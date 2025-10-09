陳匡怡「飯局照」惹怒富商：有病看醫生　曾罵林千又賤人

▲陳匡怡近來因不願刪掉和已婚男子的飯局照，惹來不少爭議。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

曾以「台大五姬」走紅、並演出《我可能不會愛你》的女星陳匡怡近年來淡出演藝圈，卻因常在臉書曬出有眾多追求者的貼文引起關注，日前她因貼出飯局中一名已婚男子入鏡的照片，遭對方要求下架，引起爭議。案情還有後續，原來這場飯局是富商郭永福邀約的場合，造成紛擾，讓郭永福怒批陳匡怡「有病要看醫生」。

據悉，陳匡怡不願下架已婚黃姓男子的照片，除了冷回對方外，也讓郭永福相當不爽，因為這場飯局就是郭永福約的，陳匡怡擅自曝光在場人士，還讓對方被以為是她的追求者。

郭永福貼出和陳匡怡的對話，陳匡怡突然傳訊息給他，沒頭沒尾地說「你請他不要來害我」「很煩」「不要再來煩我了」等等，完全沒有在管郭永福在講什麼，讓郭永福相當火大。郭永福發限動直言「黃男真倒楣」，還叫陳匡怡要去看醫生，意指她精神有問題。

▲郭永福發限動痛罵陳匡怡。

這位富商郭永福其實和演藝圈有相當關聯，最知名的就是藝人林千又和前夫鬧離婚互毆時，郭永福為了挺朋友（林千又前夫），痛罵林千又「賤人小三破壞家庭」，遭林千又告上法院，總之，郭永福和藝人們糾紛不少，劇情總是和對方互罵，如今又再扯上陳匡怡，恐怕後續口水戰吵不完。



