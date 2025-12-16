單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

記者閔文昱／綜合報導

高雄14日舉辦「全球百鐵認證高雄百K自行車挑戰賽」，卻爆出爭議狀況。有民眾在仁武、燕巢一帶目擊，多名參賽選手無視交通號誌集體闖紅燈，現場至少超過10輛自行車接連通過路口，但一旁執勤的員警卻未即時制止或取締，引發用路人強烈不滿，質疑警方「形同裝飾品」。

一名女騎士當場直擊狀況後上前詢問員警，是否因活動「有申請路權」就能闖紅燈，員警一度回應「基本上不行，但沒有管制的話也沒辦法」，讓她更加氣憤。她返家後將過程PO上網，直言「警察聊天滑手機，連紅燈都沒看到」，並強調申請路權不等於可以不遵守交通號誌，貼文迅速引發熱議，不少網友也痛批選手與警方失職。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄百K單車賽至少10輛單車闖紅燈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

對此，警方回應表示，經查當時確實有兩名執勤員警未積極作為，已認定失職，將依規定予以行政處分，並加強相關教育訓練。警方也澄清，即使活動有申請路權，若現場未進行交通管制，參賽選手仍須依《道路交通安全規則》行駛，並非「比賽就有無敵星星」。

主辦單位則表示，活動事前已有宣導參賽者需遵守交通規則，並安排志工及義交協助安全維護，未來將再強化賽事提醒與管制機制，避免類似情況重演。警方也強調，將要求主辦單位加強對選手的交通安全宣導，確保賽事進行不影響一般用路人安全。