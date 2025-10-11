藍黨魁5參選人都要重建課綱　鄭麗文指兩岸不可能永遠維持現狀

▲國民黨主席參選人鄭麗文。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨主席選舉最後一場辯論會，今（11日）於中天電視登場。彩蛋提問環節邀請到北一女教師區桂芝提問，針對其關切的重建課綱議題，郝龍斌、鄭麗文、張亞中及羅智強、蔡志弘皆認同，課綱改革勢在必行。至於是否重啟國統綱領，促成兩岸和平統一？張指中華民國憲法是一中憲法，最終是終極統一；鄭則強調，要確保台灣人民的意願被尊重、充分保護，現狀才有可能被改變。

北一女教師區桂芝提問指出，30多年來的台獨教改加上去中化的108課綱，已經教出不止一代天然獨，更慘的是這些天然獨的品德以及競爭力全面下滑，是否承諾重建課綱？具體做法為何？此外，兩岸人民交流，尤其學術文化部分已經被壓迫到步步驚心的地步，因為陸委會不斷擴大解釋兩岸人民關係條例威脅百姓，是否透過修法，確實保障人民交流權利？

第三，區桂芝問到，統一是中華民國憲法的國家目標，國民黨放棄憲法目標了嗎？無底線的親美造成台灣不斷被掏空，兩岸間只談和平不談統一，國民黨的獨台和民進黨的台獨有何不同？如何突破目前無法對話的困境？維持現狀如果沒有共同未來願景規劃，就是一句不被接受的渣男謊言，是否考慮重啟國統綱領，促成兩岸政府談判和平統一？

對此，郝龍斌先表示，非常佩服區桂芝老師一再強調自己是中國人，甚至對於賴清德總統說，把大陸定義為境外敵對勢力時也大聲疾呼。雖然受到非常大的打壓跟迫害，可是仍勇於面對、表達言論自由；尤其要肯定，當陸委會積極在迫害區桂芝時，台北市政府是不予處置，要給北市府按讚。

接著郝龍斌說，現在中華民國已經114年了，很少看到一個百年以上的國家還有國家認同問題，關鍵就是在課綱，「我們是中華民國，但很多人以為我們的國家叫台灣，包括總統都以為我們的國家叫台灣」，賴在國慶講話只提了2次中華民國，台灣提了51次，最大罪魁禍首就是民進黨，長期以來選擇性詮釋歷史，從教科書開始動手腳。

郝龍斌表示，未來要避免下一代被洗腦，課綱是一定要改，國民黨現在在立法院佔多數，要透過教育委員會督促教育部，要求課綱委員會一定要有中華民國史觀的委員在裡面。

▲郝龍斌出席中天新聞主辦《國民黨主席大辯論》最終場 。



張亞中則表示，這十幾年來課綱在捍衛中華史觀、恢復中華文化上，自己不只站在第一線，也做了非常多讓民進黨認為他是課綱微調幕後兇手。他說，自己寫了十多本書在弘揚中國文化，「我不是在講，我是已經在行動，這是我和所有國民黨檯面上的人最大、最大不同」。

張亞中表示，他認為國家統一要恢復國統綱領，參選聲明就提到了，若當選黨主席，重啟國統綱領做為國民黨的核心綱領。他說，他也談過，中華民國憲法是一中憲法，最終是終極統一，政治跟經濟是不可能分的、現狀不可能永遠維持的。

▲張亞中出席中天新聞主辦《國民黨主席大辯論》最終場。



「課綱改革勢在必行，這是國民黨不能推卸的重要任務跟使用。」鄭麗文說，幾代年輕人因為錯誤狹隘的史觀，限縮了對於國際、兩岸的正確認識，限縮年輕人發展跟想像空間。現在的青鳥真的不能代表台灣的年輕人，中華文明的璀璨瑰麗、文化歷史的底蘊，對於台灣學子應該是資產而不是毒藥，真正重要的是，當代線下的文化、藝術、科技、財經、體育，方方面面，如果能夠強強聯手讓台灣年輕人站在巨人的肩膀上向全世界發光發熱，我認為我們可以開創更美好未來。

鄭麗文表示，兩岸難道永遠維持現狀？在動態發展過程中，大家都知道這是不可能的。但是未來不能夠由任何一方片面改變現狀，所以其實道理非常清楚，如果現狀要改變，第一，必須是和平的，絕對不能在武力跟強迫底下；要能成功改變現狀，也必須是兩岸人民都支持、樂於接受才有可能。

鄭麗文說，所以，國民黨在台灣，當然要確保台灣2300萬人民的意願被尊重、充分保護，現狀才有可能被改變，在這過程只有擴大兩岸交流對話跟合作。

羅智強表示，課綱當然要改，課綱摧毀下一代的價值觀，怎麼改？要回到禮義廉恥。第二，關於統一，統一是載於國民黨綱裡面，統一不是洪水猛獸，但是統一是有前提的，和平。用習近平的話來說，就是心靈契合；用馬英九的話說，叫做自由民主。所以當和平的條件沒有成就，兩岸之間必須基於同源同種、基於同是中國人的情感，要耐心繼續讓彼此增加了解、增加互動。

▲羅智強出席中天新聞主辦《國民黨主席大辯論》最終場 。