2少女深夜挑戰「地鐵衝浪」陳屍車廂頂上　媽早上看新聞才發現

▲2名少女從事網路危險挑戰身亡。（圖／翻攝自X與募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國紐約地鐵傳出2名12歲、13歲少女，疑似從事TikTok上流行的地鐵衝浪(Subway surfing)挑戰，爬上地鐵車廂頂部後死亡，網路上流傳2人各種危險挑戰畫面，警方目前已經對外公布2名死者身分。

事件發生在4日凌晨3時10分左右，紐約市警方在地鐵車廂頂上發現2名少女身亡，分別是12歲少女澤姆菲拉(Zemfira Mukhtarov)與13歲少女艾巴(Ebba Morina)。

網路上可看到，在事發前幾天，少女們已在網路上發布了許多危險挑戰影片，其中包含少女躺在鐵軌上，拍攝火車經過的危險畫面。

澤姆菲拉的母親娜塔莉亞(Nataliya Rudenko)向當地媒體表示，女兒完全不理會他們的勸阻，時常半夜溜出家門和朋友從事危險挑戰，事發當天她早上看新聞時，認出女兒的物品才發現遇害，「她應該在自己的床上睡覺，現在我們卻要辦她的喪禮」。

娜塔莉亞表示，她不認識另一名遇害的少女艾巴，懷疑女兒與對方是透過網路結識。警方表示，事件發生約有15名青少年都在車廂頂上從事挑戰，懷疑2名死者也是成員，警告青少年不要再繼續從事危險挑戰。