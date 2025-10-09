　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員張斯綱曝原因

記者黃翊婷／綜合報導

民進黨選對會日前開會討論台北市長候選人潛在人選，掀起各界關注。關於2026台北市長選舉將由誰出戰現任市長蔣萬安，國民黨台北市議員張斯綱直言，立委吳思瑤、行政院副院長鄭麗君最有可能，立委王世堅雖然未必會出線，但王對蔣萬安的威脅是最高的。

▲國民黨立委蔣萬安受訪。（圖／記者林敬旻攝）

▲蔣萬安有意爭取連任台北市長。（資料照／記者林敬旻攝）

國民黨台北市議員張斯綱8日在網路節目「下班瀚你聊」中，被問到2026台北市長選舉，綠營最有可能派誰出來對戰爭取連任的蔣萬安，他直言，鄭麗君、吳思瑤最有可能被提名，但如果是王世堅，對蔣萬安的威脅最高，因為王對市政很熟悉。

不過，張斯綱也表示，縱使市場上王世堅的接受度比較高，但也未必真的會出線，畢竟連王自己都說了「一定不是我」，「朕意有的時候還是會左右一些結果的」。

▲▼柯文哲施政報告與質詢及答覆,王世堅議員送柯文哲市長一副刀叉,說柯文哲市長是用刀叉吃人肉。（圖／記者季相儒攝）

▲張斯綱認為，如果是王世堅參選，對蔣萬安來說威脅最高。（圖／ETtoday資料照）

同場來賓民進黨台北市議員林亮君則表示，她無法回答到底是誰會出來參選台北市長，但目前傳出比較積極爭取的是壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農。

林亮君說，民進黨有初選機制，選對會也有提到希望在農曆年前定下人選，如果吳怡農和其他人都有意爭取，除了初選機制，也有可能是用協調、徵召等方式，但不論如何，民進黨一定會派出最強人選。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
青海老虎溝山難困251人1死　死者來自台灣
快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了
輝達台灣總部　民生社區呼聲高
Lulu感性告白陳漢典「愛情真相」曝光　私下對話全場噴淚
啦啦隊女神「透視裝」側身全看光！　超辣S曲線要人命
快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台
中職「26歲帥哥投手」女友超正！　職業曝光
快訊／台中深夜轎車撞入民宅　屋內1女當場死亡

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了

批中央別只會謝謝鏟子超人　小草女神質疑動員力道不足

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

傅崐萁喝完水嗆「這是你的水平」！卓揆挑下巴回擊：那是你的茶瓶

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝國軍下一步規劃

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了

批中央別只會謝謝鏟子超人　小草女神質疑動員力道不足

2026對決蔣萬安「王世堅威脅最高」　藍議員曝原因

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

輝達進駐北士科卡關　桃園民代籲張善政「把輝達拿回來」

傅崐萁喝完水嗆「這是你的水平」！卓揆挑下巴回擊：那是你的茶瓶

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝國軍下一步規劃

吳志中：若世界失去台灣及晶片產業　全球將陷入嚴峻困境

拉美3友邦慶賀團訪台　外交部：以主賓身分出席國慶大會

王義川稱「青少年白目」要校園禁抖音　王世堅：政治界玻璃心

睡夢中遭「飛車奪命」！台中茶葉行凌晨遭撞　年邁母慘死兒受傷

小熊續命！4比3險勝釀酒人 系列賽避免遭橫掃

饅頭媽曬驗孕棒證實懷四寶！池畔大開性別趴…放煙火揭曉寶寶性別

鴻海收購日產汽車廠「談判破局」！　日媒：9月中已決定退出

貴人來了！　4生肖喜迎大豐收

快訊／台北橋站「異物卡車門」！上班族擠爆月台　北捷回應了

陳匡怡「飯局照」惹怒富商：有病看醫生　曾罵林千又賤人

羅伯斯：不會讓大谷中繼！全力信任山本與牛棚戰力

黃仁勳：英特爾花33年想幹掉輝達　現在變戀人

「TOYOTA集團入門休旅」新改款化身小RAV4！40萬有找油耗27.8km/L

【這盤都偶的】米克斯水汪大眼+坐姿超正等肉肉吃

政治熱門新聞

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

卓榮泰玩諧音哏？　嗆傅崐萁「你的茶瓶」藏深意

總統府光雕秀出現《零日攻擊》　粉專：憑什麼

柯文哲解釋碎紙　稱橘子早出國「真爽」

中共鎖台「天然氣僅撐11天」　顧立雄曝下一步規劃

快訊／台北橋站「異物卡車門」　北捷回應了

桃園民代籲張善政　加把勁「把輝達拿回來」

台北市議會今開議　民進黨團提案還稅於民「普發2.1萬」

2026對決蔣萬安　他曝王世堅威脅最高

沒半個官員道歉！翁曉玲轟卓榮泰厚臉皮

2026議員點將／綠營網美助理簡伊翎征桃　柯P票倉白營將大舉掠地

王義川要校園禁抖音　王世堅：政界玻璃心

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

更多熱門

相關新聞

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達進駐北士科卡關　黃捷喊話：來高雄一定不會後悔

輝達（Nvidia）選定北士科的T17、T18基地做為亞太總部地點，但該處地上權屬於新光人壽，北市府、輝達、新壽三方對於土地處理方式有不同見解，至今仍卡關。對此，民進黨高雄立委黃捷今（8日）點出「高雄的優勢」強調，機會是留給準備好的人，高雄萬事俱備，只待輝達東風啟航，歡迎輝達來高雄，一定不會後悔！

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

柯文哲出庭點王世堅都在講幹話　王反送4字：沆瀣一氣！

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

參選台北市長？王世堅讚苗博雅、吳怡農都適合　「絕對不是我」

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

1圖揭新壽「獲利百億如意算盤」　游淑慧：北市府、輝達誰當冤大頭

關鍵字：

蔣萬安吳怡農王世堅台北市長

讀者迴響

熱門新聞

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

獨／台AV女神爆賣春內幕　最高開價百萬元

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

時速149改成151硬開罰單　國道荒唐警判刑

「啊」一聲被沖到230m外！砂石場闆娘遭埋亡

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

脹奶照曝！H級辣模產後賣「母乳香皂」　給粉絲搶購

民進黨2026首波提名出爐　朱立倫：國民黨是長期布局

傅崐萁喝水嗆：這你的水平！卓揆回應網笑翻

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

日本太空人拍下「龍的巢穴」：颱風眼讓他恐懼

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面