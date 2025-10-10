自動駕駛「逆向闖紅燈」！特斯拉58件交通違規　美國要查了

▲特斯拉FSD功能屢傳車禍意外。（圖／達志影像）



記者吳美依／綜合報導

特斯拉近期屢傳車禍意外，原因都與「全自動輔助駕駛」（FSD）功能有關，闖紅燈與逆向行駛等58起違規事件，一共造成超過12起車禍及近24人受傷，被美國國家公路交通安全管理局（NHTSA）宣布調查。消息一出，特斯拉股價9日盤中一度重挫近3%，收盤仍下跌0.7%。

《美聯社》報導，NHTSA的最新調查涵蓋290萬輛配備FSD技術的特斯拉車款。該機構指出，許多事故駕駛表示，車輛在出現異常行為前完全沒有發出任何警告。FSD被形容為措辭不當，誘使駕駛把方向盤的控制權完全交給汽車系統，儘管特斯拉向監管機構及法庭主張該公司多次告訴駕駛系統無法自動駕車，駕駛仍必須隨時準備好接手。

NHTSA近年已對特斯拉展開多項調查，包括去年調查240萬輛特斯拉的駕駛輔助功能，此前該功能導致在起霧等能見度低環境下發生多起意外，今年稍早調查「召喚」技術在停車場造成的多起擦撞事故等。

▲馬斯克承諾，明年底在全美各大城市，推出特斯拉自動駕駛計程車。（圖／路透）

今年8月，邁阿密陪審團裁定，特斯拉須為2019年一起涉及自動輔助駕駛（Autopilot）的致命車禍負擔部分責任，賠償超過2.4億美元。特斯拉已經表示將對此提出上訴。

晨星（Morningstar）分析師戈德斯坦（Seth Goldstein）直言，「最終問題是，這套軟體到底有沒有用？」長期投資特斯拉的資金經理人格伯（Ross Gerber）更直批這套系統根本不管用，建議特斯拉停止使用「全自動駕駛」這個誤導性名稱，並承認系統主要仰賴攝影機視覺，而且還需要雷達感應器等硬體輔助。