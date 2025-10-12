　
    • 　
>
買新鞋被罵哭、搬離家又像坐牢　小資女淚崩：面對母親，不敢幸福

▲▼南韓職場女性常因結婚、生育等問題出現工作經歷斷層。（圖／CFP）

▲對母親的罪惡感，使她一直隱藏自己，甚至「不敢幸福」。（圖／CFP）

文／黃惠萱
摘自／寶瓶文化《冒牌獨立：只有「心理獨立」，才是真的獨立

如果「家」不是你在外打拚失意時，可以回去的避風港，而是隨時等著你脆弱時，一口把你吞進來的黑洞。那麼，你將花費很多心力，去對抗焦慮與恐懼，不能無後顧之憂地開始創立屬於自己的新生活。

小穎進晤談室後，沉默許久，然後開始低頭看著自己腳上的娃娃鞋。

在我們維持治療關係的這一段時間裡，我很少看見小穎身上出現新東西。小穎總是固定的髮型、規律的幾套衣服、同樣的背包，所以我很快就注意到她腳上那一雙新鞋子。

「我很喜歡這雙鞋。這是我第一次冒險，買這麼可愛的鞋子！可是因為它，我前天晚上跟我媽吵架了。」起了話頭之後，小穎就開始掉眼淚。

「我媽說，你薪水才多少，為什麼要亂花錢？」小穎描述那天晚上，母女兩人為了這一雙鞋子吵架的經過。不過，在我聽來，這並不算雙方各執一詞的那種吵架，而是小穎的母親單方面對女兒灌輸自己的價值觀。

小穎的療癒工作已經進行一段時間了。在情緒抒發之後，小穎自己能慢慢地整理出頭緒。小穎知道是自己買的新鞋，勾起了母親的焦慮。不只是對金錢的焦慮，還有看見女兒展現女性特質的焦慮。

錯誤的婚姻被小穎的母親視為自己人生中的汙點。小穎的父母是奉子成婚，而小穎就是那個讓母親不得不走入婚姻的意外結晶。雖然母親沒有真正說出口，但小穎知道母親一直覺得「這個女兒是害自己此生過得不如意的元凶」。

「在她的眼裡，我只能穿黑、白、藍、灰這些顏色。衣服和鞋子也要是她能接受的實用款式。她說這些好洗、不退流行，但我知道，她就是不想我看起來像個女生，以免行差踏錯，步上她的後塵。」這樣的領悟，讓小穎又開始默默掉淚。

儘管小穎知道自己的經濟能力，絕對可以毫無負擔地買一雙新鞋。但透過一雙鞋所激起的母女衝突，卻讓小穎難以消化。
「是不是我一定要過得不好，她才會放過我？可是媽媽不是都希望孩子幸福、快樂的嗎？」小穎哭著問我。

我無法回答這個問題。人生中，許多獨一無二的痛苦，只有自己尋得的答案，才有意義。

●不敢成功，不要幸福

小穎被原生家庭影響的不只是購物習慣。

她不敢買的不只是一雙可愛的新鞋，她不敢讓家人知道自己賺多少錢，不敢讓家人知道自己出門逛街或旅行。

她在外面遇到挫折，不會說給家人聽。她做了很棒、值得驕傲的事，也不敢跟家人分享。她甚至不敢去喜歡一個人，談一場甜甜的戀愛。

從小，當小穎從學校回來跟母親報告，自己今天得到的好表現或好成績，媽媽下一句話就是：「功課做完了嗎？做完，去盯一下弟弟的功課，然後趕快來廚房幫忙。人不要太自私，不要只顧自己好。」

小穎的母親希望小穎替自己分憂解勞。她沒有分一絲精力，去好好聽女兒說話。當小穎踏出學校，開始工作，領到第一筆薪水時，母親沒有任何耽擱地要求小穎一起背家裡的房貸。

整個成長經驗，都在告訴小穎，「你不屬於你自己，你不可以自私。你擁有的資源和成功都應回饋，並歸功於家庭。」

●不對任何人說真心話

長大後的小穎不再跟家人分享心中的悲喜。她不再對任何人說真心話。

這個狀況延伸到工作領域，小穎總是被主管抱怨工作態度消極。年終檢討、面談時，主管對小穎說：「你能不能針對工作內容，提出自己的想法？公司請你來幫忙解決問題，不要做個只會聽話的員工！」

小穎知道自己不是社交焦慮症。在眾人面前說話，對她不成問題。小穎能夠清楚對客人介紹自家的產品，也能正確應對客戶的提問或抱怨，因為工作內容的背後都有統一、制式的SOP，她只需要把正確答案說出來就可以了。

小穎知道自己真正的問題是「不想說出真心話」，不管在家裡，還是在公司。

●將自己隱藏起來

如果你說得不好，對方會直接批評你，或在心裡給你打負分。如果你說得好，對方會把更多工作交給你，讓你承擔更多不屬於你的責任。

小穎可能和成功失之交臂，因為她不會因展現自己而被欣賞，不會把握機會走上實現自我的舞台；小穎可能和幸福錯身而過，因為她不會在喜歡的人面前坦露心跡，不會感受到兩人互相信任，所帶來的親密感與安全感。

但如果你的成長經驗像小穎一樣。每次說出自己真正的想法之後，迎接你的，不是被理解與接納，而是被忽視以及更多要求，也許你也會做出和小穎一樣的選擇──將自己隱藏起來，不願冒險去追求成功與幸福。

●最大的阻力來自母親

幼鳥長大就無法繼續待在巢裡，小穎進入社會工作一兩年後，搬出去自己住的念頭在心中日漸強烈。小穎試過很多方法，想讓家人慢慢接受這件事，但最大的阻力來自母親。

母親總是說：「你留在家裡就好，幹麼花錢租房子？」小穎很難讓母親理解，有些事情的價值比金錢更重要，像是個人空間或身心自由之類的概念。

最後，小穎使出雷霆手段。她直接應徵了一家離家很遠，無法通勤上班的外商公司，然後順理成章地在公司附近租房子，終於達成離開家自己住的成就。

可小穎沒有因此放鬆下來。

小穎知道母親等她在外面受挫，然後就有理由讓她回家。小穎常常確認自己的存款，並為此感到焦慮。她因為太擔心失去工作，會影響收入，所以上班變得如履薄冰。

▲離家後，日子卻過得像在坐牢。（示意圖／視覺中國CFP）

搬離家之後，卻好像在坐牢？！

如果「家」不是你在外打拚失意時，可以回去的避風港，而是隨時等著你脆弱時，一口把你吞進來的黑洞。那麼你將花費很多的心力去對抗焦慮與恐懼，不能無後顧之憂地開始創立屬於自己的新生活。

搬離家之後，小穎並沒有如自己想像的那樣，迫不及待地過上自由自在的生活。

小穎把自己活得跟在家裡一樣，甚至比在家更糟。下班後的生活，像過去一樣空白、枯燥，食衣住行甚至過得比在家還單調、匱乏。

「這樣的生活方式，是不是好像在坐牢？就好像離開家以後，仍然無法感覺到真正自由？」在某次的晤談裡，我把自己對小穎的觀察，說給小穎聽。小穎聽完後，崩潰地流淚。

小穎意識到自己對家人深感愧疚。她覺得自己「背叛」了家庭。因此，她不能讓自己過得更好，她讓自己活得像在家裡一樣，甚至更糟。透過懲罰自己，小穎才能讓內心的罪惡感稍微減輕一些。

●放下罪惡感的新覺察：你讓自己過得好，值得被肯定，不用對不起任何人

纏在小穎身上「不能過得好」的咒語，在她獨自生活之後，仍然跟了她很多年。

當小穎全心投入於自己的工作和人際關係裡，為自己努力並得到回饋，不知不覺中咒語就會鬆開，一直到下一次遭遇挫折，脆弱的內心狀態會讓小穎的心，再次被家庭黑洞的恐懼所淹沒。

這個月，小穎的工作表現很好，因為她的細心與耐心，幫公司處理了與重要客戶間因誤會而引發的衝突，讓整個部門在主管會議上受到表揚。大老闆甚至點名、稱讚了小穎，可小穎卻因為被指名表揚而感到恐慌。

會議結束後，小穎立刻找了主管。她想表達自己的歉意，雖然她也不清楚自己到底做錯什麼，也許是很抱歉搶了主管的功勞，又或是擔心被上頭關注後，整個組可能會承受更多的工作或更大的壓力。

主管的回應，卻在小穎的意料之外。

主管說：「你把自己該做的事情做得很好，本來就應該被看見。我們是同一個團隊，最後績效獎金一起分。你好，每一個人都會受惠。」

小穎當下只覺得主管在講客套話、敷衍自己。等來到了晤談室，她再說一次給我聽時，她對這些話，有了新的體會。「原來我做得好，不會『對不起』任何人。」

長期持續地自我療癒，加上家庭以外的正向經驗不斷累積，小穎的內心開始養出一種足以對抗詛咒的新的覺察。

●搬出去住以後，內心不斷自責

搬出去住以後，小穎每次回家都很有壓力。

回去之前，小穎會不由自主地檢查自己全身的穿戴用品，腦海裡會自動模擬如何回答母親可能會問自己的問題。

這一切，都是希望回家能與家人好好相處，不要被挑到毛病，趁機被念一頓。

要告別家人回到自己住處時，是最困難的一刻。

母親會在這時集中火力：
「怎麼這麼快就要走了？我飯都煮好了，吃過晚飯再走吧！」
「雨下那麼大，幹麼急著回去？」
「明明住家裡就好，為什麼要大費周章搬出去？」
「這麼久沒回家，這麼快就要離開。待在家，讓你這麼不舒服嗎？」
離開前，媽媽說的這些話，每每都讓小穎難以回答。
小穎只能狼狽地逃出家門，回家以後，還深感自責好幾天。

從罪惡感中解脫，開啟新對話：「媽，我先走了。下次再回來看你。」自我療癒一段時間之後，小穎不再被動地把自己放在必須「回應」母親的位置上。她能主動地從遠一點，且客觀一點的角度來理解母親。

她發現那些會激發她的罪惡感，讓她無法招架的話語，是出自一個處於空巢期的母親，對子女離開時的分離焦慮。

年老、脆弱的媽媽，有時候也會自私地希望有人可以陪在身邊，讓她依賴。但這些屬於媽媽的自私，並不代表媽媽不愛自己。有了這層領悟後，小穎開始能和處於焦慮中的母親「對話」。

當小穎要離開媽媽家，回自己家時，她會給媽媽平靜而堅定的回應，像是：
■「我晚餐不在家裡吃，不用煮我的飯。你好好休息，照顧你自己，比較重要。」
■「不要擔心，我到家就給你訊息。」
■「我夠大了，總要學會自己生活，難道要讓你操心一輩子嗎？」
■「前陣子比較忙，所以比較少回家。你想我的話，可以傳訊息跟我說呀！我有空就會回家。」

小穎說出來的話，不再只是回應母親，不再只是忙著解釋自己沒有這樣想，或是那樣想。
小穎清楚傳遞出自己已經長大，需要有距離的親子關係。
小穎想讓母親知曉，我們可以在新的關係裡相愛。

★本文摘自寶瓶文化《冒牌獨立：只有「心理獨立」，才是真的獨立》，作者黃惠萱，臨床心理師。原文標題「如果你不快樂，我可以快樂嗎？──擺脫罪疚感的心理獨立」。我們以為生活獨立、經濟獨立，就是獨立。但只有「心理獨立」，才是真正的獨立。當我們常深陷自責、內疚與羞愧，懷疑「自己是不是做錯事」的煎熬，但其實，這並不是我們能力不好，而是無法心理獨立。我們最常慣用的逃避或離開，並不是心理獨立。只有「覺察」和「發聲」，才能讓你心理獨立。

川普對中祭100%關稅！加密貨幣市場血洗　180億美元一夜蒸
赴日注意！遇陌生人突轉帳1萬日圓　警揭恐怖下場
北部男災區「扮鏟子超人」亂傳百人遭埋假消息　警上門他秒後悔
幕後／蔣市府全力將輝達留台北　步步出招逼新壽上談判桌
花132元爽中200萬！「全鎮找發票」見面問：是不是你中獎？

「寫功課分心」9秘訣專注　心理師：家長別急改錯字

「寫功課分心」9秘訣專注　心理師：家長別急改錯字

寫功課，對ADHD孩子而言是一件苦差事，更是你的一場夢魘。當注意力缺陷作祟時，面對回家功課，同學只要半小時、一小時能夠完成的作業，對他來說通常都得加倍計算，而且不見得有完結篇。

印度2警街頭攔檢　聯手性侵26歲女

印度2警街頭攔檢　聯手性侵26歲女

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡

大阪驚悚命案！5歲女童「腹部遭砍」噴血亡

母女車禍8歲女腦死　母出院揪心盼求真相

母女車禍8歲女腦死　母出院揪心盼求真相

內湖機車擦撞小貨車！母恢復心跳、女童尚未脫險

內湖機車擦撞小貨車！母恢復心跳、女童尚未脫險

關鍵字：

冒牌獨立母女黃惠萱寶瓶文化

讀者迴響

狂掉10℃！　首波大降溫要來了

國軍被中共女特工「楚亭」誘惑狂洩機密

烏山頭光電板遭指用藥水清洗！業者提告了

消防員見屍僵女未急救！家屬怒告求國賠

嫩模花蓮外拍遭攝影師下藥迷姦　慘染性病崩潰提告

國慶訂位爆滿客人卻全放鳥！居酒屋闆娘心痛

國軍累癱躺地「屋主1暖舉太震撼」　網喊：致最高敬意

南投國慶煙火挨批史上最爛　縣長許淑華回應了

周一台股恐崩逾1600點？　富台指、台積電ADR暴跌預警

被嗆「不是政大法律系？」蔣萬安回應

快訊／國慶深夜驚傳通緝犯割喉！鮮血噴到拘留所天花板

拍戲擦愛火？宋慧喬躲車裡哭「與他緋聞傳25年」　男星：大家以為我甩她

高雄男趁前女友泥醉性侵　洗澡水聲意外救了她

薇閣中學「5男2女」校內版本曝光！　學生揭內情

「省錢1絕招」公司怒出手　北漂妹不敢了！網傻

