國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普抱走諾貝爾和平獎有望？　CNN分析「降低台海風險」是關鍵

▲▼美國總統川普。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普多次表示期待獲得諾貝爾和平獎。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

CNN分析指出，美國總統川普毫不掩飾渴望獲得諾貝爾和平獎，若他能夠在未來1年成功結束烏俄及加薩2場戰爭，將有助於中東及歐洲的整合與互聯，遏制伊朗和俄羅斯野心，進一步降低台海衝突風險，也會成為2026年獲獎的充分理由。

川普上任後，立刻接手處理21世紀最嚴重的2場衝突，也就是加薩戰爭與烏克蘭戰爭，但目前均已出現和平曙光。

烏俄戰爭方面，經過數月政策調整和密集外交斡旋後，一項和平協議正在成形，條件包括美國及北約盟友向基輔提供安全保障與軍援，協防其主權領土免遭入侵，同時在烏東接觸線上進行有限領土交換，重建安全邊界，並為長期和平奠定基礎。

CNN指出，俄羅斯在這場戰爭中已付出慘重代價，不僅超過100萬人傷亡，經濟壓力日增，利率逼近20%，預算高度依賴能源出口，卻又面臨制裁威脅。如果白宮能夠堅持立場，川普繼續施壓莫斯科，普丁最終別無選擇，只能達成和平協議的可能性就會提高。

▲▼ 諾貝爾獎。（圖／達志影像／美聯社）

▲諾貝爾和平獎將在明年迎來125周年。（圖／達志影像／美聯社）

加薩戰爭方面，川普上周提出「20點加薩和平協議」，要求以色列放棄吞併或占領加薩走廊，而哈瑪斯必須放棄對加薩的控制並釋放所有人質。此提議已獲以色列認可，哈瑪斯也表達有條件支持，目前正在開羅進行人質釋放談判。

目前共識是，一旦戰爭結束，哈瑪斯就不能繼續控制加薩，但加薩需要由美國組織的國際努力恢復安全，並且建立新的治理結構，取代在那裡統治將近20年的哈瑪斯。

CNN指出，解決這2場衝突有助於中東及歐洲的整合互聯，遏制伊朗和俄羅斯野心，並降低台海衝突風險的連鎖效應。雖然川普本周獲得諾貝爾和平獎的機率微乎其微，但2026年就是該獎項125周年，若他真的能夠在明年成功結束2場戰爭，將成為充分的獲獎理由，「不論一個人怎麼看待川普總統與他的政府，在戰爭與和平這2個最重要的議題上，我們應該全都要希望他取得成功。」

10/07 全台詐欺最新數據

美國聯邦政府停擺進入第7天，川普政府突改口宣稱，被迫休無薪假的75萬名聯邦公務員在政府恢復運作後，恐怕無法獲得補發薪資。川普受訪時更稱，「這要看我們在談誰」，暗示部分員工不值得被照顧。

川普諾貝爾和平獎烏俄加薩台海

