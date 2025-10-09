　
    • 　
>
搶！雙十連假18場　1800份購物金限時快閃

活動小組／綜合報導

連假搶好康！10/10 至10/12連續3天新聞雲ＡＰＰ推出《雙十連假快閃》活動每天6個時段限量開搶，每檔要送出100份「東森購物網E幣10元購物金」，3天共計要送出1,800份，別忘了設定鬧鐘，好康等著你來領取！還沒下載新聞雲APP的新朋友，趕緊在活動前下載新聞雲APP並完成註冊，記得同步綁定東森購物帳號，就能立即獲得300枚東森幣天天看新聞、領東森幣、換好康，讓你每滑一次新聞都更有價值！

▲（圖／活動小組）▲10/10 至 10/12 連續 3 天，新聞雲 APP《雙十連假快閃》活動，1,800 份東森購物金準時限量開搶！（圖／活動小組）

10/10 至 10/12 連假期間，提前登入新聞雲 APP 帳號，《雙十連假快閃》活動，東森購物金（E 幣）準時限量開搶！只要使用 100 枚東森幣，就能輕鬆兌換 10 元 E 幣！E 幣 1 枚可折抵現金 1 元，可全額抵扣，想要省錢又搶快，千萬別錯過這波限時好康！每一檔僅開放 100 份，手速就是關鍵，雙十連假動動手指、一起手速拚好康的競速快樂吧！

●我想搶參加活動，開搶東森購物金(E幣)，GOGOGO►►►

活動日期：10/10-10/12
活動期間每天 6 檔，每檔開放 100 份東森購物網 E 幣 10 元序號，數量有限、送完為止！

活動時段
每日共 6 檔開搶時段如下（請準時登入，開放即搶！）
• 08:10
• 10:10
• 11:10
• 14:10
• 17:10
• 20:10

特別提醒
• 新聞雲 APP 中的「紅標」商品為每人每月最多限領 2 份。
• 東森購物網 E 幣的使用方式，依東森購物網公告詳閱

●會員限定！東森幣兌換１０元 E 幣超划算！►►►

●３天限定開搶　１００枚東森幣換現金 E 幣！►►►

●好康不等人　１０／１０起每日準時搶 E 幣！►►►

--------------------------------------------------------------------

Ｑ.我想參加雙十快閃搶購物金活動，但我的東森幣不夠怎麼辦??
☞獲取東森幣小秘訣：
1. 下載新聞雲 APP，首次綁定東森購物網帳號，即可獲得 300 枚東森幣。
2. 單日登入完成「會員中心>今日任務」，單日可得78 枚東森幣。
3. 在新聞雲 APP 瀏覽一篇新聞可得 1 枚東森幣，每天最高可得 50 枚。
4. 「會員中心>我的邀請碼」邀請 1 位新用戶可獲得 200 枚東森幣，最高可得 1000 枚。

10/08 全台詐欺最新數據

469 1 5118 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

關鍵字：

好禮app行銷APP活動好康新聞雲E幣東森幣新聞雲APP購物金

