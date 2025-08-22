母女車禍8歲女腦死！母出院翻出「媽咪我愛妳」...揪心盼求真相

▲內湖母女檔車禍，女兒腦死，母親翻出女兒留言，也盼目擊者還原事實。(圖／記者邱中岳翻攝）

記者邱中岳／台北報導

北市內湖區舊宗路一段，9日下午4時許發生一起車禍，母女騎車與貨車發生碰撞，導致2人重摔倒地，其中女童頭部重創、腦死，母親在出院後整理帳本，發現女兒留下的筆跡「ㄇㄚˇ ㄇㄧˇ ㄨㄛˇ ㄞˋ ㄋㄧˇ」，她悲痛呼籲有目擊者出面或提供相關影像畫面。

警方調查，46歲陳姓母親，9日下午4時許，騎機車載8歲女兒沿著北市內湖區舊宗路一段行駛，但不明原因左側車身與另外一個車道的49歲張姓貨車司機發生碰撞，機車當場倒地，母女兩人也重摔，女童腦部重創、肢體多處擦挫傷，與母親一起送往醫院救治。

但沒想到，女兒搶救後仍被醫生宣告腦死！媽媽悲痛在社群軟體上寫下，「得知消息的那一刻，我的心痛到無法呼吸，世界瞬間崩塌。那場車禍，也讓我自己腦震盪，頭昏腦脹，身體的痛還能忍，可心裡的痛，卻像掉進了無底的深淵」。

文章中也表示，當天出院的晚上，在家裡整理記帳本，意外翻到女兒寫下的幾字，「ㄇㄚˇ ㄇㄧˇ ㄨㄛˇ ㄞˋ ㄋㄧˇ」（媽咪我愛妳），原來，她一直把愛藏在最單純的文字裡，留給我這麼深的記念。雖然無法再聽到她親口說出來，但我知道，這份愛會永遠陪著我。

母親也表示，8/9（五）下午，我們在台北市舊宗路一段好市多附近，發生那場改變我們一生的車禍。若有當時的目擊證人，或是車輛行車紀錄器影像，懇請與我聯繫，幫助我們還原事實，讓妹妹的離開，能有一個交代。