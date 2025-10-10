　
國際

美11歲男童「把玩手槍」失手槍斃自己！　好友面前子彈爆頭亡

▲▼美國警察,警察,封鎖線,犯罪現場,槍擊,槍擊現場（圖／達志影像／美聯社）

▲美國一名男童意外槍斃自己。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

美國紐約州哈德遜河谷地區紐堡市9日清晨發生一起令人震驚的意外槍擊事件，一名11歲男童在與朋友把玩手槍時，槍枝不慎走火，他遭子彈擊中頭部，當場死亡。這起事故發生後，當地所有學校緊急封鎖，警方大舉出動，前往現場進行調查。

根據《紐約郵報》報導，紐堡警方發布的聲明指出，警方9日上午8時17分接獲槍擊事件通報，隨後趕往北米勒街一處民宅。警方抵達現場時，該名11歲男童已在家中死亡。

消息人士向News12透露，這名男童當時正與數名朋友一同把玩一把手槍，不料槍枝意外走火，子彈直接擊中他的頭部造成致命傷害。警方在官方聲明中證實，死者為紐堡大城市學區的一名學生，但基於隱私考量未公布男童身分或更多細節。目前警方也未公布槍枝所屬人士身分。

紐堡大城市學區透過聲明指出，「失去任何年齡的孩子都令人難以理解和接受，我們為這個孩子的家人以及所有認識和愛他的人感到心碎。」並提醒這類新聞也可能重新喚起過往經歷帶來的創傷和悲傷，因此將提供相關資源協助師生度過這次重大打擊。

由於槍擊現場位置敏感，距離當地一座公園、啟蒙計畫中心僅咫尺之遙，且與杜恩主教紀念學校僅相隔一個街區，校方基於安全考量立即下令全面封鎖所有學校設施。當局向驚慌的家長們保證，校內學生均安全無虞，所幸封鎖措施也在當天中午過後解除。

10/09 全台詐欺最新數據

