國際

超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬人朝聖

記者鄒鎮宇／綜合報導

泰國30歲女演員、模特兒Janistar，憑藉《輕率的愛》、《妒海2019》及《木棉飄落的樂章》等作品走紅，近日再度成為網路熱議焦點。她穿著粉嫩細肩帶睡衣、騎乘摩托計程車穿梭曼谷市中心的影片曝光後，吸引百萬網友關注，甚至掀起一波「睡衣造型」模仿潮。

Janistar日前在個人IG分享一段影片，只見她身穿粉紅色細肩帶睡衣、長髮披肩，搭乘摩托計程車趕赴活動。影片中，她不時展露美腿和性感身形，時而回頭一瞥、時而撥動秀髮，舉手投足間兼具性感與俏皮。這支短片甫上線便引發熱議，短短3天內就累積超過4000萬次瀏覽，按讚數突破140萬。

▲▼超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬讚。（圖／翻攝janistarr IG）

▲▼泰國女星Janistar穿著粉色睡衣外出，影片吸引百萬人朝聖。（圖／翻攝janistarr IG）

▲▼超美女星「粉色睡衣」現身機車後座　20秒影片吸百萬讚。（圖／翻攝janistarr IG）

隔天，Janistar又曬出另一段影片，直接穿著同一套粉紅睡衣現身活動現場，甚至在派對上熱舞，毫不在意傳統造型框架。她大方展現自信，令現場氣氛熱烈，睡衣造型也成為話題焦點。許多網友湧入留言，讚嘆她的美貌與氣場，「這是誰？太漂亮了」、「完全移不開眼」、「看了好多遍還是很美」、「我一個女人都看了四、五遍」。

Janistar的「粉紅睡衣」造型不僅吸引網友討論，還引發一股模仿熱潮。許多粉絲也穿上睡衣出門拍影片，模仿她經典的回眸動作。Janistar本人則在IG限時動態轉發這些粉絲創作，拉近與粉絲的互動。

