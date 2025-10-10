▲國際女孩日前進校園，品牌攜壞特開講「月經導航」陪600學童學懂尊重 。（圖／品牌提供）

記者王威智／綜合報導

在10月11日國際女孩日到來前，女性品牌於9月25日走進全台學生人數最多的新北市秀朗國小，舉辦「Team Girls! 挺女孩 生理教育巡迴講座」。此次課程不只談生理期，更以「生理、心理、健康、性平、戀愛、實習」六大主題，為600位高年級學生建構完整的青春期知識。

現場由台灣健康聯盟合作主辦，蘇菲副總經理八木浩之、理事長吳玉琴到場致意，並邀請曾獲金曲獎新人獎的歌手「壞特?te」，以及專注月經與性平教育的講師白雪麻麻（王依琪）擔任講者，希望打破月經禁忌，讓孩子自在談身體、懂得尊重他人。

▲▼女性品牌於9月25日走進全台學生人數最多的新北市秀朗國小，特別邀請性平講師白雪麻麻（王依琪），將生理教育轉化為孩子能理解的語言，引導孩子們以正向態度面對並認識生理相關知識 。（圖／品牌提供）

白雪麻麻以護理與健康教育背景，將「月經知識」與「身體自主」化為孩子聽得懂的語言，鼓勵學生勇於提問；壞特也真誠分享青春期的不安與成長困惑，提醒同學：「月經不只是女孩的事，當男孩也懂得理解，就是最溫柔的支持。」

秀朗國小校長曾秀珠感謝企業帶來這堂意義深遠的課，表示校園是培養尊重的起點，唯有讓孩子敢談身體，尊重才能成為日常。台灣健康聯盟理事長吳玉琴則指出，團隊邀集多方專家編製「經期導航」教材，期盼未來能深入更多校園，讓青春期教育不再是禁區。

此外，「Team Girls 挺女孩！生理教育班級競賽」活動同步延長至11月30日，提供免費教材包，鼓勵教師將六大課程融入教學，參與班級還有機會獲得3,000元班費，讓公益教育從課堂延續到日常。