　國軍上校進駐拚2天復原。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

花蓮縣警察局強調：「在資訊快速流通的時代，分享前請先查證！轉傳假消息不僅誤導他人，更可能觸法。」呼籲民眾勿信勿傳，落實「防災、防詐、假消息零容忍」，避免影響災區重建與搜救工作。

【#勿信勿傳假消息】 今年9月23日強颱????️「樺加沙」重創花蓮，馬太鞍溪堰塞湖溢流造成光復、鳳林地區嚴重災情。近日有一名男子，未經查證即在社群平台散播「百人活埋」等不實訊息，引發社會恐慌。 經消防單位查證為假消息，本局已於10月1...

花蓮縣警察局發佈於 2025年10月11日 星期六
每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/10 全台詐欺最新數據

更多新聞
416 1 5562 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

機車男女深夜追撞轎車！彈飛再撞公車　女乘客無生命跡象

國軍士兵被中共女特工「楚亭」誘惑！狂洩雄二飛彈機密　下場慘了

深夜驚悚車禍！機車騎士慘困壓車底　搶救畫面曝光

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

快訊／毒駕BMW衝茶行！43歲惡男害母子天人永隔　深夜收押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

嚇壞女粉！「潮派鹿港」音樂祭突見「露鳥俠」　警壓制逮人

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

機車男女深夜追撞轎車！彈飛再撞公車　女乘客無生命跡象

國軍士兵被中共女特工「楚亭」誘惑！狂洩雄二飛彈機密　下場慘了

深夜驚悚車禍！機車騎士慘困壓車底　搶救畫面曝光

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

消防員見屍僵女未急救　家屬怒告「提150萬國賠」！判決出爐了

快訊／毒駕BMW衝茶行！43歲惡男害母子天人永隔　深夜收押禁見

快訊／台中茶行闆娘在家睡覺遭撞死　惡男毒駕致死罪聲押禁見

柬埔寨「凱威」同時網戀6婦人...騙走6千萬積蓄　警逮在台11共犯

嚇壞女粉！「潮派鹿港」音樂祭突見「露鳥俠」　警壓制逮人

機車男女深夜追撞轎車！彈飛再撞公車　女乘客無生命跡象

國軍士兵被中共女特工「楚亭」誘惑！狂洩雄二飛彈機密　下場慘了

深夜驚悚車禍！機車騎士慘困壓車底　搶救畫面曝光

轉乘機捷「別再從北車」！達人實測從這站：速度快3倍

Discord爆重大資安洩漏！駭客稱竊218萬張證件...勒索贖金

水上恒司帥到變包袱！自信稱「可以1打20」　自曝有靈異體質：高中見過幽靈

「演過最多18禁的童星」偉莉莎宣告成年　演激情戲不用性教育：這是常識吧

北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔了

桃園「有愛無礙親子泡泡派對」登場　逾千名大小朋友參加好溫馨

《許願吧，精靈》秀智美貌暴擊！科學減肥「千卡菜單」與424洗臉法公開

【鎖定傳統市場】苗栗女扒手狂偷2萬元！　犯嫌偷竊手法曝光

社會熱門新聞

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

即／43歲惡男毒駕害1死1傷！收押禁見

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

屏科大再傳學生騎車自摔奪命　校方回應了

男失聯47天成乾屍　跑山獸還原搜救過程

即／男大生屏科大內自摔　送醫不治

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

薇閣中學「5男2女搞出人命」　校友慘了

更多熱門

相關新聞

送154份餐給光復國小！花蓮老闆暖舉被讚爆

送154份餐給光復國小！花蓮老闆暖舉被讚爆

花蓮洪災發生以後，外界有許多人伸出援手，從各種方面協助災民早日恢復正常生活。花蓮某間麥當勞的老闆為了照顧災區的孩子，特意開車載了154份餐點，前往位在光復鄉的光復國小，讓孩子們吃上熱騰騰的餐點，低調暖舉曝光以後，令無數網友讚爆了。

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

男星還低調留花蓮救災！

男星還低調留花蓮救災！

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

教育不只在課堂　「鏟子超人」教我們的公民課

關鍵字：

花蓮光復鄉佛祖街謠言

讀者迴響

熱門新聞

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

意外登入李玟帳號！私訊塞滿「妳回來好不好」網淚崩

台男首爾街頭家暴！　狂揍11歲女兒被捕

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

第60屆廣播金鐘獎「完整得獎名單」

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面