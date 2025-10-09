2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選對會日前開會討論台北市長候選人潛在人選，掀起各界關注。關於2026台北市長選舉將由誰出戰現任市長蔣萬安，國民黨台北市議員張斯綱直言，立委吳思瑤、行政院副院長鄭麗君最有可能，立委王世堅雖然未必會出線，但王對蔣萬安的威脅是最高的。

▲蔣萬安有意爭取連任台北市長。（資料照／記者林敬旻攝）

國民黨台北市議員張斯綱8日在網路節目「下班瀚你聊」中，被問到2026台北市長選舉，綠營最有可能派誰出來對戰爭取連任的蔣萬安，他直言，鄭麗君、吳思瑤最有可能被提名，但如果是王世堅，對蔣萬安的威脅最高，因為王對市政很熟悉。

不過，張斯綱也表示，縱使市場上王世堅的接受度比較高，但也未必真的會出線，畢竟連王自己都說了「一定不是我」，「朕意有的時候還是會左右一些結果的」。

▲張斯綱認為，如果是王世堅參選，對蔣萬安來說威脅最高。（圖／ETtoday資料照）

同場來賓民進黨台北市議員林亮君則表示，她無法回答到底是誰會出來參選台北市長，但目前傳出比較積極爭取的是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。

林亮君說，民進黨有初選機制，選對會也有提到希望在農曆年前定下人選，如果吳怡農和其他人都有意爭取，除了初選機制，也有可能是用協調、徵召等方式，但不論如何，民進黨一定會派出最強人選。