　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

▲豐原太平洋百貨。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波10/9（四）～10/19（日）強勢登場。（圖／豐原太平洋百貨提供，下同）

消費中心／綜合報導

一年一度的血拼盛事來了！豐原太平洋百貨週年慶自9/25（四）開跑以來人氣爆棚，業績紅盤、驚喜禮更是「開店秒殺」，早起排隊的民眾把現場擠得熱鬧非凡，接下來雙十連假，週年慶第二波10/9（四）～10/19（日）強勢登場，從化妝品到秋冬新品服飾，全都祭出超殺折扣，買氣再衝一波。

豐原太平洋百貨董事長連錦表示，「為了感謝太百好友們的支持，這幾年我們持續引進知名品牌進駐，不斷改裝打造舒適的購物空間，回饋更是沒有天花板，只有加碼再加碼！週年慶第二波好評再推出天天滿5仟送5佰，首四日更祭出超強不限量的滿1萬5加碼再多送5佰，除了親切貼心的服務，誠意滿滿的多重回饋，絕對是年度最好康！」

▲豐原太平洋百貨。（圖／豐原太平洋百貨提供）

▲豐原太平洋百貨週年慶第二波祭出超殺折扣，使用國泰世華信用卡還有三重好禮。

週年慶第二波誠意滿滿，全館1-7樓及9樓（部分除外）當日消費滿5,000送500，還能累計無上限；開跑前四天再加碼，滿15,000再多送500，買越多賺越多！另外使用國泰世華信用卡還有三重好禮，當日刷滿3萬起送百貨禮券最高可拿4,500，刷CUBE卡再加贈300，搭配「樂饗購＋Level 3」權益再享3.3%回饋，簡直是回饋界天花板。

不只優惠滿滿，雙十連假還有一連串親子活動登場！10/10（五）下午3點有「我是小小搬運工」、10/11（六）推出「童話臉彩」、10/12（日）登場的是超人氣「萌寶貝爬爬樂」，活動地點就在一樓廣場與五樓童裝區，爸爸媽媽快帶寶貝來參加，留下最可愛的成長瞬間。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

10/07 全台詐欺最新數據

更多新聞
405 1 8091 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中
顏正國乾女兒賴嬌嬌心碎悼念　最後11字對話曝光
快訊／輝達進駐北士科卡關　賴清德出手了：中央該幫的一定全力幫
快訊／娜克莉颱風生成　「大迴轉」最新預測路徑曝
雙十國慶前夕！陸劍指賴清德撼樹蚍蜉　國台辦：統一必勝台獨必亡
緬甸節慶遭血洗！至少24死　孩童炸成碎片

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

SUBWAY推台灣限定「豆瓣嫩牛潛艇堡」　黃金組合吃法曝光

拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃

7-11「Moleskine聯名三麗鷗」　新推布丁狗、大耳狗、帕恰狗周邊

3大速食店會員日優惠一次看　肯德基買1送1、德克士+10元多1件

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣　粉絲狂喊：假都請好了、沒抽到本命不回家

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

花蓮挖土機超人中秋夜離世　負傷熱血救災最後身影曝光　兒堅強跪別：很驕傲

年度最好康！豐原太平洋百貨週年慶第二彈登場

SUBWAY推台灣限定「豆瓣嫩牛潛艇堡」　黃金組合吃法曝光

拿坡里「買4送4」慶雙十連假　炸雞、烤翅一次吃

7-11「Moleskine聯名三麗鷗」　新推布丁狗、大耳狗、帕恰狗周邊

3大速食店會員日優惠一次看　肯德基買1送1、德克士+10元多1件

國慶限定披薩優惠一次看　拿坡里買大送大、達美樂全口味半價

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣　粉絲狂喊：假都請好了、沒抽到本命不回家

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達派回歸　小麥麥家家酒玩具只送不賣

三天兩夜深遊安平＋秋蟹雙饗宴　大員皇冠假日酒店打造詩意慢旅

麵包超人也來幫忙了！餐車現做麵包　溫暖鏟子災民、超人的胃

王思佳收工忘撕名牌　搭電梯一看糗翻：路人一定覺得我很想紅

《寶可夢傳說Z-A》台北夜市祭亮點一次看！遊戲搶先玩、皮卡丘現身

光復災區老師「沒收整箱保力達」曝原因！網讚爆：人間清醒

快訊／砂石場老闆娘「車輛內遺體運出了」！　身分仍待確認中

上機才被告知沒素食餐　吃素男被迫吞「含肉飛機餐」意外噎死

不爽兒子搞外遇！泰榴槤大亨「PO文懸賞揍小三」　每下3萬打到分手

男孩青春期變聲怎麼吃？營養師：堅硬、刺激食物少碰！

爆他團隊涉「美濃大峽谷」遭賴瑞隆提告　許采蓁嗆：歡迎來告

【致敬英雄】挖土機超人敗血症離世　賴清德、傅崐萁親赴靈堂哀悼

消費熱門新聞

國慶限定「披薩優惠」一次看

限今天！全家咖啡「買6送6」

3大速食店會員日優惠一次看

三商炸雞3大國慶優惠明天開跑

全台阿米備戰搶購！TinyTAN盲盒明日開賣

拿坡里「炸雞買4送4」慶雙十連假

7-11「Moleskine x 三麗鷗狗狗天團」

麥當勞美式起司堡、藍莓卡士達雙餡派回歸

超商今起咖啡買7送7、買10送10

星展卡神級回饋最高萬元入袋

2大速食店推89元銅板優惠

全台速食店中秋優惠懶人包

拒入秋乾癢！凡士林潤膚露「3瓶300元有找」

家樂福「BLACKPINK 聯名啤酒」10/5起開賣

更多熱門

相關新聞

新光三越台北信義新天地周慶10／16開跑

新光三越台北信義新天地周慶10／16開跑

新光三越台北信義新天地周年慶10月16日開跑，今年週年慶相當有看頭，攜手南韓首爾現代百貨集聚10家最強韓潮話題品牌，更與日本伊勢丹百貨共同打造全台唯一男性選物店，美妝主打首八日天天抽出頂級美妝正貨，回饋力度堪稱歷年最強。

Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶

Nespresso再掀「白日咖啡派對」新浪潮！國際咖啡日、週年慶雙重慶

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊 導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

陸媒開箱「黃山低價團」三日遊 導遊漸進式「道德綁架」不購物團員

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

夜夜睡不好？是時候換張床　雙層獨立筒＋質感床座一次到位

OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

OSIM按摩椅10萬有找！V手天王3新品上市「高規格x輕預算」週慶開搶

關鍵字：

週年慶連錦豐原太平洋百貨購物

讀者迴響

熱門新聞

黑男街頭配對「歐美辣妹表情失控」遭炎上

快訊／顏正國老婆悲慟發聲！

放完連假「班上12人病倒」　網怒：全家、老師都中鏢

顏正國病逝！　「戴腳鐐奔喪」留一生痛

快訊／賴清德：川普若讓中國放棄犯台值得獲諾貝爾獎　白宮回應了

快訊／8級強風要來了　今變天降溫

「有波猛的」氣溫驟降！　預測時間曝

好友淚曝顏正國：去年就生病了卻說沒事

只剩「娃娃機」撐場的商圈　在地：租金漲不上也降不了

21歲女大生「咳半年」竟是肺腺癌末期　確診5天辭世

波多野結衣「身材變腫」遭酸像大媽　霸氣反擊！

Joeman「做8項醫美大改造」公開心得！男生最推這2項

顏正國戲裡也在中秋離世

快訊／哈隆升級強颱　最新路徑曝

控幼兒園膠帶封嘴、打臉虐童　教育局勒令停辦

更多

最夯影音

更多
「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演

「好小子」顏正國「天才童星淪為階下囚」　服刑11年浪子回頭..翻身億萬票房導演
無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

無懼「斬首賴清德」風波！　館長帶100份麥當勞現身北檢

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

黃子佼涉肇逃畫面曝！撞倒婦人停2秒跑了　到案稱：沒感覺撞到人

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

「好小子」顏正國癌逝！享年50歲　再3天過生日「最後爆瘦身影曝光」

國軍天菜送帽給女童

國軍天菜送帽給女童

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面