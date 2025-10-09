林口某雙語幼兒園「已蒐證」要告了！才發聲明稿又刪除　全文曝光

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童！擁50萬粉絲的知名YouTuber控訴，他不到3歲的女兒被老師拿膠帶貼嘴，還被關進小黑屋。對此，該幼兒學校正式在臉書上貼出聲明稿，強調影像資料已經交由警方保存，對於蓄意散播不實資訊的相關貼文等，已經委託專業律師團隊蒐證，後續也不再回應相關細節。不過稍早，園方又將此聲明稿移除。

知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

對此，幼兒園透過臉書發布聲明稿，提到「有關10月6日本班網路傳播事件，本班已主動通報轄區分局及主管機關，完成調查」。

聲明稿指出，「本班將持續配合主管機關調查，誠摯期盼透過司法途徑還原真相，保障全體師生權益及學童受教權。本班絕不容許不當的教學行為，亦高度重視教學環境的安全性。於知悉『網路傳播內容』後，第一時間即啟動內部專案小組，全面進行內部調查並保存所有監視器錄影畫面做為直接證據」。

▲幼兒園發布聲明稿，但目前已經刪除。（圖／翻攝自幼兒園Facebook）

聲明稿續指出，「10月7日本班主動聯繫轄區分局，提供完整監視器畫面供保存作為證據，說明事件經過，完成相關筆錄，也於10月7日積極配合教育主管機關調查；目前所有影像資料已交由警方進行保存，以確保調查過程公正、透明且無任何疑慮」。

園方強調，從事教育工作皆有使命維護教學環境的安全，並維持學習活動的正常進行，「本班對『網路傳播未經查證內容』，或蓄意散播不實資訊、誹謗或損害本班名譽及老師名聲的相關留言、貼文，已委託專業律師團隊蒐證，對上述行為將透過司法管道以保障本班師生權益。然本班已進入司法調查，為尊重司法調查機制與確保案件的公平客觀俾釐清真相，本班將不再對外回應相關細節」。

不過該聲明稿才發布不到半小時，園方又將此聲明稿移除。