轉落腳松南營區？　蔣萬安稱輝達「已看過」：年底前有初步結果

▲蔣萬安施政報告與質詢及答覆。（圖／記者黃克翔攝）

記者鄭佩玟／台北報導

輝達（NVIDIA）台灣總部原屬意落腳北投士林科技園區T17、T18基地，但因地上權問題卡關。對於如何把輝達留在台北市，議員許淑華質詢台北市長蔣萬安時指出，輝達來台北市第一個看的是松山機場南側基地，有沒有可能當成第2個腹案？副市長李四川說，雖然比較小，但是有可能的，蔣萬安則說，其實不管是T12還是松南營區，都已經帶輝達看過，他們也說會帶回去研究，如果有回覆有興趣，那年底前就有初步結果了。

許淑華質詢指出，北市是否有其他的腹案還要繼續進行？因為當T12的訊息出來後，私地主這部分就很難處理，市府今天也說松山機場南側，據她了解，輝達來台北市第一個來看的就是這一塊基地，有沒有可能當成第2個腹案在進行？

李四川說，都有可能，因為當初這一塊地，副秘書長有陪輝達人員去看過，因為市府回饋回來的地，大概3.1公頃，比較小一點，但對面有3.3公頃，是屬於國防部的，市府不知道這塊國防部的地，是不是在年底可以交地出來，北市這邊是確定大概年底可以交地。

許淑華說，賴清德總統也下令了，所以市府可以行文國防部，把地整合起來，可以成為第2個腹案，因為這個全部都是政府的地，比較好處理，市府也應同步去進行，因為過去一年，市府沒有太多的進展，而且這塊地明明地上權已經交給台北市政府了。

李四川指出，因為輝達跟新壽簽了MOU，如果沒有失效，其實沒有辦法。許淑華再問，市長能否夠給個承諾，大概什麼時候這個案子可送到議會來？蔣萬安說，不管是T12或者是松南營區，輝達都去看過，市府也提供他們資料，他們也說會再回去研究，如果輝達回覆對這幾塊有興趣，「我想很快，應該年底前就會有一個初步的結果」。

至於普發現金問題，許淑華問，到底要不要發現金？蔣萬安答詢回應，議會有提案市府就會研議，但還是要整體考量北市的財政狀況，接下來投入很多重大經費，多達4800億，從捷運、社宅到校舍與市長改建，許淑華又說，中央也有很多重大建設要做，但立院還是要求還稅於民，那台北市呢？新竹市昨天已經宣布要編列預算普發每人5000元，那台北市呢？蔣萬安回覆，台北市現在正有六條捷運線在興建，許淑華此時打斷，當初大罷免時，蔣萬安說要共體時艱，如果還稅於民全國人民都可以，那就應該發啊！蔣萬安則稱，概念不同，接下來投入的公共建設有4800億，中央是收所得稅，跟北市是不一樣的，中央更扣了補助款。