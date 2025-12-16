　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

記者閔文昱／綜合報導 

高雄14日舉辦「全球百鐵認證高雄百K自行車挑戰賽」，卻爆出爭議狀況。有民眾在仁武、燕巢一帶目擊，多名參賽選手無視交通號誌集體闖紅燈，現場至少超過10輛自行車接連通過路口，但一旁執勤的員警卻未即時制止或取締，引發用路人強烈不滿，質疑警方「形同裝飾品」。

一名女騎士當場直擊狀況後上前詢問員警，是否因活動「有申請路權」就能闖紅燈，員警一度回應「基本上不行，但沒有管制的話也沒辦法」，讓她更加氣憤。她返家後將過程PO上網，直言「警察聊天滑手機，連紅燈都沒看到」，並強調申請路權不等於可以不遵守交通號誌，貼文迅速引發熱議，不少網友也痛批選手與警方失職。

▲高雄百K單車賽至少10輛單車闖紅燈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲高雄百K單車賽至少10輛單車闖紅燈。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社公開版）

對此，警方回應表示，經查當時確實有兩名執勤員警未積極作為，已認定失職，將依規定予以行政處分，並加強相關教育訓練。警方也澄清，即使活動有申請路權，若現場未進行交通管制，參賽選手仍須依《道路交通安全規則》行駛，並非「比賽就有無敵星星」。

主辦單位則表示，活動事前已有宣導參賽者需遵守交通規則，並安排志工及義交協助安全維護，未來將再強化賽事提醒與管制機制，避免類似情況重演。警方也強調，將要求主辦單位加強對選手的交通安全宣導，確保賽事進行不影響一般用路人安全。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
346 0 8648 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
老闆酒駕撞死23歲女！鹽酥鴨店粉專遭灌爆　緊急關閉
三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊
北市清潔婦下班騎單車返家　捲公車底慘死…家屬認屍淚崩
大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

室內裝修公司標下炸藥採購　顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

黏人球蟒不甘寂寞鑽媽被窩　慢速移動上床要一起睡！

卓揆指韓國瑜「無視憲法」！　王金平：憲政危機時刻非韓一人能處理

賴清德：年金制度不該走回頭路　更不該把破產風險推給下一代承擔

高雄塑膠廠大火狂燒4hrs！濃煙竄天白天變黑夜　陳其邁赴現場

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

單車集體闖紅燈「警在旁滑手機」！高雄百K賽挨轟：比賽就無敵？

室內裝修公司標下炸藥採購　顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重「猴」出沒！包尿布霸佔機車坐墊　飼主恐挨罰25萬

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！「全裸浴照」大放送好友傻眼

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻：聚會常聊

告別「苦行僧」式理財！年輕世代瘋「軟性儲蓄」輕鬆存錢還能享受生活

【廣編】陽獅集團首締台灣傳播代理商「三金滿貫」紀錄

想不起前天晚餐吃啥？恐是「手機失智症」　全場崩潰+1：真的忘了

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

連晨翔「顧娃顧到睡著」全被劉品言拍下　謙虛認新手：女兒很會哄睡我

曾仁和找到新東家　與味全龍達成共識月薪破40萬

朱孝天批F4歌不符音樂審美　張震嶽喊他「脫隊F1」中肯駁：很好聽

【畫面也太溫馨】阿公數「123笑」　寶寶超配合陪自拍

生活熱門新聞

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

全台有雨！　「下最大」時間曝

裝修公司買炸藥？顧立雄嗆1句讓他傻眼

三重猴出沒！包尿布霸佔機車坐墊

單車賽集體闖紅燈警在旁滑手機！高雄百K賽挨轟

明天3地防較大雨勢　清晨低溫再探11度

今晨9.1℃！　明變天「全台有雨」時間曝

YTR黃小愛脫單後尺度大暴走！

Google搜尋「67」螢幕會大力晃動　一票試玩：超彈

2026馬年！　5生肖換工作發大財

蝦皮智取店變多了！網卻點出1問題

日本漫畫家來台「被狂問2件事」超震驚　PTT吵翻！

更多熱門

相關新聞

毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

毒品快篩全面開抓　台西警深夜設路檢

為了不讓毒品駕駛成為道路上的不定時炸彈，內政部警政署正式出手。自2025年11月20日起，全國同步上路「毒品唾液快篩執法」，警方可比照酒駕模式，當場檢測、立即開單。雲林縣警察局台西分局近日已規劃專案勤務，深夜路檢站一字排開，警示燈在黑夜中閃爍，成為毒駕駕駛最不想看到的畫面。

高雄塑膠廠大火空拍曝！鄰廠國巨提早下班

高雄塑膠廠大火空拍曝！鄰廠國巨提早下班

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

全台毛孩數超車新生兒2倍　房價逼退生育率「台中最明顯」

高雄禹青塑膠工廠大火　烈火黑煙猛竄

高雄禹青塑膠工廠大火　烈火黑煙猛竄

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

即／大發工業區塑膠粒工廠大火　濃煙狂竄快戴口罩

關鍵字：

高雄自行車賽闖紅燈警方失職交通安全

讀者迴響

熱門新聞

老闆撞死23歲女清潔員　鹽酥鴨店粉專急關閉

淫公公2度性侵遭判刑　媳婦含恨離世

男友駕駛垃圾車　目擊女清潔員枉死

LINE「17款免費貼圖」限時下載！海綿寶寶、間諜家家酒

金賽綸生前錄音檔鑑定結果曝光！

安平知名鹽酥鴨老闆　酒駕撞死23歲女清潔員

民調曝！媒體人驚王義川「年輕選票大出走」

北市驚傳墜樓　女當場無生命跡象

大樂透2.17億元頭獎一注獨得！

押寶台積電翻車？南科農地1.4億成交　地主持有3年認賠逾2千萬

勞工2026請假新規！最低工資病假日扣低於491元　9大QA一文看

23歲女清潔員才任職3個月　遭酒駕男撞死

搭計程車！　醫見駕駛螢幕：太令我欽佩

變態醫檢師對患者伸狼爪！抽血完騙進冷凍室

朱孝天批F4歌不符審美　張震嶽喊他「脫隊F1」駁：很好聽

更多

最夯影音

更多
驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死

驚悚瞬間曝光！台南女清潔員「站垃圾車尾」才3秒　遭賓士猛撞慘死
200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

200kg巨輪擊中特斯拉畫面曝 超衰新車才落地...正要去廟裡祈福

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

大聲猜錯2ne1的歌：沒臉見人！　模仿GD唱腔⋯又道歉了XD

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

台南垃圾車停路邊收垃圾遭追撞　23歲隨車女作業員當場慘死

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

賴清德力挺卓揆「不副署」財劃法　怒轟立法濫權、在野獨裁

熱門快報

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

全民搶寶用加倍券 陪你過聖誕

禮物拿到手軟！快用加倍券，好禮通通來，中獎機會翻倍 Nice Nice

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面