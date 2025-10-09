張亞中爆鄭麗文「背後金主」CK楊黑料　批重演4年前黨主席選舉

▲張亞中公開點名鄭麗文與CK楊關係。（圖／記者林敬旻攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席10月18日進行改選，候選人張亞中今（9日）痛批對手鄭麗文和屬於鄭陣營的前黃復興黨部主委季麟連，「墮落不配青天白日」，更爆料鄭麗文背後金主「CK楊」、異康公司董事長楊建綱4年前曾向朱立倫提出往自己戴「紅統」帽子的策略，才讓主席選舉翻盤。張亞中質疑，如今主席選舉竟重演一樣戲碼，說穿了，這不過又是一場權力的投機遊戲。

張亞中表示，上次黨主席選舉中，當提出「台灣人也是中國人」、「兩岸應簽署和平協議」時，立刻被黨內有心人士扣上「紅統」、「亡黨」的帽子。那是一場國民黨重要路線之爭。那時，季麟連選擇站在朱立倫身邊。而後，季麟連果然獲得回報，就是黃復興黨部主委大位，甚至當朱立倫在美國演講時說出「九二共識是沒有共識」這句話時，季麟連立即在中常會表態，讚賞朱懂「孫子兵法」，有「5D戰略」，當時網路上這馬屁文章真是嘆為觀止；當黨中央為日本首相安倍降半旗時，也沒看到季麟連代表黃復興黨部提出抗議，沒有怒髮衝冠、辭官以示不滿。直到黃復興黨部被朱立倫解散後，季麟連才黯然離開。

張亞中說，季麟連沒能保住黃復興黨部，於是開始對朱立倫有微詞。但之所以被朱「俯視」，不是因為能力，而是因為季麟連總是「仰視」朱。當權位比黃埔精神更重要時，季麟連已經不再是退將，而只是另一個汲汲營營的政客。朱立倫從季麟連的身上，看見了「黃復興」的軟弱，反正即使廢了，季麟連也不會力爭。那「黃復興」廢了就廢了吧！其實就是季麟連，讓人把「黃復興」看扁了。

張亞中更爆料，鄭麗文這次選舉背後還有一位「背後靈」，人稱CK楊的楊建綱先生。張亞中回憶，二、三年前，一位前黨務高層安排自己與CK楊在敦化北路的辦公室會面。CK楊似乎帶著一點愧疚，暗示當年朱立倫接受給他戴上「紅統」帽子的策略，才讓選舉翻盤。

張亞中說，這次黨主席選舉又重演同樣的戲碼，「四年前你們挺朱，今天你們挺鄭。你們當然有自由支持任何人，但總該有個理由吧？」可惜，你們從來不以信念為準，只以算計為軸，你們都不是在「從政」，你們只是在「玩政治」。

張亞中批，季麟連2008敢穿上軍服，公開為民進黨候選人李文忠造勢「押寶」，季麟連可以藍、也可以綠；可以挺朱、也可以挺鄭；那麼有朝一日，若能換成別的顏色，也不足為奇。「季先生，你看到了嗎？你昔日的袍澤已經行文將你類比成1949年本黨潰敗時的傅作義了。」

張亞中痛斥，季麟連肩上曾經的三顆星，本該象徵榮耀與信念，如今卻成了「貪、愚、羞」的代表，即使官拜上將，也只是個愚將；喪失軍人應有的氣節，讓革命軍人的臉蒙羞，已經得不到尊敬，已為黃埔留下了令人難堪的幾個字，已經讓真正的黃埔感到蒙羞。