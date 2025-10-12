5億遺產掰了！夏男貪鉅額遺產搞假結婚　確定婚姻無效　

▲5億高中生婚姻無效訴訟，地院一審判夏男敗訴，因雙方都未上訴，全案定讞，夏男覬覦5億遺產的發財夢，正式宣告破碎。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

震驚全台的5億高中生離奇墜樓案，當時即將畢業的賴姓高中生與代書助理夏朝源登記同婚不到2小時，竟離奇墜樓慘死。夏男雖躲過殺人罪追訴，卻因搞假結婚被判刑1年6月，並已入監蹲牢房。另外，賴母提告的「婚姻無效」訴訟，台中地院一審宣判夏男敗訴，因雙方均未上訴，全案定讞。這也代表，夏男覬覦5億遺產的發財夢，正式宣告破碎。

這起離奇案件發生在2023年，台中一名繼承父親5億房產的賴姓高中生，在父親過世火化後、舉行晉塔當天竟與僅見過幾次面的代書助理夏朝源，閃電登記同性婚姻，不料婚後不到2小時，賴生竟從夏男住處墜樓身亡，留下重重謎團。夏男與其父一度被列為殺人罪被告，但最終獲不起訴處分。

不過，檢方認定夏男為謀奪鉅額遺產才與賴生假結婚，兩人根本沒有結婚真意，依偽造文書罪將他起訴。法院審理後依偽造文書罪重判夏男1年6月徒刑，夏男不服上訴，二審法官審理認為，夏男利用被害人涉世未深，背後牽涉賴生名下龐大財產利益，其犯罪手段明顯悖離一般人民之道德感情，惡性甚高、法治觀念極度偏差，維持一審判決定讞，夏男入監服刑，他已在今年2月發監執行，鋃鐺入獄，日前還因表現不錯，被轉到外役監服刑。

賴母在刑事訴訟外，另闢民事戰場，向法院提告主張兒子與夏男的婚姻無效。台中地院6月18日判決出爐，法官認定兩人無共同經營生活的合意，婚姻關係自始無效。由於夏男與賴母在期限內都未提出上訴，賴母的委任律師許哲維也證實，夏家未再提出上訴，全案定讞，除非對方有另外開啟其他訴訟，否則夏家一毛錢也拿不到。