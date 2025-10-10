國慶連假天氣曝！第一波「東北季風」下週到　輕颱娜克莉將大迴轉

▲國慶連假天氣狀況。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導

今天是國慶日，連假前2天晴朗多雲偏熱，第三天開始變天、午後有雨。第一波東北季風預計在18日抵達，不過台灣東側另有一熱帶擾動發展，增添不確定性，還需觀察。另外「輕颱娜克莉」未來路徑預計會大迴轉。

氣象專家吳德榮於「洩天機教室」發文指出，國慶連假前2天(10、11日)各地大多為晴時多雲，白天偏熱，北海岸、大台北東側及東半部偶有零星降雨的機率，午後山區亦偶有局部零星降雨的機率。

國慶日各地區氣溫為：北部23至37度、中部23至36度、南部24至36度、東部21至34度。中央氣象署針對新北市、新竹縣、苗栗縣、台南市發佈橙色高溫燈號，有連續出現36度高溫的機率；台北市、桃園市、台中市、屏東縣為黃色燈號。

▲8縣市高溫燈號。（圖／中央氣象署）



國慶連假第3天至下週四(12至16日)各地晴時多雲，白天炎熱，午後山區有局部短暫陣雨，東半部偶有零星降雨的機率。

第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」，大致在18日晚或19日抵達，但台灣東側另有一熱帶擾動發展(左圖)，更添各國模擬的「不確定性」。因此，降溫的幅度及伴隨水氣的多寡？模式持續調整中，需密切觀察。

日本東方海面有「中颱哈隆」逐漸遠離、變性。「輕颱娜克莉」向西北進行，逐漸逼近琉球東方海面，未來亦有大迴轉的路徑，似乎也會閃過日本本土。

▼19日模擬圖顯示，第1波帶有明顯冷空氣的「東北季風」已抵達，台灣東側則另有一熱帶擾動發展。（圖／洩天機教室）