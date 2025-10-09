　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

林口某雙語幼兒園「已蒐證」要告了！才發聲明稿又刪除　全文曝光

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告，說明確切狀況。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲知名YouTuber率5家長前往警局提告。（圖／記者陸運陞翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

林口某間雙語幼兒園遭爆虐童！擁50萬粉絲的知名YouTuber控訴，他不到3歲的女兒被老師拿膠帶貼嘴，還被關進小黑屋。對此，該幼兒學校正式在臉書上貼出聲明稿，強調影像資料已經交由警方保存，對於蓄意散播不實資訊的相關貼文等，已經委託專業律師團隊蒐證，後續也不再回應相關細節。不過稍早，園方又將此聲明稿移除。

知名房產YouTuber「Ted」在片中控訴，林口某幼兒園不當對待學童，同時找來6位家長出面作證，稱曾目睹老師把小孩拖到監視器拍不到的死角貼嘴巴、拍打臉和手；不僅如此，還有某位孩童因為不睡午覺，每次都會被老師拉出教室。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，幼兒園透過臉書發布聲明稿，提到「有關10月6日本班網路傳播事件，本班已主動通報轄區分局及主管機關，完成調查」。

聲明稿指出，「本班將持續配合主管機關調查，誠摯期盼透過司法途徑還原真相，保障全體師生權益及學童受教權。本班絕不容許不當的教學行為，亦高度重視教學環境的安全性。於知悉『網路傳播內容』後，第一時間即啟動內部專案小組，全面進行內部調查並保存所有監視器錄影畫面做為直接證據」。

▲▼ 。（圖／翻攝自幼兒園Facebook）

▲幼兒園發布聲明稿，但目前已經刪除。（圖／翻攝自幼兒園Facebook）

聲明稿續指出，「10月7日本班主動聯繫轄區分局，提供完整監視器畫面供保存作為證據，說明事件經過，完成相關筆錄，也於10月7日積極配合教育主管機關調查；目前所有影像資料已交由警方進行保存，以確保調查過程公正、透明且無任何疑慮」。

園方強調，從事教育工作皆有使命維護教學環境的安全，並維持學習活動的正常進行，「本班對『網路傳播未經查證內容』，或蓄意散播不實資訊、誹謗或損害本班名譽及老師名聲的相關留言、貼文，已委託專業律師團隊蒐證，對上述行為將透過司法管道以保障本班師生權益。然本班已進入司法調查，為尊重司法調查機制與確保案件的公平客觀俾釐清真相，本班將不再對外回應相關細節」。

不過該聲明稿才發布不到半小時，園方又將此聲明稿移除。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/08 全台詐欺最新數據

更多新聞
469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／板橋府中商圈墜樓！41歲男死亡　嚇壞逛街民眾
顏正國「流下男兒淚」敬業態度曝光　楊祐寧揭遺憾
全聯、家樂福上百商品「買1送1」！雙十連假祭優惠
快訊／台中BMW飛車撞茶行！兒淚「媽媽攔腰斷了」　相驗結果曝
日圓再貶！續刷8個月新低
騎士闖國道1號！　撞噴當場失去生命跡象
班上連爆黃金葛下毒、性騷！台中師5大失職　開罰6萬

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

寧夏夜市林記麻辣臭豆腐用到黑心豬腸　業者道歉並「暫不供應」

婚紗鑽戒都不用！過來人曝真心話「1必要結婚支出」　千人狂點頭

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

搶！雙十連假18場　1800份購物金限時快閃

林口某雙語幼兒園「已蒐證」要告了！才發聲明稿又刪除　全文曝光

出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

賴清德1句話「川普正偷偷開心」　她笑：終於進入權力遊戲了

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」 她氣炸分手網挺：測試底線

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告：我有一槍斃命的證據

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

顏正國50歲癌逝　肺腺癌篩檢　蘇一峰推這檢驗比X光有效

薔薔遭「AI換臉」冒名代言壯陽藥！　直攻詐騙公司地址...對方道歉下架

寧夏夜市林記麻辣臭豆腐用到黑心豬腸　業者道歉並「暫不供應」

婚紗鑽戒都不用！過來人曝真心話「1必要結婚支出」　千人狂點頭

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

搶！雙十連假18場　1800份購物金限時快閃

林口某雙語幼兒園「已蒐證」要告了！才發聲明稿又刪除　全文曝光

出國注意！桃機「這時段」啟動管制　民眾小心趕不上飛機

賴清德1句話「川普正偷偷開心」　她笑：終於進入權力遊戲了

高鐵上最吵的不是孩童　官方統計：逾7成噪音來自手機、影片

滿桌香菜料理！男友稱「想讓妳接受」 她氣炸分手網挺：測試底線

受災車輛補助「汽車大型重機5萬、機車1萬」　2天630輛申請

台驊9月營收月減4.08%、年減35.75%　公司穩定貨量表現穩健

板橋府中商圈驚傳墜樓！41歲男送醫不治　嚇壞逛街民眾

不可以虐兔兔！他逗弄被抓傷爆氣　亂棒狂K拋飛摔死牠...下場曝

好市多會員「瘋搶金條」！每月賣65億貴金屬　上架幾小時被掃光

黃國昌拋聯合政府非權位分配　鄭麗文認同：藍白需溝通並提共同主張

主播劉盈盈生了！　「見兒子濃眉大眼」笑了：真的不是偷生

人質最快11日獲釋！以色列撤軍時程曝光　川普預計12日抵以色列

林宜瑾涉詐助理費1412萬起訴　民進黨廉政會：一審判決有罪就處分

桃園自小客追撞等紅燈小貨車　車體變形駕駛不治！瞬撞畫面曝

分析10萬起輕生案例　遺書最常提「爸、媽」！反映貧困長照悲劇

【幸福就是這麼簡單】爸每天一回家就被女兒們熱情迎接

生活熱門新聞

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

雙颱大迴轉！　最新路徑曝

美籍網紅救災「存款剩2元」突收2萬贊助感動哭

薇閣中學遭爆「5男2女不當行為」　校方怒斥謠言：已報警

國小畢旅「3天2夜」快破萬！完整行程曝光　家長臉綠了

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

北捷踹嬤「Fumi阿姨」被問：是男是女？高EQ回應

消失1小時！男友「定位知名1商圈」　網勸分手

今晨19.9℃！　國慶連假雨區曝

快訊／台北捷運今早傳列車故障　乘客擠爆月台

林口某雙語幼兒園要告了！發布正式聲明稿

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

比LINE視訊還穩「一票果粉卻不用」！網曝原因

出國玩一周「中流感再請一周」　學生下場崩潰

更多熱門

相關新聞

盤點5大「輝達候選地」房價　最便宜單價3字頭

盤點5大「輝達候選地」房價　最便宜單價3字頭

輝達（NVIDIA）進駐北士科恐生變，目前全台有5處國有地呼聲高，房仲業者統計這5區周圍房價，範圍頗廣，落在3~9字頭，最便宜是台南平實營區、最貴是北市松南營區。

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

林口某幼兒園「聲明稿曝光」

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

快訊／林口雙語幼兒園爆虐童　教育局「開罰30萬」資料移送調查

涉虐網紅爸2歲愛女　幼兒園交出關鍵影片

涉虐網紅爸2歲愛女　幼兒園交出關鍵影片

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告

林口雙語幼兒園爆虐童！YTR與5家長提告

關鍵字：

林口雙語幼兒園虐童

讀者迴響

熱門新聞

熟睡遭撞亡！台中兒睡上鋪逃劫　淚曝母睡下鋪：攔腰斷了

獨／遭前男友羞辱：無法娶妓女　AV女神心碎棄婚

51歲玉女歌手婚後淡出演藝圈　近照美成這樣

買5萬元座椅是因長官處高壓狀態？　國防部：不會買這麼貴了

高雄二寶女師激戰主任　嗨喊「明天換我騎你」還傳私密處照

沖繩機場「台人超沒水準一幕」！丟臉丟到國外

黑男街頭配對片下架風波燒！　又被挖大尺度正妹片

女神「現身災區清水溝」！

從朋友變老公！Lulu甜喊陳漢典「我的李大仁」　私下告白內容超噴淚

唐玲父確診肺腺癌2個多月就走了　她驚覺1徵兆：以為是特色

長期性侵女學生　性侵犯狼師被獄友殺死

顏正國靈堂照遭偷拍外流！　鋼鐵爸深夜怒發聲

死了都要討債！　女趁「瞻仰遺容」偷按指印

顏正國浪子回頭！2童星也入歧途　他淪「十大逃犯」

能躺就不坐「最懶散星座」Top 3公開

更多

最夯影音

更多
陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！

陳偉霆催趙露思繼續演戲「預約二搭」　誇她「背好美」糗喊：我好變態！
大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

大眼守宮西瓜吃一半被移開　牠當場當機...傻傻舔空氣XD

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

草爺回看「與顏正國聊天紀錄」才見異樣　曝他「私下很照顧後輩」：真的是好大哥

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

北市工安意外！2工人「8F摔落地面」　頂樓鐵管噴飛爆水

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯超高CP值麵包開箱

全聯超高CP值麵包開箱

「文里補習班」開課啦！今天就來開箱，五款麵包，究竟會不會踩雷，讓我們繼續看下去

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面