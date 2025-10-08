年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波10/9（四）～10/19（日）強勢登場。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）



消費中心／綜合報導

一年一度的血拼盛事來了！豐原太平洋百貨週年慶自9/25（四）開跑以來人氣爆棚，業績紅盤、驚喜禮更是「開店秒殺」，早起排隊的民眾把現場擠得熱鬧非凡，接下來雙十連假，週年慶第二波10/9（四）～10/19（日）強勢登場，從化妝品到秋冬新品服飾，全都祭出超殺折扣，買氣再衝一波。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，「為了感謝太百好友們的支持，這幾年我們持續引進知名品牌進駐，不斷改裝打造舒適的購物空間，回饋更是沒有天花板，只有加碼再加碼！週年慶第二波好評再推出天天滿5仟送5佰，首四日更祭出超強不限量的滿1萬5加碼再多送5佰，除了親切貼心的服務，誠意滿滿的多重回饋，絕對是年度最好康！」

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波祭出超殺折扣，使用國泰世華信用卡還有三重好禮。



週年慶第二波誠意滿滿，全館1-7樓及9樓（部分除外）當日消費滿5,000送500，還能累計無上限；開跑前四天再加碼，滿15,000再多送500，買越多賺越多！另外使用國泰世華信用卡還有三重好禮，當日刷滿3萬起送百貨禮券最高可拿4,500，刷CUBE卡再加贈300，搭配「樂饗購＋Level 3」權益再享3.3%回饋，簡直是回饋界天花板。

不只優惠滿滿，雙十連假還有一連串親子活動登場！10/10（五）下午3點有「我是小小搬運工」、10/11（六）推出「童話臉彩」、10/12（日）登場的是超人氣「萌寶貝爬爬樂」，活動地點就在一樓廣場與五樓童裝區，爸爸媽媽快帶寶貝來參加，留下最可愛的成長瞬間。