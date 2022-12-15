善心企業金高、君綺醫美、永慶房屋力挺公益　齊力參與「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」

▲「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，全台限量1,532套，由鉅陞國際開發 褚學忠董事長競標成功！

東森集團號召各大企業寒冬送暖傳遞愛！12/14上午與各大企業於國華高爾夫球俱樂部展開慈善球賽，緊接著晚宴義賣活動，更攜手善心企業共襄盛舉，共度充滿愛的夜晚。

為晚會義賣掀起另一波高潮的是金門酒廠帶來全球限量1,532瓶的類威士忌「金門酒廠建廠70週年紀念過桶高粱酒」，首度現身公益義賣。此為紀念金門酒廠建廠70週年，由黑松公司聯手金門酒廠以先驅角度推出的劃時代烈酒革新之作、更為金門酒廠開廠以來首批以金門高粱酒過桶產生的「類威士忌」，酒體將威士忌與高粱酒特點融合一體，兼具高粱酒的陳化效果與威士忌的木桶風格，裝瓶後仍逐年有十分顯著的陳化效果。

本次義賣的是編號0888號，數字相當吉祥有意義，由金門高粱酒品牌大使賴德諺先生親自為大家介紹產品的特殊珍稀之處，由鉅陞國際開發褚學忠董事長競標，他表示「非常幸運，無論酒體跟意義上都極富紀念價值，金門酒廠出了這支酒的底蘊跟我們一樣，都是由心裡面出發。」並認同ETtoday這次辦了很有意義的活動，所以一起共襄盛舉。

▲君綺醫美集團邁入下個20週年之際，希望能夠透過每個人微小的努力為愛地球盡一份心力，同時也象徵集團將在社會的每個角落持續輸出愛與關懷，以表不忘回饋社會的初心。

這次響應「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動的「君綺醫美」，在今年邁入第20個年頭，過去每年都固定會投入公益活動的君綺醫美，從支援前線醫護人員，到關懷罕病及弱勢族群皆親力親為，並持續推進以全人關懷為出發，提供生命救援、生命關懷與生命發展的三級自殺防治工作。今年年初還攜手陳美鳳，共同以「暖心醫美 美麗無距」的口號前進創世基金會。回饋社會始終不遺餘力的君綺醫美，近年來也著重心力在大自然與環保議題，從淨灘到濕地保育，都是希望拋磚引玉喚起社會大眾重視環境保育。

君綺總經理表示：「君綺醫美能邁入20年真的很不簡單，一路走來我們感謝每一個人的支持，有大家才有今天的君綺，所以我們堅持每年都要投入公益回饋社會，希望藉由這樣的良善循環，讓君綺醫美越來越好！」

▲永慶房屋對於偏鄉關懷不遺餘力，以實際行動力挺。

永慶房屋雖未直接參與賽事，但肯定公益精神，過去也曾用實際行動為偏鄉教育貢獻心力，為學生們建構更多元舒適的學習環境，因此本次也熱情參與贊助「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」活動，力挺慈善義舉，一起關懷偏鄉孩童。

▲2022年永慶房屋推動「攜手公益 暖心傳愛」公益活動，集結竹苗區超過150家加盟店的力量，支持部落孩子就學使用，讓偏鄉孩子的學習能持續不中斷！



12/14「2022 ETtoday高爾夫球邀請賽﹒慈善送愛」，當天慈善高爾夫賽事與義賣所募得的善款，將全數捐贈給東森慈善基金會「送愛到部落」專案，積極鼓勵這些小朋友不受環境侷限，快樂長大實現自我夢想，讓愛不斷循環。