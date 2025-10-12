　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

5億遺產掰了！夏男貪鉅額遺產搞假結婚　確定婚姻無效　

▲5億高中生夏男遭美髮師灌一拳　人到派出所又改口不告了。（圖／記者許權毅攝）

▲5億高中生婚姻無效訴訟，地院一審判夏男敗訴，因雙方都未上訴，全案定讞，夏男覬覦5億遺產的發財夢，正式宣告破碎。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

震驚全台的5億高中生離奇墜樓案，當時即將畢業的賴姓高中生與代書助理夏朝源登記同婚不到2小時，竟離奇墜樓慘死。夏男雖躲過殺人罪追訴，卻因搞假結婚被判刑1年6月，並已入監蹲牢房。另外，賴母提告的「婚姻無效」訴訟，台中地院一審宣判夏男敗訴，因雙方均未上訴，全案定讞。這也代表，夏男覬覦5億遺產的發財夢，正式宣告破碎。

這起離奇案件發生在2023年，台中一名繼承父親5億房產的賴姓高中生，在父親過世火化後、舉行晉塔當天竟與僅見過幾次面的代書助理夏朝源，閃電登記同性婚姻，不料婚後不到2小時，賴生竟從夏男住處墜樓身亡，留下重重謎團。夏男與其父一度被列為殺人罪被告，但最終獲不起訴處分。

不過，檢方認定夏男為謀奪鉅額遺產才與賴生假結婚，兩人根本沒有結婚真意，依偽造文書罪將他起訴。法院審理後依偽造文書罪重判夏男1年6月徒刑，夏男不服上訴，二審法官審理認為，夏男利用被害人涉世未深，背後牽涉賴生名下龐大財產利益，其犯罪手段明顯悖離一般人民之道德感情，惡性甚高、法治觀念極度偏差，維持一審判決定讞，夏男入監服刑，他已在今年2月發監執行，鋃鐺入獄，日前還因表現不錯，被轉到外役監服刑。

賴母在刑事訴訟外，另闢民事戰場，向法院提告主張兒子與夏男的婚姻無效。台中地院6月18日判決出爐，法官認定兩人無共同經營生活的合意，婚姻關係自始無效。由於夏男與賴母在期限內都未提出上訴，賴母的委任律師許哲維也證實，夏家未再提出上訴，全案定讞，除非對方有另外開啟其他訴訟，否則夏家一毛錢也拿不到。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/11 全台詐欺最新數據

更多新聞
394 1 8262 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
來台掃貨！砂糖塞滿行李箱爆紅　日本老闆笑了：在台灣出道？
101國慶煙火見「鏟子超人」！內幕超感人　賈永婕揭缺席災區原
快訊／道奇我們來了！　釀酒人7年後再闖國聯冠軍賽
杜魯道赤裸上身「擁吻凱蒂佩芮」！　直擊照曝光
快訊／川普嗆加徵100%關稅！　陸商務部回應
快訊／台中街頭巨響！男高樓墜落　當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

桃園男拒盤查騎1公里遭攔　「多次酒駕怕家人罵」裝沒聽到

台中男獨攀南投東坑山迷路求救　27警義消花4小時找到人

室友揪男友占用浴室打砲！女大生怒直播呻吟聲　下場慘了

快訊／沙鹿向上路又出事！大貨車自撞側翻佔3車道　滿地廢棄物

高雄男輾死擋路鴨！飼主崩潰提告　法官重判拘役20天+罰20萬

「長太像」搞烏龍！台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

快訊／台中街頭驚傳巨響　男高樓墜落當場死亡

現場畫面曝！雙十連假阿里山公路釀碰撞　2車失控滑行衝進2民宅

5億遺產掰了！夏男貪鉅額遺產搞假結婚　確定婚姻無效　

台東鹿野三層樓建物火警　消防火速灌救1男輕微燙傷

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

女代書遭詐1.6億墜樓亡！生前絕望求助影片曝光　母娘裝傻扯黑道

黃偉晉等婁峻碩開口：不想第一個問XD　五堅情休團...黃韻玲狀況外「怎會這樣」

山友攀東卯山失聯47天！跑山獸80米深谷尋獲　已成冰涼屍體

秋田犬狂嚶嚶叫：救我　媽勸半天：你沒卡住！

國慶大典小凸槌　韓國瑜突念賴清德講稿「眉頭一皺」典禮中斷數秒

桃園男拒盤查騎1公里遭攔　「多次酒駕怕家人罵」裝沒聽到

台中男獨攀南投東坑山迷路求救　27警義消花4小時找到人

室友揪男友占用浴室打砲！女大生怒直播呻吟聲　下場慘了

快訊／沙鹿向上路又出事！大貨車自撞側翻佔3車道　滿地廢棄物

高雄男輾死擋路鴨！飼主崩潰提告　法官重判拘役20天+罰20萬

「長太像」搞烏龍！台東男機車不見報案　警30分鐘尋回

快訊／台中街頭驚傳巨響　男高樓墜落當場死亡

現場畫面曝！雙十連假阿里山公路釀碰撞　2車失控滑行衝進2民宅

5億遺產掰了！夏男貪鉅額遺產搞假結婚　確定婚姻無效　

台東鹿野三層樓建物火警　消防火速灌救1男輕微燙傷

明天開盤不樂觀！不敗教主曝「我又會蒸發8位數」：不用太擔心

桃園男拒盤查騎1公里遭攔　「多次酒駕怕家人罵」裝沒聽到

道奇女攝影遭強襲球擊中！大谷翔平暖關心　被讚「真的很溫柔」

哈瑪斯警告：隨時準備好「重新開戰」　拒絕離開加薩

跨越三縣市徒步長征！大庄媽遶境北港7天6夜　回鑾萬人空巷相迎

台中男獨攀南投東坑山迷路求救　27警義消花4小時找到人

6年前還在街頭唱歌⋯　他唱2場小巨蛋完售：還好我沒有放棄

北市路口突多一塊「藍方格」！網驚：搶荷包用的？交通局揭正解

土城新案站上8字頭　市調指一優勢撐過房市寒冬

道奇我們來了！釀酒人3轟擊垮小熊　7年後再闖國聯冠軍賽

【洞洞鞋危機】北捷手扶梯卡洞洞鞋　突停擺多人跌倒受傷

社會熱門新聞

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

機車男女雙載追撞轎車　彈飛再撞公車　

男亂傳百人活埋！警上門他秒道歉了

即／台中街頭傳巨響　男高樓墜落身亡

男陳屍瑞芳礦坑成白骨　詭異現場曝

深夜驚悚車禍！機車騎士慘困壓車底

根本沒搭車卻謊報「搭高鐵遺失200萬」　台北男遭判誣告罪

即／43歲惡男毒駕害1死1傷！收押禁見

山友攀東卯山失聯47天　80米深谷尋獲已死亡

更多熱門

相關新聞

高雄男墜12樓爆頭亡

高雄男墜12樓爆頭亡

高雄市鳳山區維新路一棟社區大樓10日晚間發生墜樓事件，一名57歲吳姓男子自12樓高處墜下，倒臥血泊，警消到場時已明顯死亡。

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

即／宮廟姊妹花遭控詐女代書1.6億　3人訊後請回

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治

快訊／板橋1男墜樓倒臥路旁　無生命跡象搶救中

快訊／板橋1男墜樓倒臥路旁　無生命跡象搶救中

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

獨／新北國二女生4樓墜落　腦出血左大腿骨折變形

關鍵字：

5億高中生假結婚墜樓遺產夏朝源

讀者迴響

熱門新聞

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

5億高中生婚姻確定無效　夏男貪鉅額遺產一場空　

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

東京寶可夢樂園「寶可夢中心」建築曝

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

更多

最夯影音

更多
王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏

王柏傑分手謝欣穎首現身：沒交惡　遭虧潛水療傷哭在海裡...他大方接哏
泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

泰妍練Rap「模仿Nucksal鼻音XD」　挑戰RIIZE〈Siren〉累到尖叫

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

余天催余祥銓「再生一個兒子」　被傳烏龍死訊氣：健康的不得了

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

前行政院長張俊雄告別式！賴清德頒褒揚令　遺孀抱蔡英文痛哭

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

黃秋生拒合作吳慷仁：別害人了　笑稱想辦邪教「有錢就能入」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面