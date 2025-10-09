搶！雙十連假18場　1800份購物金限時快閃

活動小組／綜合報導

連假搶好康！10/10 至10/12連續3天，新聞雲ＡＰＰ推出《雙十連假快閃》活動，每天6個時段限量開搶，每檔要送出100份「東森購物網E幣10元購物金」，3天共計要送出1,800份，別忘了設定鬧鐘，好康等著你來領取！還沒下載新聞雲APP的新朋友，趕緊在活動前下載新聞雲APP並完成註冊，記得同步綁定東森購物帳號，就能立即獲得300枚東森幣！天天看新聞、領東森幣、換好康，讓你每滑一次新聞都更有價值！

▲10/10 至 10/12 連續 3 天，新聞雲 APP《雙十連假快閃》活動，1,800 份東森購物金準時限量開搶！（圖／活動小組）

10/10 至 10/12 連假期間，提前登入新聞雲 APP 帳號，《雙十連假快閃》活動，東森購物金（E 幣）準時限量開搶！只要使用 100 枚東森幣，就能輕鬆兌換 10 元 E 幣！E 幣 1 枚可折抵現金 1 元，可全額抵扣，想要省錢又搶快，千萬別錯過這波限時好康！每一檔僅開放 100 份，手速就是關鍵，雙十連假動動手指、一起手速拚好康的競速快樂吧！

●我想搶參加活動，開搶東森購物金(E幣)，GOGOGO►►►

⏰活動日期：10/10-10/12

活動期間每天 6 檔，每檔開放 100 份東森購物網 E 幣 10 元序號，數量有限、送完為止！

⏰ 活動時段

每日共 6 檔開搶時段如下（請準時登入，開放即搶！）

• 08:10

• 10:10

• 11:10

• 14:10

• 17:10

• 20:10

特別提醒

• 新聞雲 APP 中的「紅標」商品為每人每月最多限領 2 份。

• 東森購物網 E 幣的使用方式，依東森購物網公告詳閱。

●會員限定！東森幣兌換１０元 E 幣超划算！►►►

●３天限定開搶 １００枚東森幣換現金 E 幣！►►►



●好康不等人 １０／１０起每日準時搶 E 幣！►►►



--------------------------------------------------------------------

Ｑ.我想參加雙十快閃搶購物金活動，但我的東森幣不夠怎麼辦??

☞獲取東森幣小秘訣：

1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。

2. 單日登入完成「會員中心>今日任務」，單日可得78 枚東森幣。

3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。

4. 「會員中心>我的邀請碼」邀請 1 位新用戶，可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。