紅線牽金磚！樂成宮月老「姻緣金磚」　400名額4分鐘秒殺

▲「今年亮點「姻緣金磚」甜點，經月老加持後爆紅，成為最夯愛情信物。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

國定三級古蹟、香火鼎盛的台中樂成宮再度見證月老神威！廟方日前舉辦「樂見真愛・成就幸福」單身聯誼活動，400個名額在開放報名後瞬間被秒殺，男性組僅花4分鐘全數額滿，女性名額也在24小時內告罄。現場聚集科技新貴、金融才俊與醫護公教菁英，氣氛熱絡。

今年活動最大亮點，是樂成宮首次與法式精品甜點品牌「卡柏蒂 CUPETIT」跨界合作，推出經月老加持的「姻緣金磚」甜點。這款甜點象徵愛情如金磚般堅固永恆，不僅為傳統祈緣儀式添上現代浪漫氣息，更意外引發搶購熱潮。活動當日，每位參加者都能獲得一份「小金磚禮」，若現場成功配對，還可抱回限量「金磚甜點禮盒」，象徵緣分甜蜜開花。

▲「樂成宮月老聯誼活動現場氣氛熱烈，男女信眾在紅線前虔誠祈願，盼月老賜良緣。（圖／記者游瓊華翻攝）

樂成宮董事長何敏誠表示，月老殿自2005年設立以來，靈驗事蹟層出不窮，幾乎每週都有新人返宮致謝，廟內牆上貼滿的紅色喜帖，正是信眾口碑的見證。近年來月老人氣不斷飆升，不僅是全台三大月老廟之一，更成為年輕人心中「最靈」的愛情地標。

甜點品牌卡柏蒂總監指出，這次合作是信仰與設計的美學融合，原以為僅是一場創意聯名，沒想到經月老加持的金磚甜點竟成為爆款，不僅在活動中大受歡迎，更吸引外縣市新人專程訂購，作為婚宴上的愛情祝福禮。

活動當日紅線飛舞、香煙繚繞，不少男女信眾在月老殿前虔誠祈願，氣氛既浪漫又莊嚴。當配對成功的那一刻，掌聲與笑聲齊響，金磚甜點香氣飄散，一場古今交融的愛情儀式，就此寫下最甜蜜的一頁。

▲每位參加者都能獲得一份「小金磚禮」。（圖／記者游瓊華翻攝）