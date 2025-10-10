　
地方 地方焦點

「我們在開會」桃園60人躲民宅賭麻將　阿公級81歲賭客也嗨玩

▲警方攻堅麻將賭業場撬開鐵門。（圖／中壢警分局提供）

▲警方攻堅藏身民宅內的麻將賭場，以破壞工具撬開鐵門。（圖／中壢警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園中壢警分局持續加強連假前治安維護，經過連日布線和蒐證，在透天民宅內連破2道門，查獲麻將職業賭場，賭客竟辯稱「我們在開會」，現場查獲正在聚賭的男、女賭客及工作人員共60人，其中一名阿公級的邱姓男賭客竟已高齡81歲。

▲▼查獲男、女賭客及工作人員共60人、賭資籌碼、賭具及監視器。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲男、女賭客及工作人員共60人、賭資籌碼、賭具及監視器。（圖／中壢警分局提供）

▲▼查獲男、女賭客及工作人員共60人、賭資籌碼、賭具及監視器。（圖／中壢警分局提供）

中壢警方表示，員警發現華勛街一處民宅出入頻繁，經連日蒐證後，於9日下午14時40分許見時機成熟，以優勢警力持搜索票前往攻堅，專案小組先撬開一樓鐵捲門後，再衝上2樓撬開第二道鐵門成功破獲該賭場，並大喊通通不要動、全部下來。

出動遊覽車當場載回賭場負責人62歲陳男，工作人員62歲陳男、67歲余男、59歲鄧男及男、女賭客56人，並查扣麻將28副、骰子、監視器主機、鏡頭及賭客登記表等證物。經初步清點，賭資及籌碼總額約20萬元，其中營業賭資逾1萬、賭金逾7萬、籌碼合計逾13萬元。

中壢警分局長林鼎泰表示，警方國慶連假不放假，將持續針對轄內賭博、毒品及幫派據點等治安顧慮場所展開強勢掃蕩，展現打擊不法的決心。也呼籲民眾切勿心存僥倖參與賭博活動。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

瑞芳牛伏礦坑驚見「戴頭具」白骨！　疑淘金喪命
曝T12整合進度給輝達！　蔣萬安樂觀：只剩3到4個地主了
快訊／國慶夜送肉粽！　路線恐強碰看煙火車流
快訊／南港citylink驚傳砍人！　19歲男中刀濺血
胡瓜怒寄存證信函給民視！　爆要掰了《大集合》原因曝
新壽稱「新新併」是強迫解約　蔣萬安冷笑：T17、18不容許沒
美魔女「穿國旗比基尼」慶國慶　嗨喊：我心裡的驕傲信念

