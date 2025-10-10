女星「粉色蕾絲睡衣」找到了！　一件17000台幣

記者葉國吏／綜合報導

泰國30歲女演員、模特兒Janistar，近日以「粉色蕾絲睡衣」影片爆紅，甚至帶起睡衣上街的模仿潮。其實她身上的粉色蕾絲睡衣要價不低，一件要價台幣破萬。另外也有泰國網紅拍下當地服飾店狀況，已經有店家因Janistar帶出的熱潮、特別設置「粉色睡衣」專區。

▲▼泰國女星Janistar穿著粉色睡衣外出，影片吸引百萬人朝聖。（圖／翻攝janistarr IG）

Janistar日前在個人IG分享一段影片，只見她身穿粉紅色細肩帶睡衣、長髮披肩，搭乘摩托計程車趕赴活動。影片中，她不時展露美腿和性感身形，時而回頭一瞥、時而撥動秀髮，舉手投足間兼具性感與俏皮。這支短片甫上線便引發熱議，短短3天內就累積超過4000萬次瀏覽，按讚數突破140萬。

▲Janistar身上的粉色蕾絲小洋裝一件要價新台幣約17000元。（圖／記者葉國吏翻攝）

Janistar的「粉紅睡衣」造型不僅吸引網友討論，還引發一股模仿熱潮。Janistar身上這套睡衣其實售價不低，從電商網站上找到這件商品，要價420英鎊、折合台幣約17000元。

▲Janistar帶起的粉色蕾絲睡衣風潮，當地服飾店已經設立專區。（圖／翻攝IG）

另外泰國網紅也在IG「anna_whatshelikes」貼出當地服飾店狀況，可以看到因Janistar帶起的睡衣熱潮，服飾店已經特地陳設出「粉色睡衣」專區，許多粉絲也穿上睡衣出門拍影片，模仿她經典的回眸動作。