「左輔星」發威！「4生肖」事業、財運大爆發　屬兔收入狂翻倍

▲「左輔星」將帶旺4生肖運勢。（示意圖／翻攝pixabay）

圖文／CTWANT

昨（8）日是二十四節氣中的「寒露」，意味著氣溫明顯下降、露水更重。紫微斗數老師姚本軍即指出，「寒露」後，象徵秩序、協助、計畫性的吉星「左輔星」開始發揮影響力，尤其在4種生肖的朋友身上特別明顯；當左輔星啟動時，事業發展往往呈現出「從計畫走向落實」的節奏，這4生肖若能好好把握時機，懂得規劃、善於佈局，那麼左輔星會讓成果更具體、更穩健。但姚本軍也警告，若過於拘泥程序、不懂靈活變通，則容易陷入「形式化」與「固執」的窠臼。

生肖豬

[廣告]請繼續往下閱讀...

寒露之後，左輔星的能量對於生肖豬者，會讓事業態度變得格外務實與謹慎。豬者會發現自己對於工作的要求更高，也更重視細節與紀律。原本模糊的規劃會逐漸清晰，行動也更具條理，讓豬者容易被人信任，成為團隊中的穩定棟樑。

然而，它也提醒豬者不要過度追求完美或掌控，一味堅持原計畫反而可能錯失變通的機會。若能在理性與彈性之間取得平衡，這段時間將是奠定長期事業穩固基礎的重要階段。

生肖羊

左輔星對於生肖羊者，代表工作層面上結構化與重整的力量。寒露過後將有新制度上路，組織調整、或是角色與責任的重新分配，讓羊者能以更清晰的思維看待職場目標，擅長統籌與規劃，適合接手管理職務或負責大型專案。

不過，左輔星的能量也帶來「按表操課」的壓力，若遇上需要創意或即興應變的情境，就可能顯得太過僵化。最理想的做法，是在結構中保持靈活，以計畫支撐創新，讓組織與自我同步成長。

生肖兔

寒露之後，生肖兔者進入一種「穩定獲利、理性經營」的狀態，特別適合規劃長期財務計畫，如資產配置、投資分配、或事業收入的再投入。左輔星的力量使財務決策更加審慎，不再衝動或憑感覺行事。這段時期的兔者也容易透過制度化經營（例如品牌流程、標準化服務）而讓收入穩定成長。唯一需注意的是，左輔的保守可能讓營運顯得緩慢，若能在穩健中融入一點開創思維，財運將更具長遠延展性。

生肖馬

寒露之後，左輔星對於生肖馬者的事業推動力量來自「人脈結構化」的過程。馬者容易感受到周遭的夥伴、同事或合作對象開始變得更有秩序，也更重視責任與規範。左輔星讓人際關係不再僅是情感連結，而轉為實際的協作與互助。馬者若能善用這段時間建立團隊合作機制，或與有紀律、有組織能力的人合作，將能為事業帶來顯著成效。只也要注意若過度強調規範與標準，可能讓夥伴感到壓力，需以誠懇溝通來化解。

延伸閱讀

▸ 這段語音聽一次哭一次！顏正國最後身影曝光 一席話讓摯友淚崩：「你先顧家，我還OK」

▸ 遭虎媽關到餓死！台中21歲女告別式淒涼 僅有姐姐、2同學送行

▸ 原始連結