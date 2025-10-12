來台「掃貨20kg砂糖」吸9千粉　日本老闆笑了：在台灣出道了？

▲老闆買20包台灣砂糖。（圖／翻攝自X）

記者鄺郁庭／綜合報導

日本人氣蘋果糖「東京林檎製飴所」老闆池田喬俊近日到台灣旅遊，因為太喜歡台灣砂糖，買了約20包帶回日本，重達20公斤的砂糖整個塞滿行李箱。就在他準備回國時，在桃園機場被海關關切，抵達日本後又驚動了緝毒犬，讓網友笑翻。事後他在Threads發文，自己也忍俊不住「我在台灣上電視出道了！？」話題引發熱論。

池田喬俊買了約20包砂糖，通通塞進行李箱裡，滿滿的白色粉末狀砂糖，引起台灣海關人員注意。池田誠實解釋「因為很喜歡台灣砂糖，這個在日本買不到。」最終成功化解誤會，順利登機。不過，抵達日本後，行李箱引起緝毒犬注意，最後也順利過關了。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事後，他開了Threads帳號，10日曾發文「聽說我從台灣帶回日本的那包『白色粉末（砂糖）』最近成了話題，所以特地出來打個招呼（笑）。請大家多多指教！」帳號狂吸粉，他先後在追蹤數破3、4、5、8千時驚喜發文，目前該帳號已經有超過9千人追蹤。

另外，他還多次發文讚嘆台灣砂糖，「二號砂糖的純度較低，所以並不適合拿來做糖衣。日本能買到的砂糖純度太高，反而少了個性。這種『一號砂糖』剛好介於兩者之間，我自己非常喜歡。」也打卡嘗試台灣零食的心得，「台灣的點心真的很好吃。我最喜歡那個煎蛋口味的洋芋片，藍色包裝的那款。」

池田喬俊還曾拍下砂糖的照開玩笑說，「我是白粉男。果然這粉……太讚了！」在發現自己上新聞後，還轉貼表示，「我在台灣上電視出道了！？」相當有喜感的個人風格，讓網友們紛紛笑呼，「你的糖轟動台灣了。下次要這麽多，去台南的糖廠買！」「會不會之後會有台灣人帶砂糖過去給老闆，然後老闆的店就被滿滿的砂糖淹沒了」、「同事也傳訊息跟我說這件事，老闆事情真的太可愛了。」