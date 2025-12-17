三大電信響應數位憑證皮夾　1分鐘App設定「超商取貨免拿身分證」

記者蘇晟彥／台北報導

數發部 17日舉辦記者會，宣布推廣「數位憑證皮夾」政策，未來將可以透過數位憑證皮夾直接使用身分證相關功能。對此，三大電信也響應實現「電信門號電子卡」形式服務，透過各自App即可1分鐘完成設定，目前將先開放超商取貨服務，未來將觸及更多類別，在不改變使用者習慣的前提，成為兼具便利與安全性的可信任憑證，減少個資暴露並提升生活體驗。

三大電信響應「數位憑證皮夾」 １分鐘設定實現超商取貨免拿卡

台灣大用戶輕鬆透過簡單3步驟，1分鐘即可完成申請台灣大電信門號電子卡。步驟一、進入台灣大APP點選「數位憑證皮夾」申辦入口，步驟二、點選「申請憑證」，系統依既有實名資料完成身分確認，步驟三、點選下載憑證，系統將自動跳轉至「數位憑證皮夾APP」，並加入台灣大電信門號電子卡。

隨著未來憑證應用持續拓展，超商取貨、電商物流、企業訪客管理、租車註冊與求職身分確認等場景，皆能在數發部驗證機制下更順暢地串接，進一步提升跨產業效率。台灣大將持續與主管機關及產業夥伴協作，打造更安全、便利、可信任的數位生活。

遠傳電信方面，只要是月租門型號用戶，可透過APP設定將電信門號卡生成一個 QR Code，在取貨時提供超商進行驗證，用戶不需再出示證件，保護隱私也簡化了取貨流程；卡片效期為一年，一年後自動失效需要重新自行申請；門號或進行換號、過戶等異動，卡片也會失效需要自行重新申請。

中華電信方面，一樣透過網頁簡單設定即可，但要記得先下載數發部的「數位憑證皮夾」，同時需要行動電話、Mobile ID驗證。

數位憑證皮夾 打造台灣跨領域身分基礎建設

「數位憑證皮夾」是由數位發展部推動的國家級數位身分及憑證管理架構，目的在建立安全、可信賴且以使用者為中心的數位驗證機制。透過分散式識別(DID, Decentralized Identifier)與可驗證憑證(VC, Verifiable Credential)等國際標準技術，民眾可以將自然人憑證、健保卡、駕照及各類可驗證的數位憑證等安全地存放於手機的數位憑證皮夾中，並於需要時出示憑證進行驗證。

不同於傳統集中式資料庫模式，數位憑證皮夾由使用者自行掌控個人資料，在各種場景下只揭露必要資訊以降低個資暴露風險。未來，台灣將逐步建立跨部會、跨產業互通的數位信任生態系，無論是辦理政府服務、醫療流程、金融申請或交通運輸，民眾都能以相同的身分憑證自由通行。台灣大哥大也將持續以技術能量、資安能力與服務創新支持政策落地，推動台灣邁向更安全、更便利、更具國際競爭力的數位社會。